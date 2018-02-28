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Житель Таганрога несколько дней ездил с застрявшей в бампере собакой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сбивший собаку водитель несколько дней передвигался по Таганрогу на машине, в бампере которой застряло тело несчастного животного. Об ужасном происшествии сообщила очевидец Виктория Тараненко.

Женщина сняла припаркованный автомобиль на видео и выложила в социальной сети в паблик «Мой Таганрог». По ее словам, после того как автомобиль сбил собаку, некоторое время животное было живо. Однако водитель не только не оказал помощь, но даже не потрудился вытащить тело пса из бампера своего автомобиля, сообщает РЕН ТВ.

Некоторые пользователи под постом с историей предположили, что собака просто спит, найдя укромное место, но Тараненко опровергла данные заявления и эмоционально ответила, что животное действительно скончалось.

С информацией женщина обратилась также в отделение полиции Таганрога с заявлением о жестоком обращении с животным. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, полицейские приняли заявление и начали проверку.

В результате оперативных мероприятий была установлена личность водителя. Им оказался заместитель главного врача, депутат Новобессергеневского сельского поселения от «Единой России» Валерий Писковец.

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