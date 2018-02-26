Житель Кубани заплатит штраф за нападение овчарки на ребенка

В Краснодарском крае владельца кавказской овчарки привлекут к ответственности за нападение собаки на девятилетнюю девочку — пострадавшая получила рваные раны ног, рук и головы.

Проверку по факту нападения проводила прокуратура. В октябре 2017 года кавказская овчарка оборвала цепь и выбежала со двора. Пес напал на малолетнюю девочку, нанеся ей рваные раны правого бедра, левого предплечья и головы, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Пострадавшая была доставлена в больницу, ее госпитализировали в отделение травматологии. Мать девочки подала иск в суд, чтобы компенсировать материальный ущерб и моральный вред. Суд обязал владельца собаки выплатить 24 тыс. рублей.

Кроме того, собаковод привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания собак, ему назначен штраф.