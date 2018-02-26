Прямой эфир

Житель Кубани заплатит штраф за нападение овчарки на ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае владельца кавказской овчарки привлекут к ответственности за нападение собаки на девятилетнюю девочку — пострадавшая получила рваные раны ног, рук и головы.

Проверку по факту нападения проводила прокуратура. В октябре 2017 года кавказская овчарка оборвала цепь и выбежала со двора. Пес напал на малолетнюю девочку, нанеся ей рваные раны правого бедра, левого предплечья и головы, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Пострадавшая была доставлена в больницу, ее госпитализировали в отделение травматологии. Мать девочки подала иск в суд, чтобы компенсировать материальный ущерб и моральный вред. Суд обязал владельца собаки выплатить 24 тыс. рублей.

Кроме того, собаковод привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания собак, ему назначен штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти в Приморье выплатят пенсионерке 300 тыс. рублей за нападение собак
СК завел уголовное дело после гибели мальчика от укусов собак в Дагестане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017