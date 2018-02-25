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В США собака получила четыре пули при защите хозяина от грабителей

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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В США немецкая овчарка получила четыре огнестрельных ранения, защищая своего хозяина от грабителей. Об этом сообщил канал K5 News.

Инцидент произошел в американском городе Де-Мойн (штат Вашингтон).

Как рассказал 16-летний Хавьер Меркадо — хозяин пса-героя Рекса, — 22 февраля он находился на втором этаже в своем доме, когда услышал, как во двор заехала незнакомая машина, а внизу разбилось окно.

Молодой человек спрятался в шкаф и сразу вызвал полицию, а Рекс побежал вниз и набросился на грабителей.

«Собака укусила меня, забери собаку!» Они стали отбиваться от него», –– рассказал Меркадо.

Когда преступники дошли до комнаты, в которой прятался Меркадо, пес опять набросился на грабителей. Это разозлило преступников, и они четыре раза выстрелили в собаку.

Вскоре злоумышленники сбежали, услышав приближающиеся полицейские сирены. Их до сих пор не поймали.

Напуганный молодой человек просидел в шкафу около часа в полной уверенности, что его питомец умер.

Однако Рекс выжил. Его доставили в больницу с ранениями шеи и лап. Псу понадобилась сложная операция, для чего тетя Хавьера организовала сбор средств в интернете.

«Моего племянника защищал его друг на все времена, защищал до тех пор, пока его не покинули последние силы делать то, что диктовал ему его безусловный инстинкт любви», — написала она.

Операция стоила $10 тыс., однако хозяевам Рекса за два дня удалось собрать более $56 тыс.

«Мы превысили план и мы хотели бы заверить вас, что все деньги пойдут на медицинские расходы для Рекса и на его восстановление. Всё, что останется, будет пожертвовано организациям, миссия которых — защищать наших любимых питомцев», –– добавила тетя Хавьера.

20 января сообщалось, что карликовая собака защитила хозяев от гигантского крокодила в Австралии. Пес самоотверженно бросился на рептилию и вынудил ее вернуться в водоем.

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