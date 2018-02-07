В США пес украл блинчик и поджог хозяйский дом

В американском городе Саутвик (штат Массачусетс) пес, воруя оставленные на плите блинчики, случайно поджог дом. Об этом сообщает Bay News 9.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook пожарный департамент города.

На кадрах видно, как оставленный дома без хозяев золотистый ретривер, украл блинчики, оставленные на плите, и случайно включил одну из конфорок.

Через некоторое время предметы, стоявшие на плите, загорелись, дом начал наполняться дымом, и сработала пожарная сигнализация.

Вскоре на место прибыли экстренные службы. Пожарным удалось не допустить распространение огня, и дом существенно не пострадал.

Пожарный департамент города призвал жителей соблюдать безопасность и внимательнее относиться к питомцам и маленьким детям, не допуская, чтобы они попадали в пожароопасные ситуации.

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