В США пес украл блинчик и поджог хозяйский дом
В американском городе Саутвик (штат Массачусетс) пес, воруя оставленные на плите блинчики, случайно поджог дом. Об этом сообщает Bay News 9.
Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook пожарный департамент города.
На кадрах видно, как оставленный дома без хозяев золотистый ретривер, украл блинчики, оставленные на плите, и случайно включил одну из конфорок.
Через некоторое время предметы, стоявшие на плите, загорелись, дом начал наполняться дымом, и сработала пожарная сигнализация.
Вскоре на место прибыли экстренные службы. Пожарным удалось не допустить распространение огня, и дом существенно не пострадал.
Пожарный департамент города призвал жителей соблюдать безопасность и внимательнее относиться к питомцам и маленьким детям, не допуская, чтобы они попадали в пожароопасные ситуации.
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