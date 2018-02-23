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Пес умер на могиле хозяина через 12 лет после его смерти

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Фото: REN TV
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Верный пес по кличке Капитан умер в Аргентине на могиле своего хозяина Мигеля Гузмана, отказавшись покидать ее в течение почти 12 лет.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на издание The Sun.

Отмечается, что 15-летняя немецкая овчарка умерла от почечной недостаточности на муниципальном кладбище виллы Карлос Пас в аргентинском штате Кордова, на том самом месте, где в 2006 году был похоронен ее хозяин.

Отмечается, что мужчина приобрел собаку в подарок своему сыну в 2005 году, но внезапно умер в марте следующего года.

После того как Гузман скончался, пропала его собака. Спустя несколько месяцев семья мужчины обнаружила Капитана на могиле его хозяина. До сих пор никто не знает, как псу удалось обнаружить место захоронения.

Как рассказал директор кладбища Гектор Бассега, собака появилась там и стала бродить по всей территории, пока не нашла то самое место. Он добавил, что пес будет кремирован, а урну с его прахом поставят у могилы хозяина.

Ранее в феврале портал iz.ru писал, что в Комсомольске-на-Амуре начали изготавливать памятник преданной собаке Найде, которая 12 лет ждала своего хозяина на месте его гибели.

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