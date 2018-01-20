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Карликовая собака защитила хозяев от гигантского крокодила в Австралии

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Фото: youtube.com
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Карликовая собака отважилась вступить в схватку с 3,5-метровым крокодилом, чтобы защитить своих хозяев. Не испугавшись крупной рептилии, животное смогло спугнуть крокодила, выползавшего из водоема. Видеокадры случившегося опубликованы на видеохостинге в YouTube.

По словам автора видеозаписи, инцидент произошел 23 декабря 2017 года на острове Гот в Австралии.

«Я был на острове Гот с семьей, а король Кай, владелец собственности, зовет крокодила по имени Кейси из воды. Собака немного ревнует и преследует 3,5-метрового крокодила в реку!» — написал автор ролика.

На записи видно, как сначала крокодил съел живого цыпленка. Почуяв угрозу для хозяев, собака напала на рептилию и укусила ее за хвост. В результате гигантский крокодил стремительно уполз обратно в водоем, передает телеканал РЕН ТВ.

Очевидцы случившегося восторженно удивились храбрости маленькой собаки.

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