Ученые создали первую в мире математическую модель машины времени

Ученые Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии в Канаде и Дэвид Цанг из Мэрилендского университета в США разработали первую в мире математическую модель машины времени. Работа опубликована на портале IOPscience.

По словам специалистов, их машина является надежной и способна перемещаться в прошлое и будущее. Для разработки математической модели машины времени, которая получила название TARDIS, ученые использовали общую теорию относительности Эйнштейна. Свое название модель получила по аналогии с машиной времени и космическим кораблем из британского сериала «Доктор Кто», сообщает сетевое издание m24.ru.

Согласно концепции ученых, людям необходимо воспринимать Вселенную в четырех измерениях единовременно, где четвертое представлено временем, а не смотреть на нее как на трехмерное пространство. Это позволило бы исследователям применять пространственно-временной континуум во всех доступных направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной.

Отмечается, что создание реальной машины времени на базе модели TARDIS невозможно, поскольку для этого необходим абсолютно новый, пока не открытый материал, способный изгибать пространство и время, сообщает телеканал «Звезда».