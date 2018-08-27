Ученые приблизились к созданию абсолютно невидимых материалов

Российские и итальянские ученые разработали модель нового материала, который позволит повысить точность работы наносенсоров в оптике и биомедицине за счет маскировки их от внешнего излучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Разработка модели так называемого метаматериала проводится в рамках проекта ANASTASIA (Advanced Non-radiating Architectures Scattering Tenuously And Sustaining Invisible Anapoles), которым занимается международная научная группа, состоящая из специалистов Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Москва) и Политехнического университета Турина, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что основной элемент метаматериала, смоделированного учеными, — так называемая метамолекула, состоящая из четырех цилиндров-диэлектриков. Диэлектрики взаимодействуют с излучением, и возникает так называемое состояние анаполя — неизлучающего рассеивателя. В результате объект становится невидимым для внешнего наблюдателя.

По словам руководителя проекта ANASTASIA со стороны МИСиC доцента Алексея Башарина, у созданного метаматериала есть перспективы применения в биомедицине, например, за счет использования в качестве оболочки совместимого с человеческим организмом хлорида калия.

В середине августа «Известия» писали, что российские ученые создали охлаждающий шлем для применения в первые часы после инсульта или черепно-мозговой травмы.