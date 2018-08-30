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В Новой Зеландии задумали запретить домашних кошек

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/H. Schmidt-Roeger
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Региональный совет Омауи в Новой Зеландии выступил с инициативой запретить всех домашних кошек, поясняя свое предложение попыткой защитить животных.

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Как пишет британская газета The Guardian, законодатели округа предлагают стерилизовать и регистрировать всех имеющихся сейчас у жителей страны пушистых питомцев. После этого животное надо чипировать, а после смерти кошки владельцам не станут разрешать завести новую.

Поясняя свое предложение, активисты говорят, что «хотели бы видеть ответственное владение домашними животными», так как дом человека не является лучшим местом для жизни кошек. Ряд экологов поддерживают данное предложение, полагая, что в отсутствие домашних кошек улучшится ситуация с популяцией птиц в регионе.

Однако местные жители выступили против данного предложения, так как именно домашние кошки помогают им в борьбе с грызунами.

Обсуждать предложение будут до конца октября, информирует «Газета.ру».

Кошки считаются самыми популярными домашними животными и живут у четырех из пяти людей на планете. Они входят в семейство кошачьих, которое включает в себя два подсемейства, четыре рода и 36 видов.

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