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Ученые назвали самые пьющие нации мира

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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
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Ученые Университета Вашингтона и Фонда Мелиссы Гейтс выяснили, какое количество алкоголя употребляют граждане разных стран. Результаты работы представлены в журнале Lancet.

Специалисты проанализировали свыше 1,2 тыс. исследований, посвященных спиртным напиткам. В качестве меры исчисления использовался условный 1 напиток, который равен либо 100 мл красного вина, либо 280 мл пива, либо 30 мл крепкого алкоголя, уточняет «РИА Новости».

Установлено, что в среднем по миру женщина употребляет 0,73 напитка, а мужчина — 1,7 напитка. Самыми пьющими мужчинами оказались румыны — ежедневная норма составляет 8,2 напитка. Второе место делят жители Португалии и Люксембурга (7,2 порции). Далее следуют украинцы и литовцы — 7 напитков.

На первом месте у женщин оказались украинки. Их норма составляет 4,2 напитка. Жительницы Андорры, Люксембурга и Белоруссии употребляют 3,4 порции, шведки, датчанки и ирландки — по 3,1 порции.

Самыми трезвыми мужчинами стали пакистанцы. Их норма составляет всего 0,0007 напитка. Среди женщин меньше всех пьют жительницы Ирана — 0,0003 порции.

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