Названы замедляющие развитие рака продукты

Китайские онкологи провели масштабное исследование и назвали три продукта, которые способны снизить развитие колоректального рака (злокачественная опухоль толстого кишечника). Работа ученых опубликована в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.

Эксперты сравнили данные 833 пациентов, страдающих от указанного вида рака, и информацию о 833 здоровых людях.

Участников исследования периодически опрашивали о рационе и частоте приемов пищи.

Выяснилось, что употребление таких продуктов, как чеснок, репчатый лук и лук-порей способно затормозить развитие колоректального рака.

Так, вероятность появления этого заболевания у людей, употреблявших большое количество лука, по сравнению с другими участниками эксперимента, снижалась на 79%.

Ученые пояснили, что в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, тормозящие развитие злокачественных образований в толстой кишке.

По словам одного из авторов исследования Чжи Ли, употребление этих продуктов может стать отличной профилактикой колоректального рака.

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