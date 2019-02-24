Названы замедляющие развитие рака продукты
Китайские онкологи провели масштабное исследование и назвали три продукта, которые способны снизить развитие колоректального рака (злокачественная опухоль толстого кишечника). Работа ученых опубликована в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.
Эксперты сравнили данные 833 пациентов, страдающих от указанного вида рака, и информацию о 833 здоровых людях.
Участников исследования периодически опрашивали о рационе и частоте приемов пищи.
Выяснилось, что употребление таких продуктов, как чеснок, репчатый лук и лук-порей способно затормозить развитие колоректального рака.
Так, вероятность появления этого заболевания у людей, употреблявших большое количество лука, по сравнению с другими участниками эксперимента, снижалась на 79%.
Ученые пояснили, что в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, тормозящие развитие злокачественных образований в толстой кишке.
По словам одного из авторов исследования Чжи Ли, употребление этих продуктов может стать отличной профилактикой колоректального рака.
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