Резервации для хипстеров: где в России почувствовать себя в столице

Путешествие по России — это, как правило, компромисс. Между ценой и качеством, ветхостью и колоритом, национальной кухней и фастфудом. Куда отправиться, чтобы не только посмотреть храмы, ярмарки и теплую ламповую дряхлость, но и побывать на выставках современного искусства, послушать лекции и купить дизайнерские украшения, нашел портал iz.ru.

Первый в России арт-кластер появился в 2004 году, когда московский завод «Красная роза» превратился в Artplay. С тех пор в Москве и Петербурге появилось по два десятка подобных пространств: галереи, кинопоказы, необычные бары и магазины. Есть они с недавних пор и в других городах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Так что в поездке по стране теперь можно не отвыкать от привычных кафе с необработанными бетонными стенами, лекториев с пластиковыми стульями и галерей с мерцающим светом.

Культурное пространство «Каменка», Красноярск

Дворец культуры Сибирского завода тяжелого машиностроения построили в Красноярске в 1956 году. Внушительное здание с колоннами, портиком и лепниной пустовало после распада Союза больше 20 лет. За это время оно сильно обветшало, в полах и потолках образовались дыры.

В 2013 году этим местом заинтересовались Руслан Токмаков, Анна Иванова и Михаил Егошин, который с тех пор занимался еще восемью подобными пространствами по всей России. Перед этим Токмаков съездил в Москву и Петербург, посмотрел на столичные арт-кластеры и решил сделать что-то подобное в своем городе. Зимой партнеры представили проект местным властям.

арт Фото: vk.com/Культурное пространство Каменка | Красноярск

«На тот момент здание использовалось примерно на 50%, часть помещений не работала и была закрыта на ключ. У нас возник вопрос: почему бы сюда не впустить людей, почему не проводить ивенты, почему бы не заселить сюда прикольные стартапы, мануфактуры? Мы начали придумывать концепцию, презентовали это всё краевому Агентству молодежной политики, собрали первых резидентов, и всё закрутилось-завертелось», — рассказал Токмаков сайту «Мастера России».

Сейчас в отреставрированном здании есть шоурум местных дизайнеров, мастерские и коворкинг, галерея (там в сентябре фотовыставка про шахтеров) и библиотека бизнес-литературы. А в небольшом парке вокруг регулярно проходят фестивали, лекции и кинопоказы. Здесь провели бесплатный Wi-Fi, устроили детскую площадку и поставили рампу для скейтеров, роллеров и BMXеров, а также лоток с кофе. При этом «Каменка» (проект назвали в честь протекающей под зданием речки) находится далеко не в центре города, так что парк вокруг нее, по сути, районный.

Чем заняться в «Каменке»:

— Зайти в шоурум сибирских брендов, которые здесь производят украшения и одежду, скейтборды, предметы интерьера и полиграфию.

— Покататься на скейтборде по рампе в парке у «Каменки».

— Сделать что-нибудь самим в коворкинге, где есть оборудование для работы с кожей, полиграфией и глиной.

Но главная цель создателей «Каменки» — поддержка местных мелких производителей и предпринимателей. Сейчас здесь работают девять небольших компаний, которые создают сумки и портупеи, лампы, полиграфию, украшения из дерева, скейтборды и ткани. Они не только придумывают и продают изделия, но и производят их здесь же.

«Мы заселяем проект на три года с повышающейся арендной ставкой. Любой человек, даже если он не резидент, может засесть в коворкинге, где есть стул и стол, потом спуститься в «Цех» и сделать пробную партию товаров, а затем попытаться их продать в нашем магазине», — рассказал Руслан Токмаков.

арт Фото: vk.com/Культурное пространство Каменка | Красноярск/Сергей Чивиков

Конкурс на заселение в «Каменку» проходит раз в полгода. И поначалу команда кластера приглашала сюда всех. Сейчас ориентируется на команды, создающие уникальную продукцию и имеющие опыт продажи. «Раньше резидентов мы брали разных, были даже танцевальные студии. Теперь это только мануфактуры: так мы позиционируем это», — добавил Токмаков. Среди доступной резидентам и посетителям аппаратуры лазерный станок, плоттер, машинка для шитья по коже и аппаратура для предметной съемки.

Заработок «Каменки» складывается из аренды, которую платят резиденты, дохода от магазина и оплаты услуг «Цеха» и коворкинга. При этом проект остается подведомственным учреждением Агентства молодежной политики. Кластер получает финансирование, выигрывает гранты, запускает краудфандинг-проекты, но основной актив — это поддержка властей края.

Сайт «Каменки»

Адрес: улица Академика Павлова, 21

Центр современной культуры «Хлебозавод», Владивосток

Центр современной культуры «Хлебозавод» во Владивостоке — один из редких для столиц примеров, когда арт-кластер создается не на деньги инвестора, купившего обветшавшее заводское здание, а по инициативе руководства действующего предприятия. Главный партнер проекта, существующего в бывшем помещении пекарни с весны 2018 года, компания «Владхлеб».

Под выставки молодых художников, сочетающих цифровые технологии и новые медиа, показы фильмов из программы кинофестиваля московского музея «Гараж» и лекции о прикладной филологии собственник выделил около 400 кв. м в здании 1918 года постройки.

арт Фото: центр современной культуры «Хлебозавод»/hlebozavod.art

«Хлебозавод» — проект некоммерческий, и авторы в первую очередь ставят перед собой задачу образовывать население. Здесь часто читают лекции сотрудники Дальневосточного федерального университета. Вероятно, это связано с тем, что управляет центром преподаватель философии из ДВФУ Валентин Матвиенко.

Чем заняться в «Хлебозаводе»:

— Понять, что такое science art под руководством экскурсоводов.

— Купить сувениры, созданные местными художниками.

— Сходить на мастер-класс по абстрактной живописи.

За первое лето на «Хлебозаводе» прошла «Проектная школа», в которой подростки 12–14 лет пробовали творить в разных жанрах современного искусства и посещали мастерские художников и дизайнеров. По итогу представили свои работы на выставке тут же. А пока подростки создавали арт-объекты, для взрослых проходили занятия о влиянии питания на химические процессы в организме — на «Хлебозаводе» учили правильно питаться.

«Зарабатывать на таком проекте никто точно целью не ставит. Часть наших мероприятий платные, но это окупаемость скорее операционных расходов: материалов для мастер-классов, зарплат преподавателям, коммунальных услуг — никаких льгот и дополнительных квот финансирования государство нам не предоставляет, у нас стандартная система налогообложения для малого бизнеса», — отметила в разговоре с порталом «Мастера России» куратор проекта Ольга Бурасова.

арт Фото: центр современной культуры «Хлебозавод»/hlebozavod.art

Сильная сторона «Хлебозавода» — и в расположении. Он стал частью стихийно сформировавшегося в центре города креативного квартала. Тут же музей Арсеньева, галерея современного искусства «Арка», Приморская картинная галерея-спутник Эрмитажа во Владивостоке и музей современного искусства «Арт-Этаж».

Сайт «Хлебозавода»

Адрес: улица Семеновская, 9

Творческий индустриальный кластер «Октава», Тула

Еще один случай, когда предприятие-собственник открывает на неиспользуемых площадях творческий кластер. Тульская «Октава» открылась весной в не использовавшихся последние годы зданиях знаменитого завода по производству аудиоаппаратуры. Знаменитого на самом деле — именно в «Октаву» Юрий Гагарин в 1961 году произнес «Поехали!». А в 1997 году «Октаву МК-012» использовала группа Radiohead для записи партии ударных на альбоме OK Computer.

Осенью 2017 года предприятие, основанное в 1927 году, перешло под прямое управление «Ростеха», и вскоре часть заводских площадей превратилась в резервацию для хипстеров. В самом центре города за заводскими воротами появилась уличная сцена для концертов и столы для пинг-понга. А внутри велокафе, многофункциональный зал на сотню посадочных мест и библиотека редкой технической литературы с детской комнатой.

Чем заняться в «Октаве»:

— Поиграть в пинг-понг на столах с бетонными столешницами (ракетки и мячик лучше взять с собой).

— Спросить свежий номер бумажного журнала «Октава».

— Посетить 40-минутную экскурсию, озвученную голосами известных актеров, об истории станков и страны.

Ноу-хау проекта, который утвержден на уровне президента страны, редакция собственного печатного самиздата. А также постоянная экспозиция с электронным экскурсоводом, посвященная истории станков. Стоят станки и в зале для лекций. А первые выставки, которые открылись под руководством экспертов Британской высшей школы дизайна, были посвящены людям, работающим сейчас на заводе, и истории восстановления цехов.

арт Фото: vk.com/Творческий индустриальный кластер «Октава»

«Соседство с заводом проявляется во всем — от графического оформления (стилизованные звуковые волны в логотипе) до смыслового наполнения. Помимо спектаклей, лекций и мастер-классов, на «Октаве» регулярно проходят концерты, а к концу года откроется и студия звукозаписи», — говорила в июле директор кластера Анна Осипова.

У этого кластера, имеющего серьезного инвестора, тоже есть специфическая миссия — популяризировать индустриальную культуру и поднять престиж технических профессий. На это в том числе будут работать курсы для детей и подростков, где будут учить обращаться со станками с цифровым управлением. А также лаборатория «Фаблаб», где выточить поделку на станке или отлить на 3D-принтере смогут все желающие. Ближе к концу года в кластере откроется Высшая техническая школа для руководителей промышленных предприятий со всей России.

Сайт «Октавы»

Адрес: улица Каминского, 24

Центр современной культуры «Смена», Казань

Без постоянной государственной и частной поддержки работает центр современной культуры «Смена». Это галерея преимущественно современного искусства с лекторием и книжным магазином появилась в 2013 году благодаря художникам Роберту и Ильгизару Хасановым.

В «Смену» в основном привозят молодых современных художников, в том числе из Москвы и Киева. Но, к примеру, до 30 сентября в основном помещении экспонируется голландское современное искусство.

арт Фото: vk.com/Центр современной культуры «Смена»

В 2015 году здесь открылось единственное независимое издательство в Татарстане. И уже по крайней мере за книжками, которые оно издает, стоит съездить в республику. Так, здесь выпустили «Шариат для тебя» Рената Беккина. Книга о мусульманском праве была написана в 2006 году для екатеринбургского издательства «Ультра.Культура», но так и не опубликована в связи с кончиной главного редактора.

Чем заняться в «Смене»:

— Изучить татарскую ментальность по книгам одноименного издательства.

— Заглянуть в магазин виниловых пластинок.

— Провести свою лекцию.

Расположена «Смена» в центре города в историческом здании, которое раньше использовалось как сенохранилище и склад. До ее открытия точки притяжения для тех, кто интересуется современной культурой, в Казани не было. Поэтому до сих пор сюда стекается практически всё арт-сообщество татарстанской столицы — на лекции, кинопоказы, творческие встречи с режиссерами и писателями, мастер-классы, поэтические слэмы, занятия с детьми, презентации культурных и общественных инициатив, концерты и вечеринки. При этом провести свое мероприятие может любой желающий, ознакомившись с положением об аренде на сайте «Смены».

Сайт «Смены»

Адрес: улица Бурхана Шахиди, 7

Арт-завод «Доренберг», Иркутск

Иркутскому арт-заводу «Доренберг» ровно год. Он заработал в августе 2017 года на территории бывшего пивомедоваренного завода, принадлежавшего в конце XIX века купцу Федору Доренбергу. Несколько корпусов сохранилось с тех пор, пережив «Иркутский пивобезалкогольный комбинат», последняя бутылка пива которого была разлита в 1985 году. С конца 1990-х территория в 1,5 га была занята складами и офисами.

С точки зрения наполнения пространства никаких откровений — кинотеатр под открытым небом, залы для проведения лекций и фестивалей, галереи и шоурумы иркутских дизайнеров, бар, кофе, стритфуд. Разве что развлекательная программа чуть брутальней. Пока в других кластерах проходят гастрономические и кинофестивали, здесь бьют татуировки, катаются на ретроавтомобилях и жарят раков.

Чем заняться в «Доренберге»:

— Поесть раков в первой иркутской раковарне.

— Выпить пива «Портеръ», отсылающего к истории пивоварения XIX века.

— Сфотографироваться на фоне граффити Цоя во всю стену цеха.

Инвестор, который вступил в этот проект вместе с молодежным парламентом при областном законодательном собрании так же, как и руководство «Каменки», предоставляет скидки на аренду резидентам и старается помочь им продвигать продукцию. Но пока немалая часть помещений пустует, в том числе цеховой подвал с толстыми кирпичными стенами и потолком-куполом.

Сайт «Доренберга»

Адрес: улица Баррикад, 51/9