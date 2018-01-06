Художники нашли общий язык с техникой

Государственный центр современного искусства в составе РОСИЗО запустил долгосрочный выставочный проект Techne. В течение пяти лет в здании на Зоологической улице будут показывать семь экспозиций, посвященных инновациям в искусстве. Открывает цикл «Пролог» — взгляд не столько в будущее, сколько в прошлое, попытка воссоздать тот путь, который искусство прошло от первых техно-экспериментов 1960-х годов до современного расцвета видеоарта, science art и прочих гибридных жанров.

На входе в выставочное пространство зрителя встречают два лайтбокса (короба со статичной подсвеченной картинкой) арт-группы «Синий суп» и объект «Банка будущего» Дмитрия Пригова. Все три произведения, даром что относительно новые (1990–2000-х годов), к техно-искусству имеют опосредованное отношение. Для авторов экспозиции это скорее символы. «Синий суп» изобразил переправу, переход между мирами, что в общем контексте читается как метафизический путь в цифровую вселенную. А жестянка Пригова иронически отражает непознанность и, быть может, пустоту этого нового мира.

Но прежде чем попасть в основной зал, посетитель входит в комнату-мастерскую Дмитрия Морозова. Художник, известный под псевдонимом ::vtol::, конструирует роботов, «исполняющих» на камеру авангардные аудиокомпозиции. Видеофиксации этих «перформансов» можно увидеть на одной из стен тесного помещения, остальные стены заняты полками с рабочими инструментами — всевозможными шестеренками, молотками, пассатижами и прочими объектами из советских гаражей и каморок радиолюбителей.

Здесь в течение месяца Морозов будет создавать новую работу — «Кольская сверхглубокая». В пояснении к проекту сообщается, что художник побывал на заброшенной научной скважине на Дальнем Севере и нашел там старую перфоленту. Теперь он хочет создать машину, которая будет считывать данные с нее и использовать их для управления работой пяти моторов со сверлами, бурящими твердые породы.

Проект — безумный, но красивый в своем безумии: фактически вся подготовка к нему — перформанс, растянутый во времени, комната-мастерская — арт-инсталляция, а итоговый результат — диковинный гимн науке и технике, «спетый» машинами на машинном же языке. Впрочем, как и во многих концептуальных произведениях, идея здесь практически самодостаточна, и ее воплощение, а тем более эстетическая составляющая уже в общем-то не так важны.

Основное повествование Techne выстроено хронологически. Акварель «Сигнальная система» Юрия Злотникова, кинетические объекты Вячеслава Колейчука и Алексея Шульгина, супрематические лайтбоксы Франциско Инфанте-Арана, наконец, фотодокументация акции «Десять появлений» группы «Коллективные действия» — примеры того, как советские художники пробовали разные формы цифрового искусства, задействовали электронику и в каком-то смысле программировали арт-реальность (групповая акция — чем не программа?).

Представлена в ГЦСИ и масса видеоарта — российского и зарубежного, более и менее удачного. По-настоящему инновационными могут считаться только две видеоинсталляции японского мастера Риочи Курокавы. В первой из них абстрактные «всплески» цвета и звука построены на основе научных данных о формировании звезд и звездных скоплений, во второй — визуальный «шум» отражает статистические данные о мировой экономике: во время подъемов изображение становится четче и насыщеннее, во время рецессий — разреженнее и сумбурнее.