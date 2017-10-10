Неизведанная «Территория»

Программа фестиваля «Территория», стартующего в Москве 12 октября, ошеломляет жанровым разнообразием. Спектакли реальные и виртуальные, перформансы, видеоинсталляции, «живые пространства», дискуссионный театр и многое другое, способное заинтересовать зрителя.

В начале своей истории фестиваль был театральным. Со временем рамки его раздвинулись, а к 2017 году расширение приобрело радикальный характер. Теперь «Территория» с полным правом может называться смотром новейшего искусства. Того, которое художественный руководитель фестиваля Евгений Миронов называет «процессом поиска нового языка, новых форм, новых тем и смыслов».

— Мы делаем фестиваль для людей неравнодушных, тех, кто готов к творческим открытиям и острым неожиданным впечатлениям. Это территория общения и диалога разных поколений художников, для которых искусство — не пространство музейного спокойствия, — рассказал Евгений Миронов.

Начнется «Территория»-2017 с виртуального шоу «Ночь в библиотеке» авторства Робера Лепажа. Культовый режиссер придумал мир, полный реальных и воображаемых библиотек во множестве локаций — Сараево и Мехико, Александрия и Вашингтон, Копенгаген и Париж, Средние века и современность… Погрузиться в зрелище предлагается в специальном шлеме, в роли экскурсовода выступит Евгений Миронов.

А вот постановка «Тобольск. Доска почета» про современный сибирский город и его жителей — абсолютно реальная.

— Мы делали спектакль о людях, — пояснил руководитель Лаборатории документального театра, режиссер Дмитрий Брусникин. — Подлинная любовь к родине заключается в том, чтобы ценить и беречь людей. Чтобы интересоваться теми, кто живет рядом. Узнавать и ценить их за то, какие они есть.

Примерно той же мыслью озаботился известный мастер эпатажа Ян Фабр. На зрелище под названием «Бельгийские правила / Бельгия правит» его подвигла фраза одного из соотечественников: «Правда в том, что Бельгии не существует. Бельгия — сюрреалистический кошмар». Режиссер со свойственной ему иронией переосмыслил историю своей родины. Нашим зрителям предстоит решить, опроверг ли он фактом постановки вдохновивший его тезис.

Еще одна крупная фигура нынешней «Территории» — Анна Тереза Де Кеерсмакер со спектаклем «Фаза. Четыре движения на музыку Стива Райха». Здравствующая легенда современного танца в Москве еще не бывала и для первого посещения выбрала, пожалуй, самое красноречивое из своих исследований тела и пространства.

В киноразделе форума отметим долгожданный документально-игровой фильм «ВМаяковский», где судьба поэта рассматривается как единственный в истории пример слияния поэтической и политической революций. Автор — Александр Шейн, участвуют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

Наверняка заинтересует киноманов картина под названием «1917 — истинный октябрь». Основываясь на архивных материалах, режиссер Катрин Роте с помощью анимированных персонажей воссоздала события с февраля по октябрь 1917 года. Среди ее героев — Александр Бенуа, Зинаида Гиппиус, Казимир Малевич, Максим Горький и снова Владимир Маяковский.

Фестиваль продлится до 25 ноября. Всего за две недели на шести площадках состоится 13 событий.

Справка «Известий»

Фестиваль «Территория» был основан в 2005 году. В его уставе говорится, что главная цель форума — «объединение профессионалов актуального театра, танца, изобразительного и музыкального искусства». В разные годы участниками фестиваля были Жозеф Надж, Chunky Move, Арпад Шиллинг, Ромео Кастеллуччи, Сиди Ларби Шеркауи, Фальк Рихтер, Акрам Хан и другие.