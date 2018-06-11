Поехать и поесть

Праздник луховицких огурцов под Москвой и рыбного пирога в Коми вошли в список самых популярных у россиян гастрономических фестивалей июня. Рейтинг в начале месяца опубликовал сервис ТурСтат. Портал iz.ru решил пойти дальше и сделал подборку самых интересных и необычных гастрономических событий лета, съездив на которые можно не только хорошо поесть, но и узнать что-нибудь новое об одном из регионов страны.

Трактирная еда в Торжке

На «длинных» выходных, 11 июня, в Торжке пройдет фестиваль трактирной еды «У Пожарского в Торжке...». Гвоздем программы станет, как пишут организаторы, «гастрономический бренд города» — знаменитые пожарские котлеты.

В городе утверждают, что их придумала хозяйка местной гостиницы Дарья Пожарская, а вот прославил — Александр Сергеевич Пушкин. Фестиваль одновременно будет проходить как на открытых площадках, так и в местных ресторанах.

Сам Торжок интересен работами местных золотошвей, большим количеством старинных зданий и монастырей (правда, по большей части разрушенных), а еще — восстановленной набережной Волги с крутыми берегами, красивыми видами и симпатичными кафе. В них, кстати, и пройдет часть мероприятий фестиваля.

В планах — мастер-классы от профессиональных поваров, дегустации и шоу фейерверков. Полную программу можно посмотреть на сайте гастрофестиваля.

Крымская «Барабулька»

В Крыму 16 и 17 июня пройдет фестиваль барабульки — небольшой промысловой рыбы, в больших количествах обитающей вдоль южного побережья Крыма.

Считается, что особенно хороша она жареная. Впрочем, гости фестиваля рыбной кухни «Барабулька», который будет проходить в Феодосии, смогут попробовать ее в любых видах. Да и не только ее.

Кстати, это не единственный большой гастрономический фестиваль в Крыму — осенью там традиционно проходит праздник черноморских мидий.

Праздник рыбного пирога в Коми

В Коми 24 июня уже в седьмой раз пройдет фестиваль рыбного пирога по традиционному рецепту — «Черинянь гаж». Проходит он в деревне Бызовая, расположенной на берегу реки Печоры.

Когда-то праздник начинался как маленькое событие районного масштаба, но теперь на него каждый год приезжает около 10 тыс. человек.

В программе — дегустация закрытых пирогов с местной рыбой по старинному рецепту, праздник декоративно-прикладного искусства, а также воссоздание быта настоящей рыбацкой артели.

«Сырмарка» во Владимирской области

Большинство гастрономических фестивалей из этого списка проходят уже не первый год. А вот большой сельскохозяйственный праздник во Владимирской области в этом году состоится впервые.

Организаторы обещают, что пройдет он «в лучших традициях сельских ярмарок». Программа действительно составлена с размахом: в ней заявлены выставка племенных животных, турнир по традиционной русской экипажной езде «Владимирский тракт» (он в области проводится уже не в первый раз), а главное — выставка достижений местного молочного хозяйства, «Сырмарка». На нее обещают привезти продукты лучших молочных предприятий области.

gastro4 Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Проходить фестиваль 6–7 июля в деревне Крутово, недалеко от Петушков. Там же находится агрокультурный комплекс «Богдарня», основанный британцем Джоном Кописки в начале 2010-х и с тех пор прославившийся, кажется, на всю страну.

Уха на Клязьме и на Енисее

Собственную вариацию на тему праздника ухи летом предлагают почти в каждом регионе. Но тем, кто давно хотел посмотреть на сибирские просторы, за ухой лучше отправляться на Енисей — там в поселке Усть-Кемь с 2011 года каждую вторую субботу июля в специально построенном остроге проводится праздник «Енисейская уха».

gastro5 Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В программе — соревнования рыболовов-любителей, рыбный базар, собственно приготовление рыбной похлебки и разведение ночных костров по берегам реки.

Те, кому Енисей кажется уж слишком отдаленным вариантом, могут отправиться на Клязьму — там похожий фестиваль проходит ежегодно в первую субботу августа недалеко от деревни Суслово. Заодно можно отдохнуть в местном сосновом бору и полюбоваться красотами не только самой Клязьмы, но и протекающей по соседству Нерли.

Кухня Русского Севера и каргопольская кадриль

Традиционный фестиваль северорусской кухни «Морошка» будет проходить в вологодском городе Тотьма с 17 по 23 июля. Сам город, кстати, является частью Золотого кольца и входит в список особо ценных городов России (всего их 41), которые сохранили старинную планировку и застройку.

На фестивале можно будет попробовать традиционные блюда кухни Русского Севера (их будут предлагать в местных кафе и ресторанах, которые к этому дню разрабатывают специальное меню). А заодно — посмотреть город, который некогда считался одной из столиц отечественного солеварения.

Еще одно событие для любителей кухни Русского Севера — праздник «Баранье воскресенье», который пройдет 5 августа в Каргополе Архангельской области. Гостям также обещают показать огненные скульптуры и каргопольскую кадриль, традиционный местный танец.

Сбор трав в восстановленной усадьбе

В Вологодской области уже несколько лет действует восстановленная усадьба Хвалевское. В ней живут сами хозяева — потомки дореволюционных владельцев, — но периодически в Хвалевском проводят дни открытых дверей.

gastro7 Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com

Один из них состоится в 28 июля, когда на территории Хвалевского пройдет фестиваль «Народный травник». Обещают сразу несколько площадок (в данном случае, как пишут в анонсе, — полян) разной тематической направленности.

Сухие и свежие цветы и травы здесь будут использовать для набивания тряпичных кукол, приготовления целебных настоев и просто — для украшения. Помимо этого в программе — ярмарка ремесел и концерт народной песни.

Фестиваль, надеются организаторы, поможет познакомить с традициями народной культуры и помочь лучше узнать окружающую природу.

Пряничное царство

За сладким отправляться можно в Тулу. Там 4 августа пройдет очередной фестиваль главной местной съестной достопримечательности — тульского пряника.

Помимо пряничных арт-объектов планируется ярмарка, а также серия мастер-классов: то есть пряниками можно будет не только запастись, но и научиться самостоятельно их готовить и расписывать.

И уж если ехать в Тулу, можно зайти и в расположенный там же Музей русского самовара, чтобы узнать, как правильно заваривать чай, с которым эти самые пряники потом можно употребить.

Рецепты псковской чуди

Фестиваль исчезающего народа сето пройдет в Печорском районе Псковской области в конце лета, 28 августа.

Сето — небольшой финно-угорский народ, который в старину звали псковской чудью. Сегодня в России к его представителям себя относят около 200 человек, еще чуть больше 10 тыс. живут в соседней Эстонии.

В программе праздника — обязательные для таких мероприятий концерт традиционной песни, ремесленная ярмарка, а еще — дегустация блюд национальной кухни. Например, попробовать там можно будет особый сетусский сыр.

Состоится праздник в деревне Сигово, где работает музей-усадьба народа сето.

И много фестивалей огурца

А вот любители огурцов за лето могут совершить небольшой тематический тур по России. Крупные фестивали проводятся в подмосковных Луховицах, одной из главных «огуречных» столиц страны, в Липецкой области и в Суздале. Под Москвой праздник состоится 30 июня, в Липецке и Суздале — 7 и 14 июля соответственно.

gastro9 Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Суздале, кстати, фестиваль будет проходить на территории Владимиро-Суздальского музея-заповедника, так что совместить его посещение можно с осмотром расположенных там же памятников древнерусского зодчества.