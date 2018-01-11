«У художников стало больше возможностей для самореализации»

Центр современного искусства «Винзавод» завершил 10-й юбилейный сезон и объявил планы на будущие годы. О том, как изменилась российская арт-среда за прошедшее десятилетие и в каком направлении нужно двигаться дальше, обозревателю «Известий» рассказала Софья Троценко, президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод».

— «Винзавод» 10 лет занимается современным российским искусством. Какой путь оно прошло за эти годы?

— 10 лет назад современное искусство у нас в стране было кулуарным и очень закрытым. В начале 2000-х художники, галеристы, коллекционеры и другие участники арт-сообщества представляли собой узкий круг людей, где все друг друга знают. Еще не было не только «Винзавода», но и «Гаража», Московский музей современного искусства не стал популярным, в ГМИИ не показывали современных авторов. За 10 лет мы прошли огромный путь, но главное — современное искусство перестало быть маргинальным и стало доступным, и сегодня оно интересно самой разной аудитории. Создавая «Винзавод», мы именно этого и хотели.

— Можно ли сказать, что в российском искусстве за это время обозначились какие-то направления, тенденции?

— Говорить о тенденциях с точки зрения искусствоведения еще рано, но важно отметить, что началась системная работа с молодыми художниками. Когда мы стартовали, поиском новых имен никто не занимался. Существовал известный всем список признанных, уже состоявшихся авторов — и всё. Теперь же ситуация изменилась.

Кроме того, стала более открытой коммуникация с аудиторией. Сегодня это не только выставки, но и параллельные активности, образовательные программы: лекции, дискуссии, встречи с кураторами и художниками.

— Как изменился облик молодого художника за эти 10 лет? Чем нынешнее поколение, условно, 30-летних отличается от их ровесников 2007-го?

— А вы можете сказать, какому художнику, известному широкой аудитории в 2007 году, было 30 лет? На мой взгляд, существовал огромный разрыв между состоявшимися авторами и молодыми . Состоявшимся точно было больше 30. Сейчас же возраст входа в профессию существенно ниже, а возможностей для самореализации больше.

У молодого художника появились возможности для собственного позиционирования и профессионального роста, которых не было раньше: грантовые программы, творческие лаборатории, резиденции и студии, в том числе у нас на «Винзаводе». Сам художник стал очень активным, образованным и лояльным к тем процессам, которые происходят на арт-рынке. Ребята ездят на стажировки за рубеж и получают международные гранты. Это как раз очень важно: нужно ездить и смотреть, что происходит в мире: так творческая трансформация и профессиональный рост происходят быстрее.

— Можем ли мы сказать, что сейчас, с одной стороны, появилась полноценная среда для развития, а с другой — само развитие ускорилось?

— Да, вполне.

— Изначально вы были площадкой, на которой независимые галереи устраивали свои мероприятия. Будете ли вы менять эту стратегию и трансформироваться из децентрализованного арт-кластера в нечто иное?

— Действительно, 10 лет назад роль самой площадки, пожалуй, была ключевой. Теперь мы берем новый курс — на восполнение дефицитов в системе искусства или, другими словами, на институциональную работу. Нашей основной задачей сейчас будет трансформировать накопленный опыт в построение системы поддержки молодых участников профессионального сообщества и формирование экосистемы для лучших образовательных проектов.

Мы выбрали два ключевых направления развития. Первое — «Новые имена». Сюда входит проект «Старт», выполняющий функцию профессионального «лифта», и совсем недавно запущенные нами «Открытые студии» — мастерская для молодых художников, образовательная программа для них же и возможность организации выставки на «Винзаводе».

Второе направление — «Образование и просвещение». Наша задача здесь — создать экосистему, объединяющую лучшие школы и образовательные проекты. Они получат комплексную поддержку в рамках программы «Винзавод Open», в том числе за счет грантов.

Также мы запустим проект по поддержке и развитию кураторов «Винзавод Vision» и «Лабораторию художественной критики».

— Какие возможности для кураторов выставок и критиков вы можете предложить?

— Проект «Старт» открывает новые возможности для развития и самореализации не только молодым художникам, но и молодым кураторам, которых мы выбираем ежегодно. В прошлом году была запущена система международных грантовых резиденций для кураторов: «Винзавод» участвует в нескольких зарубежных программах. В ближайшее время в «Открытых студиях» откроется международная резиденция для куратора, которого выберет экспертный совет проекта. Раз в год будем показывать один или два больших кураторских проекта на территории «Винзавода» в рамках новой программы «Винзавод Vision».

Что касается арт-критики, планируем открыть лабораторию (институт) художественной критики, предполагающую образовательную составляющую и организацию независимой платформы для критиков.

— Какие проблемы сейчас сильнее всего тормозят развитие молодежной художественной среды?

— Я вижу три главные проблемы: неразвитость арт-рынка, отсутствие России в международном контексте, недостаток понятной коммуникации в поле современного искусства.

— Коммуникации между кем и кем?

— Между художником и зрителями, коллекционерами и профессиональным сообществом. Система коммуникации не является настолько открытой, чтобы это давало возможность развиваться всему направлению.

— Как ваши программы помогут решить эти проблемы?

— Задача в том, чтобы запустить определенные процессы. Мы не можем на 100% гарантировать результат — это всегда непредсказуемо. Но мы можем дать нашей профессиональной среде новые импульсы для развития на всех уровнях. Если мы сейчас не будем активно работать в этом направлении, то через пять лет у нас не будет новых художников, новых критиков и коллекционеров — тех, кто и двигает искусство вперед.

Справка «Известий»

Софья Троценко в 2001 году окончила ВГИК по специальности «менеджмент в сфере культуры», в 2010-м — Российскую академию государственной службы при президенте РФ (кафедра госслужбы и кадровой политики). В 2007 году создала и возглавила Центр современного искусства «Винзавод». Президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», советник министра культуры РФ.