Петербург стал лидером популярных туристических городов России

Петербург возглавил список самых популярных туристических российских городов, рейтинг по итогам лета составил сервис бронирования жилья tvil.ru.

Летние поездки в Северную столицу бронировали в среднем на пять дней, говорится на сайте телеканала «78». Приезжающие в город на Неве тратили на проживание в городе три тысячи рублей в сутки на семью.

Москва заняла у туристов второе место, на третьем оказалась Казань. В десятку вошли Калининград, Волгоград, Петрозаводск и Воронеж.

На прошлой неделе журнал Time включил московский парк «Зарядье» в рейтинг 100 лучших мест в мире.