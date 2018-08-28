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Петербург стал лидером популярных туристических городов России

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Петербург возглавил список самых популярных туристических российских городов, рейтинг по итогам лета составил сервис бронирования жилья tvil.ru.

Летние поездки в Северную столицу бронировали в среднем на пять дней, говорится на сайте телеканала «78». Приезжающие в город на Неве тратили на проживание в городе три тысячи рублей в сутки на семью. 

Москва заняла у туристов второе место, на третьем оказалась Казань. В десятку вошли Калининград, Волгоград, Петрозаводск и Воронеж.

На прошлой неделе журнал Time включил московский парк «Зарядье» в рейтинг 100 лучших мест в мире.

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