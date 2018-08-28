Россияне охладеют к Турции при отмене системы «всё включено»

Большая часть российских путешественников (87%) изменит свое отношение к отдыху в Турции, если страна преобразует систему «всё включено».

67% россиян станут внимательнее изучать предложения о туристических поездках в республику, и только 20% из них откажутся от отпуска на турецких курортах.

Такие данные 28 августа предоставил онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip.

«Турция всегда была лидером по этому критерию («всё включено». — iz.ru), позволяя съездить на море фактически всем желающим. Поэтому новость о возможной отмене all inclusive российские путешественники восприняли достаточно тревожно», — сказал представитель сервиса Антон Ким.

В компании отметили, что по такой системе отдыхает 91% туристов. В качестве главного преимущества питания «всё включено» 51% респондентов называет прогнозируемость расходов.

При этом 78% отдыхавших в Турции не покидали территорию отеля при all inclusive.

В августе СМИ сообщили, что власти Турции намерены пересмотреть отношение к системе «всё включено» с целью диверсификации турпродукта. Власти республики хотят, чтобы туристы приезжали на лечение, больше путешествовали по стране и посещали музеи.