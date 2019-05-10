Омские каникулы: чем может удивить третья столица России

С чьей-то легкой руки название города Омск стали переводить как «отдаленное место ссылки каторжных». Ссыльных в Омской области действительно было немало, самый известный из них — Федор Достоевский. Однако название всё же пошло от реки Омь, на ее слиянии с Иртышом и расположился этот крупнейший в Сибири город, богатый прежде всего своими природными ресурсами. Зачем ехать на отдых в сибирскую глубинку, что объединяет Омск и Нью-Йорк, как войти в диджитал-детокс, где находится Ладонь бога и почему здесь популярны арестантские кандалы — в материале «Известий».

Экскурсия в кандалах

Собираясь на отдых в Омскую область, нужно сразу определиться с маршрутом. Мест, которые стоит посмотреть, огромное количество. Для увеличенных историей будет интересна поездка в Большеуковский район — в те места, где когда-то проходил Московско-Сибирский тракт, по которому шли не только торговые повозки, но и сосланные в Сибирь каторжане. Туристам на себе предлагают испытать все тяготы заключенных того времени: надеть арестантскую робу, лапти и кандалы и пройти в таком виде несколько километров. Выдерживают далеко не все.

омск Ссыльные в Сибирь когда-то пешком и в кандалах в день проходили до 25 км. Сейчас повторить такой подвиг тоже решаются, но в арестантской амуниции можно пройти от силы 2 км Фото: Министерство культуры Омской области

В Большеречье находится самый северный и единственный в России сельский зоопарк. Там содержится около 200 видов животных со всего земного шара , из них 50 видов занесены в Красную книгу. Если не удастся попасть в большереченский зоопарк, можно съездить в Крутинский район, где находится самая северная колония кудрявых пеликанов. Как и зачем эти птицы поселись в сибирской глубинке, расскажут орнитологи.

Любители городских ландшафтов могут устроить себе экскурсию по Омску на арендованном трамвайчике. В центре города находится уникальный природный парк — Птичья гавань. Такой есть только в Омске и Нью-Йорке. В прошлом году здесь открыли эколого-туристскую тропу. Понаблюдать за птицами, или заняться бёрдвотчингом, можно абсолютно бесплатно. Главное — пернатых правильно кормить. Об их рационе рассказывают специально установленные здесь стенды.

Российские города никогда не прекращают борьбу за право называться третьей столицей страны. Отдельные территории даже пытались официально зарегистрировать этот бренд. Но историю не перепишешь — именно Омск, пусть и недолго, был столицей белой России во времена правления адмирала Александра Колчака. А современники до сих пор не оставляют попыток отыскать в Прииртышье золото верховного правителя. Но в Омской области есть наследие, которое дороже любого золота.

— Каждый регион в силу своей специфики — природной, культурной, исторической — должен иметь свое туристическое лицо, — говорит заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. — Главная наша особенность — природа. Территория заселена не так густо, и за счет этого у нас сохранилось много первозданных ландшафтов. Их в области большое разнообразие. На севере — тайга, на юге — лесостепь с солеными озерами, в центральной части — лесостепь . В пределах одного региона можно увидеть совсем разную природу.

Целебная грязь в Ладони бога

Даже не все жители региона знают, что в Прииртышье находится озеро Эбейты, по солености превосходящее знаменитое Мертвое море. Если прилечь на голубую гладь воды, то она не даст утонуть. Грязь здесь лечебная, используют ее в бальнеологии, подходит для исцеления разных болезней. Знатоки приезжают сюда, чтобы вылечить боли в спине и суставах.

омск Бескрайняя синяя гладь озера Эбейты. Ладонь бога тянется прямо до небес Фото: Министерство культуры Омской области

Местное население первым распробовало всю уникальность этого водного целителя. Старожилы заявляют: достаточно трех дней, чтобы побороть недуг. Есть, конечно, противопоказания, да и мазать необходимо строго определенные участки. Но об этом обязательно расскажут на экскурсии под наблюдением опытного гида. Стоимость тура зависит от желания туристов и колеблется в пределах 500–1000 рублей. Грязь тоже можно набрать про запас (но строго определенное количество) и продолжать целебные процедуры дома.

Очень красиво здесь ближе к осени: вода из Эбейты уходит, и берег покрывается кристаллами соли, всё вокруг становится белоснежным. Создается ощущение, будто попадаешь на другую планету. Красок белому буйству добавляют солеросы — травянистые растения, которые в это время окрашиваются в красный цвет.

Когда именно появилось озеро, сказать сложно. Первое упоминание об Эбейты датировано XVIII веком. Но жители Москаленского района, где находится этот уникальный водный объект, передают из поколения в поколение несколько легенд об истории появления Ладони бога — именно так переводится его название.

Одна из них повествует о степном народе, некогда жившем в этих краях, на который часто нападали джунгары, требовали дань. Аборигены дали отпор кочевым народам и за это поплатились — они вынуждены были уйти с обжитых мест в поисках лучшей доли. Тогда джунагары собрали большое войско, чтобы истребить непослушный народ. В скитаниях люди дошли до озера, остались на ночлег. И тут случилось чудо: водная гладь раскрылась и укрыла беглецов, словно ладонью. Джунгары, подойдя к озеру, конечно, никого не нашли. Враг отступил, а народ остался жить в мире и согласии у берегов Эбейты. Есть и более романтичное сказание — об Абае Шашты и его прекрасной супруге, превратившейся в лебедя и улетевшей от возлюбленного. Красные солеросы — это кровь несчастной женщины, а соленое озеро — слезы брошенного мужа.

Мистика пяти озер

В отличие от Эбейты о великой тайне пяти озер, что в Муромцевоском районе в 200 км от Омска, слышали далеко за пределами не только Прииртышья, но и России. Линёво, Данилово, Щучье, Шайтан и пятое, пока скрытое от любопытных глаз, именуемое Потаенным, — самые мистические места на территории области. Одна из легенд гласит, что они появились тысячи лет тому назад из-за падения метеорита. Камень внеземного происхождения хранится в местном музее. Если разрешат музейные работники, то его можно потрогать и почувствовать космический холод. На снимках из космоса историки разглядели, что водоемы имеют очень правильную форму, но дно у них смещено. Вполне возможно, из-за траектории, по которой падал метеорит.

омск Озеро Линёво — одно из пяти озер Фото: Министерство культуры Омской области

Голубая глина из озера Данилово тоже лечебная — помогает бороться со многими болячками. Под озерами проходят подземные реки, воду в них местные жители сравнивают со святой: она насыщена кислородом, долго хранится и ее можно пить. Смельчаки, которые заходят в воды озер, чтобы искупаться, ощущают сильное течение и пронизывающий холод.

Совсем не стоит купаться в бездонном озере Шайтан. Единственная тропа к самому загадочному из водоемов идет по специальным настилам. Некоторым туристам по пути может стать плохо, но в этом нет никакой мистики. Дело в том, что озеро покрыто тиной, вырабатывающей болотный газ. Из-за него и могут появляться галлюцинации, недомогания . В таких случаях рекомендуется либо вообще отказаться от экскурсии, либо перенеси ее на другой день.

Пуп Земли для индусов

Говорят, что именно Шайтан может хранить в своих водах храм Ханумана — индийского бога-обезьяны. В далекие времена люди, жившие на этой территории, якобы так заигрались с божественной энергией, что привлекли на себя метеорит, разрушивший их цивилизацию. Хотя кто-то считает, что храм ушел под землю в центре Окунёво — деревеньки, расположившейся рядом с пятью озерами. Неподалеку от нее находится мощный энергетический центр, как его называют, пуп Земли. Факт вполне достоверный, причем наличие геомагнитной аномалии подтверждено наукой.

Сюда даже приезжала индийская провидица Расма Розите. В Сибирь ее направил пророк Сатья Саи Баба — индуистский религиозный лидер, почитаемый последователями как чудотворец и ставший для них воплощением бога. Именно Сатья указал провидице путь к храму Ханумана, в котором хранится божественный кристалл, дающий силу тому, кто его отыщет. Кристалл пока не наши, зато Окунёво стало местом паломничества для индусов. Здесь они создали общину и отмечают все свои религиозные праздники. Кстати, наравне с христианами.

Травы, звезды и костер

Место это, можно сказать, мультикультурное, особенно когда проходит праздник Солнцестояния. По масштабу он напоминает «Нашествие», только имеет совсем иной смысл — погружение в самобытную русскую культуру. Организаторы советуют поторопиться с заявками на участие, их заканчивают принимать 1 июня. Сам праздник пройдет с 20 по 23 июня, для него лучше запастись национальными костюмами. От традиций здесь не отступают –—гости прыгают через костер, пускают на воду венки, собирают травы, гадают и конечно же водят хороводы. Цены вполне демократичные: 150 рублей в сутки для тех, кто захочет жить в своих палатках, порядка 1 тыс. придется заплатить за стоянку автомобиля. Столько же стоит аренда домика в сутки в самом Окунёво.

омск Сплавы по рекам в Омской области пусть и не экстремальные, зато очень активные Фото: Министерство культуры Омской области

На Линёво совсем скоро должна открыться эколого-туристская тропа , чтобы гости смогли объединить приятное с полезным, поняв, в каком уникальном месте они отдыхают. По словам заместителя министра культуры Омской области Анны Статвы, подобные эколого-просветительские проекты должны стать отправной точкой развития территории в целом. Нынешнее лето в краю пяти озер обещает стать весьма насыщенным: в мае туристов собирают на фестиваль «МайЧай», в начале лета — на латышский фестиваль «Лиго», позже их сменят астрономы, призывающие всех полюбоваться на звездное небо.

Один день у русской печки

Если вы были в Омской области и не посетили большереченский историко-культурный музей-заповедник под открытым небом «Старина Сибирская», считайте, о Прииртышье вы узнали очень мало. Именно здесь можно ощутить на себе все прелести деревенской жизни XVIII–XIX веков.

«Старина Сибирская» — дома купцов, ямщика, крестьянина на центральной улице поселка. Все они сохранены в первозданном виде. Деревянную избу потомственного ямщика Копьева в Большеречье перевезли с Московско-Сибирского тракта. Когда-то в ней останавливался русский писатель Александр Радищев, следовавший в ссылку в Илимский острог. Работники музея-заповедника говорят, что жилища простоят и 500 лет, хоть и сделаны из дерева. Главное — созерцать их не только с улицы, жизнь должна быть и внутри.

В доме можно погреться у русской печи, приготовить обед, полежать на лавке. Трогать все экспонаты строго обязательно. Хозяйки могут принеси воды, для этого выдается коромысло, поработать в огороде — полить грядки из ситечка , как это делали прапрабабушки, или собрать урожай.

В «Старине Сибирской» он ранний, грядки удобряют как в старину — навозом. Деревенские овощи пойдут прямиком на стол — в салат или щи. Гостей угощают традиционными блюдами: на завтрак каша с тыквой, на обед наваристые щи, кулебяка или печеные морковники, картошка, только что вынутая из печи. У туристов, кроме того, есть замечательный шанс обучиться стряпне по старинным рецептам.

омск В «Старине Сибирской» можно не только насладиться исконно русскими блюдами, но и самим их приготовить в русской печи Фото: Министерство культуры Омской области

Добираться до районного поселка Большеречье из Омска далеко, поэтому сюда лучше ехать в отпуск или хотя бы на все выходные.

Диджитал-детокс по-омски

Мало кто подозревает, но в Омской области, на равнинной территории, популярны таежные сплавы по притокам Иртыша . Экстрима здесь не так много, как на Алтае, но в этом есть и преимущество — в поездку можно брать даже ребенка с трех лет. Иртыш — река судоходная, для сплава не очень интересная, в отличие от его притоков. Омь, Уй, Шиш, Туй, а еще живописная река Тара, ставшая своеобразной естественной границей между лесостепью и зоной южной тайги. Получается почти как на экскурсии: за время сплава можно насладиться не только самим процессом, но и понаблюдать за сменяющими друг друга великолепными сибирскими пейзажами.