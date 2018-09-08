Древняя Русь со швейцарским колоритом: что посмотреть и попробовать в Звенигороде

Подмосковная Швейцария — так называли Звенигород на дореволюционных открытках. Только в отличие от страны шоколада добраться сюда из Москвы можно на обычной пригородной электричке. Учитывая, что помимо фирменных видов и знаменитого Саввино-Сторожевского монастыря город может похвастаться фресками работы Рублева и историческими связями с самим Антоном Павловичем Чеховым, сюда стоит отправиться на выходные. Малоизвестное панно известного художника, домашняя галерея в деревенском доме, обсерватория РАН и другие очевидные и не очень достопримечательности Звенигорода — в специальном гиде портала iz.ru.

На электричке Царским трактом

Если ехать в Звенигород на машине, по дороге можно увидеть парадную часть знаменитой Рублевки. Но можно воспользоваться и электричкой — поезда «Центральной пригородной пассажирской компании» от Белорусского вокзала до Звенигорода идут меньше полутора часов со всеми остановками.

звенигород Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Бонус: в этом случае самая дорогая столичная трасса, она же бывший Царский тракт, откроется вам с неожиданной перспективы — с ее косогорами, старыми деревенскими домами и полустанками. К тому же, так вы сэкономите силы на прогулки по городу (их, если хорошо подготовиться, предстоит немало) и не столкнетесь с рублевскими пробками, которые на узкой дороге возникают по поводу и без.

Впрочем, не так важно, какой вариант вы предпочтете. Главное, ради чего стоит приехать на вокзал Звенигорода, — расписное деревянное панно советского и российского художника-монументалиста Ивана Лубенникова. Сцены деревенской жизни, напоминающие о творчестве Шагала, с конца 1980-х годов украшают стены станционного буфета. Сам буфет, увы, закрыт, так что у любителей искусства есть два варианта. Во-первых, можно попробовать разглядеть фрагмент работы через стеклянные двери (проверено, работает). А во-вторых — попросить сотрудников вокзала все-таки открыть буфет. Делать этого они не обязаны (и, возможно, не собираются), но если повезет, найдут и вынесут вам ключ. В любом случае, панно стоит того, чтобы попробовать.

Автор цитаты Тут же, неподалеку от вокзала, стоит усадьба Введенское — проект известного архитектора Николая Львова, другие работы которого можно увидеть в том числе в Гатчине и Петербурге. Усадьбу построили в конце XVIII века для фаворитки Павла I, княжны Анны Лопухиной. Потом здание сменило несколько владельцев, включая графа Шереметьева. Сейчас это территория санатория «Звенигород», и попасть туда можно, только заранее созвонившись с санаторием и договорившись об экскурсии. Возможно, даже интереснее самой усадьбы, превращенной в гостиничный корпус, — старый парк и перспектива, которая открывается на звенигородские поля.

Трапеза с хорошим видом

Звенигород — один из старейших городов Подмосковья, упоминается в летописях он с XII века и, по одной из версий, был основан Юрием Долгоруким через три года после основания Москвы — в 1152 году. Главная архитектурная (да и культурная) доминанта города — знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь, который в XIV веке основал Савва Сторожевский, ученик Сергия Радонежского.

В течение следующих двух столетий монастырь, стоящий на высокой горе Стороже, служил одним из западных форпостов Московского княжества. Его ценили русские цари — здесь бывал Иван Грозный, а Алексей Михайлович и вовсе избрал это место в качестве загородной резиденции. Позднее к монастырю даже проложили Звенигородский (он же Царский) тракт — прообраз современного Рублевского шоссе.

звенигород Вид на Саввино-Сторожевский мужской монастырь, находящийся вблизи города Звенигород Фото: ТАСС/Кавашкин Борис

Сегодня это — одна из главных святынь для православных. Но приехать сюда стоит даже тем, кого паломнический туризм не слишком привлекает. Во-первых, на территории монастыря сохранился целый комплекс зданий, возведенных в XV–XVII веках. В том числе — пряничные палаты, в которых когда-то жили царь Алексей Михайлович и Наталья Кирилловна Нарышкина (монастырь мужской, так что для нее построили отдельные палаты, покидать которые царице запрещалось).

Во-вторых, именно от его древних стен — одной из самых узнаваемых достопримечательностей Звенигорода, — открывается самый впечатляющий вид на окрестные заливные луга.

Ну и наконец — здесь гордятся фирменным хлебом и выпечкой: их можно купить в местной пекарне и увезти с собой или попробовать на месте, запив монастырским квасом.

Автор цитаты У ворот монастыря есть трапезная с террасой, с которой открывается эффектный вид на раскинувшуюся за лугом деревню — лишний повод добраться до Звенигорода, пока теплая погода еще позволяет посидеть на улице.

Дополнительный пункт программы — источник, который находится ниже самого монастыря, недалеко от берега Москва-реки. К нему нередко стоят очереди — набрать воды сюда приезжают и обитатели рублевских поселков, и старых дач, когда-то построенных для советских ученых, художников и деятелей культуры. Местные предпочитают не мелочиться и запасают воду целыми канистрами.

Левитановским взглядом

Если стоять у самых ворот монастыря, можно увидеть небольшую, уходящую вниз по крутому заросшему склону холма тропу. Не пугайтесь ее не слишком ухоженного вида, это — звенигородский Барбизон.

На самом деле, весь Звенигород с его небольшими улицами, провинциальными дворянскими особнячками и приземистыми полукаменными-полудеревянными купеческими домами, кажется, вышел к нам прямиком из Древней Руси. Но местные власти предпочитают играть на европейских ассоциациях, поэтому новый маршрут назвали в честь находящейся во Франции общины живописцев.

звенигород Вид сверху Савва Сторожевский монастырь Фото: Depositphotos

О французских предместьях, как и о собственно туристической тропе здесь пока мало что напоминает. Но тем, кто не боится сельской местности, пройтись по Барбизону стоит. Преодолев не самый живописный спуск, вы попадете на просторный зеленый луг, где густо пахнет скошенной травой. Открывающиеся отсюда виды вдохновляли поколения именитых русских художников, в том числе, Исаака Левитана и его учителя Алексея Саврасова.

Говорят, что именно здесь у Левитана, тогда еще студента, родился замысел картины «Тихая обитель». Написал он ее лишь через несколько лет, и изображенный на ней пейзаж в итоге — образ собирательный. Но все-таки посмотрите на картину перед прогулкой (или погуглите ее прямо в процессе) и, обернувшись на Саввино-Сторожевский монастырь, действительно найдете сходство.

Автор цитаты За правильным левитановским светом идти нужно на закате или на рассвете. Только заранее подумайте о репеллентах — к действительно красивым видам тут прилагается довольно агрессивная мошка.

Впрочем, остались и более прямолинейные свидетельства. И у Левитана, и у Саврасова есть несколько картин, изображающих Саввинскую слободу: деревню, в которую вы попадете, если пересечете луг. Здесь можно просто погулять по деревенским улицам, но если хочется побольше узнать о местной художественной жизни и увидеть дом, в котором когда-то останавливался Левитан, лучше отправиться на организованную прогулку с экскурсоводом из монастыря.

Кроме того, экскурсовод может показать вам дом Аси Феоктистовой — современной художницы, которая в небольшом выставочном пространстве показывает собственные работы, а также творения знакомых, художников и скульпторов. Сама Ася говорит, что посетить его может любой желающий — нужно только связаться с ней, чтобы заранее договориться о визите. Найти контакты можно, например, на Facebook.

От Чехова до Андрея Рублева

Следующий в списке великих, успевших побывать в Звенигороде, — Антон Павлович Чехов. Он в начале своей медицинской карьеры работал здесь врачом. С тех времен в городе осталось деревянное здание больницы (улица Лермонтова, 6), будущий великий писатель принимал пациентов. Наведаться к больнице стоит обязательно, увидеть ее хотя бы снаружи. Внутрь зайти не получится: пока активисты местного «Уездного общества» предлагают организовать здесь музей уездной медицины, чеховская больница действует по своему прямому назначению, и в окнах мелькают фигуры распивающих чай медсестер.

звенигород Мастерская художницы Аси Феоктистовой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгения Приемская

Через дорогу от больницы еще стоит деревянный дом фельдшера Барминцева (Октябрьская улица, 4) — подчиненного Антона Павловича, к которому тот нередко наведывался в гости. Сейчас, кстати, в усадьбе живет потомок Барминцева, реставратор Алексей. Побольше узнать о фельдшере можно из информации на большом информационном щите, стоящем по соседству. Щит отмечает огромный пень от старой липы — в ее тени, говорят звенигородцы, любил отдыхать Чехов. Теперь тут устраивают «Чеховские дни», во время которых на небольшой поляне варят варенье и показывают спектакли. Правда, бывает это в июле, так что попасть на них раньше следующего года не получится.

От проходящей недалеко от больницы улицы Красная гора вверх введет проселочная дорога, поднявшись по которой можно попасть на Городок — так звенигородцы по-домашнему называют район старого кремля. Когда-то здесь жили удельные князья, и с тех времен остались Успенский собор, часть крепостного вала, которая больше напоминает поросший соснами косогор, и примкнувшая к ним улица деревенских домов более позднего происхождения. О туристическом лоске Дмитровского или Коломенского кремлей в воцарившейся здесь атмосфере безмятежного безвременья не напоминает ничего, но не исключено, что это к лучшему.

Успенский собор на Городке был построен в конце XIV века, и на его стенах сохранились потемневшие от времени фрески, которые приписывают авторству Андрея Рублева. Со времен постройки, как выяснилось относительно недавно, сохранились и дубовые двери, которые украшают один из входов в храм с внутренней стороны. Так что на Древнюю Русь здесь можно не только посмотреть, ее можно потрогать (только, пожалуйста, уважительно), чтобы потом пройтись по деревенской улице и, полюбовавшись открывающимся с высоты крутого холма очередным «швейцарским» видом, спуститься вниз, к Москва-реке.

Автор цитаты Для полного погружения в атмосферу провинциальной безмятежности не упустите возможность покормить и без того упитанных гусей, живущих на берегу Москва-реки, у подножия Городка

Ткацкий станок — туристам, телескоп — пионерам

После вековой тишины левитановских пейзажей и древних храмов начать постепенное возвращение к цивилизации можно в самом городе. Между улицей Фабричнова и улицей Московской находится «Купчий двор» — небольшая, скрытая за старинными особнячками площадь, объединившая магазин с платьями местных марок, выполненными в русском стиле, обязательные для каждого уважающего себя города лавки с сувенирами ручной работы и эко-продуктами. Тут, например, можно попробовать мороженое из ламинарии — о морском происхождении водорослей оно насыщенным ярко-синим цветом.

Автор цитаты Недалеко от «Купчего двора» расположен Музей уездной моды (улица Украинская, 6), примечательный не только экспонатами (помимо платьев, кринолинов или чехольчика для бутоньерки вам предложат попробовать свои силы в работе за ткацким станком), но и основательницей-экскурсоводом. Все выставленные здесь костюмы — из ее коллекции, и она в подробностях может рассказать о судьбах их владельцев: «Вообще-то такие платья в конце 1930-х носили кинозвезды, но это принадлежало бухгалтерше одного из местных трестов. Не беспокойтесь, у нее всё в жизни сложилось хорошо и она благополучно дожила до старости».

Среди других вариантов, в зависимости от личных предпочтений, — музей старого быта «Назад в СССР» (улица Московская, 7/9), Музей русского десерта (улица Фрунзе 23/2 — особенно рекомендуется для сладкоежек) или даже гончарная мастерская «Лев и сирин» (улица Чехова 20/18), где учат делать настоящие глиняные изразцы.

В соседней деревне Дютьково действует Музей композитора Танеева — он небольшой и, помимо того, что о нем пишут в большинстве путеводителей по Подмосковью, примечателен, в основном, низкими помещениями настоящей старой избы, в которой и размещается экспозиция. Те, кто путешествует на автомобиле, могут добраться и до Дома-музея Пришвина в деревне Дунино, примерно в получасе езды от города, где сохранилось всё, даже гараж с автомобилем классика.

звенигород Церковь святого Сергия Радонежского Фото: Depositphotos

Единственное, что выбивается из общей культурно-исторической канвы в этих местах — Звенигородская обсерватория РАН в селе Люцино, в 12 км от Звенигорода. Астрономы здесь работают с середины 1960-х годов. Сейчас научных наблюдений тут почти не ведут, используют обсерваторию, в первую очередь, в учебных целях. Но именно здесь находится гигантская Высокоточная астрономическая установка (если по-простому — очень-очень большой телескоп): на момент создания, в 1971 году, установка считалась самой большой в мире. Экскурсии здесь проводят сами научные сотрудники, работающие в обсерватории, и оттого, наверное, рассказ их получается по-домашнему живым и неформальным, с лирическими отступлениями на анекдоты из жизни астрономов.

Правда, если вы не «пионер», как ученые называют слушателей из детского кружка, попасть на территорию получится только в составе туристической группы (такой тур можно забронировать в одном из столичных турагентств) или в Дни открытых дверей — ближайшие будут 6 и 7 октября.