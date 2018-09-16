Жареный огурец и битый калач: чем угощают во Владимирской области

Гастрономический туризм — боль всех, кто занимается в России туризмом и гастрономией. Пока в других странах он двигает экономику регионов, в нашей его практически нет. Одно из немногих мест, где удалось создать индустрию развлечений вокруг еды, — Владимирская область. Что и когда там есть, разобрался портал iz.ru.

Проблема с гастрономическим туризмом в России еще и в том, что мало кто понимает, что это такое, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Владимир Баканов. Он настаивает, это не употребление какой-то особой еды во время поездки, а поездка ради употребления какой-то особой еды. И тех, кого интересуют подобные развлечения, в нашей стране мало.

«Кто такие гастрономы? Это знатоки и любители тонких блюд. Это те, кто потребляют пищу ради двух вещей. Первая — получение удовольствия. Вторая — они демонстрируют таким образом свой социальный статус. Говорят, что у нас в стране 6–8% гастрономов. Французы претендуют на 20%, но там эта доля тоже снижается», — пояснил Владимир Баканов.

Владимир Баканов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Я буду очень приятно удивлен, если возникнет турпоток, который будет ехать в Крым ради того, чтобы что-то съесть. Но я гарантирую, что наличие моря всегда будет главным фактором. Если человек съездил на море и еще что-то поел — здорово. Это гастрономическая составляющая его поездки — пляжного туризма. И не имеет никакого отношения к гастрономическому туризму. Но если он приехал в Крым белый и уехал белый и всё это время наслаждался крымской гастрономией, тогда он гастрономический турист.

Во Владимирской области моря нет. Зато есть памятники истории и архитектуры. Например, Александровская слобода, в которой жил в XVI веке Иван Грозный, а сейчас аниматоры устраивают для детей квесты, а для взрослых — смотрины царских невест. Есть усадьба швейного магната Первушина, где артистки в костюмах XIX века играют с туристами в крокет, серсо и ставят Гоголя. Есть, в конце концов, Суздаль с храмами, монастырями и вывесками на китайском языке.

Но 4,6 млн туристов в прошлом году (по итогам этого ждут пять) приехали в регион не только любоваться стариной. Некоторые целенаправленно ехали есть. Из нескольких десятков фестивалей, которые проходят во Владимирской области ежегодно, не меньше трети посвящены еде.

«Сырмарка»

Деревня Крутово, 21–22 июля

С тех пор, как бри и пармезан превратились в «санкционку», сыроварение из хобби энтузиастов превратилось в популярный вид малого бизнеса. Во Владимирской области тоже обнаружились желающие заработать на гастро-политической конъюнктуре. Да так много, что в середине лета, 21–22 июля, здесь впервые провели большой сельскохозяйственный праздник «Сырмарка».

гастрономический_лонг Российский фермер Джон Кописки — организатор гастрономического фестиваля «Сырмарка» Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Устроил эту ярмарку один из самых известных производителей сыра в России, фермер польско-английского происхождения Джон Кописки. В начале 1990-х он получил российское гражданство, уволившись с поста директора британской угольной компании. Занимался здесь сначала углем, потом переключился на молочные продукты, основав ферму во Владимирской области.

На эту ферму в деревне Крутово Петушинского района Кописки позвал 25 лучших сыроваров России и Владимирской области. И устроил с ними ярмарку, а заодно выставку изделий народных промыслов и турнир по традиционной русской экипажной езде «Владимирский тракт».

За три года санкций все желающие уже смогли начать производить в России элитные сыры — некоторые сорта должны после варки «доходить» на складе больше года. Так что в Крутово, по сути, открылась выставка достижений народного хозяйства. Здесь можно было (и будет в следующем году) попробовать и купить перченые, ягодные, винные, твердые, мягкие сорта. А самое главное, подписаться на доставку у производителей — многие небольшие сыроварни зарабатывают именно так, доставляя сыр желающим в течение года в обход крупных ритейлеров.

Праздник огурца

Суздаль, третья суббота июля

В десятке самых популярных российских гастрономических фестивалей и праздников от аналитического агентства «Тур Стат», кроме «Сырмарки», значится суздальский праздник огурца. В третью субботу июля здесь можно попробовать свежие, соленые, малосольные, пареные, запеченные в пирогах, сваренные в супе и варенье огурцы.

Придуман праздник был еще в 2001 году и с тех пор оброс всевозможными сопутствующими мероприятиями: костюмированным парадом огуречников, мастер-классами по художественной резьбе на овощах и засолке огурцов, концертами и выступлениями, вероятно, всех артистов региона. Что не странно, так как в этот день население Суздаля увеличивается чуть ли не втрое, сюда съезжаются до 18 тыс. туристов не только из России, но и из Германии и Китая — страны-поставщика суздальских туристов №1.

гастрономический_лонг Праздник огурца, Суздаль Фото: ТАСС/Смирнова Виктория

Главное в празднике огурца не участие, а главный владимирский гастрономический специалитет — жареный огурец, который готовят в сахаре и соли, подают с картошкой, морковью, луком, рыбой и мясом. Те, кому одного дня покажется мало, могут отправиться на другие российские фестивали огурцов. Один проходит в подмосковных Луховицах 30 июня, второй в Липецке 7 июля.

Праздник калача

Муром, первый понедельник августа

Город Муром считается родиной калача. Так говорят местные жители, указывая на герб города, на котором изображен именно калач. Можно догадаться, что на это отвечают жители Калача в Воронежской области или Калача-на-Дону в Волгоградской. У них на гербах тоже не буханка нарисована.

Хотя в Муроме калачи делают действительно давно — с XIV века. Будто бы рецепт позаимствовали у татар («калач» по-татарски означает «не наедайся», «будь голоден»). А в 2012 году в центре города поставили 100-килограммовый керамический калач с подогревом — даже зимой его температура держится на уровне 35°C. Тогда же начали отмечать ежегодный праздник калача в день города, который падает на первый понедельник августа.

гастрономический_лонг Памятник муромскому калачу Фото: drive2.ru/Optislater

Прямо на улице устанавливаются печи, в которых можно самостоятельно напечь муромских калачей, а потом поучаствовать в конкурсе по их поеданию на скорость. Готовят и продают в городе в этот день самые разные калачи, а не только классический муромский, от которого пошло выражение «тертый калач» — чтобы достичь пористости теста, его долго терли по льду, благодаря чему испарялся углекислый газ.

Ну, а не самые заядлые гурманы, кроме истории калача, могут поинтересоваться историей Мурома — родины Ильи Муромца и княжеской вотчины Петра и Февронии.

Яблочный Спас

Суздаль, 19 августа

Один из первых праздников урожая приходится на 19 августа, когда природа разворачивается от лета к осени. У восточных славян только с этого дня позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая.

В этот, называемый Яблочным Спасом, день освящают плоды в церквях, а после — устраивают «столованье», когда перед церковью ставились столы в ряд, и совершается праздничная трапеза — братчина. Эту гастрономическую традицию — с печеными яблоками, пирогами и блинами с яблоками и яблочным вареньем — поддерживают в Суздале, в Спасо-Евфимиевом монастыре.

гастрономический_лонг Во время празднования Преображения Господня (Яблочного Спаса) на территории Спасо-Евфимиева монастыря, Суздаль Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

К празднику раньше приурочивались массовые народные гуляния и ярмарки. Всё это происходит и сейчас. Плюс детские конкурсы, мастер-классы и экскурсии по монастырскому Аптекарскому огороду.

Одновременно с суздальским праздник яблок проводится в селе Давыдово Камешковского района. На «Волшебном яблоке» происходит всё примерно то же. Разница разве что в том, что вместо монастырей и храмов здесь можно посмотреть (после еды) дома композитора А. П. Бородина и писателя-мариниста И. А. Удалова-Митина.

Медовуха Fest

Суздаль, 7–8 сентября

Ближе всего к гастрономическому туризму суздальский аналог Октоберфеста — Медовуха Fest. Во-первых, потому что это возможность распробовать классический для этих мест напиток. Медовуха в Суздале «ставится» и варится много веков, а в 1960-х здесь был открыт первый в стране медоваренный завод, работу которого возобновили в 1990-е.

гастрономический_лонг 11 фудтраков «Гастрономической карты России» на Медовуха Fest Фото: vk.com/medovuha_fest11 фудтраков «Гастрономической карты России»11 фудтраков «Гастрономической карты России»

Во-вторых, потому, что на фестиваль в 2018 году приехали 11 фудтраков «Гастрономической карты России». Перед этим рестораны на колесах, специально разработанные автозаводом «ГАЗ», преодолели более 12 тыс. километров. Поучаствовали в восьми фестивалях региональной кухни в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу, а теперь доехали с блюдами от шефов со всей России во Владимирскую область.

Кроме того, фестиваль, который прошел в третий раз при поддержке туроператора «Интурист», собрал десятки местных фермеров. Попробовать сыры, бургеры, липовую, мятную, калиновую и перечную медовухи смогли больше 6 тыс. гостей из разных регионов России и стран (в основном, конечно, Китая).

День Никиты-Гусятника

Гусь-Хрустальный, 22 сентября

«Во Владимирском научно-исследовательском институте сельского хозяйства хранится весь гусевой генофонд России, 23 вида гусей», — сообщает во время экскурсии по региону в перерыве между рассказами о храмах и монастырях экскурсовод. Гусей здесь не только изучают, но и едят. На Празднике Никиты-Гусятника в Гусе-Хрустальном.

Главное блюдо уличного праздника — фаршированный гусь. Готовят птиц тут и по другим авторским рецептам. А также угощают напитком из репы – в день поминовения великомученика Никиты Готского убирали репу. Фестиваль, конечно, увязывают и со вторым главным символом города, так что в Гусе-Хрустальном в этот день представляют изделия из хрусталя и предлагают самим сделать поделки из стекла.