Едят на рекорд

Самую большую порцию бешбармака — тюркского национального блюда — в начале марта приготовили в Бишкеке. Киргизия пригласила на процедуру приготовления представителей международной Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать новый мировой рекорд. Предыдущий был установлен в столице Казахстана Астане. Но тогда было приготовлено 730 кг блюда, а в этот раз — больше тонны. Пытаясь привлечь внимание публики, к изготовлению съестных гигантов прибегают рестораны, гастрономические фестивали, города и целые регионы по всему миру.

Какими достижениями на этом фронте отметились отечественные повара, зачем они это сделали и какая вообще судьба затем ждет блюда-рекордсмены, разбирался портал iz.ru.

«Демон» из сала и герб из суши

Один из последних российских гастрономических рекордов зафиксировали в Омске в феврале 2018-го. Там в честь открытия нового ресторана повара выложили из продуктов картину Врубеля «Демон сидящий». В ход пошли в том числе оливки, финики, бастурма, авокадо и бекон. Для прорисовки отдельных элементов использовали специально приготовленные пасты: из бородинского хлеба, сала и гуакомоле.

eda7 «Демон сидящий» из продуктов в процессе создания Фото: youtube.com

— Когда возникла идея сделать это (работу в стиле фуд-арт. — Прим. iz.ru) в Омске, сразу подумали о Врубеле и его «Демоне». Но тут же схватились за голову: картина очень сложная в плане мазков, цвета. Два вечера продумывали технику, образ. Потом два дня ездили по магазинам, рынкам. <…> Еще два дня заняли заготовки и около восьми часов само создание картины, — рассказала местному изданию «Омск» одна из создательниц картины, повар Юлия Голенецких.

К нанесению финальных штрихов в том числе приложил руку вице-губернатор города Владимир Компанейщиков. В результате получилось съедобное полотно, по размерам совпадающее с оригиналом, — 114 на 211 см. Правда, на воссоздание лица Демона кулинары замахиваться не стали — на его месте оставили фрагмент репродукции, что придало всей работе довольно мистический вид.

Результат внесли в Книгу рекордов России как самое большое изображение этой картины, выложенное из еды. Создатели также отправили заявку на включение в мировую Книгу рекордов Гиннесса.

eda8 В Тамбове выложили карту области из пиццы Фото: youtube.com

Еще раньше к фуд-арт гонке в российских регионах присоединился Тамбов. В 2016 году на центральной улице города повара одного из местных ресторанов выложили карту области из пиццы. Ее размеры составили 3,16 на 2,78 м, площадь — 6,9 кв. м. Всего для этого потребовалось несколько десятков пиц, на приготовление которых ушло около 50 кг грибов, сыра и салями. Приготовление шло на высоком уровне: в нем приняли участие местные депутаты и вице-губернаторы. Впрочем, изображение было скорее символическим — пиццы просто выложили на доску, очертания которой повторяли контуры области на карте. Областной центр на ней символизировал знаменитый тамбовский окорок.

eda6 Герб Краснодарского края из суши и роллов Фото: youtube.com

Но абсолютный рекорд пока остается за Кубанью. Там в 2013 году в честь открытия центра японско-кубанской дружбы энтузиасты японской кухни в рамках кулинарного марафона выложили из суши и роллов герб Краснодарского края. Размер геральдического символа превысил даже изначально заявленные и составил 2,5 на 4 м. Таким образом, его рекорд омскому «Демону» побить не удалось. Но в классе съедобных картин за право на мировой рекорд он побороться может.

Блинная битва

Наиболее острая борьба между российскими регионами уже несколько лет ведется за право испечь самый большой блин. Редко в каком городе Масленица обходится без собственной заявки на победу.

eda1 Участник масленичных гуляний во время установления рекорда по приготовлению самого большого блина России в саду «Эрмитаж» в Москве Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Всероссийский рекорд в 2014 году установили в Подмосковье — тогда в Дмитрове испекли блин диаметром 2,3 м. В 2016 году в Волгограде решили зайти с другой стороны — и приготовили самое большое в России блинное панно. Его площадь составила больше 300 кв. м, на приготовление 2,3 тыс. вошедших в него блинов ушло 27 л молока и 150 яиц. А в 2017 году в Ярославле с гордостью объявили, что превзошли и этот результат. В городе представили самый большой в стране блинный пирог. Один из 30 тыс. составивших его блинов испек лично глава Ярославля Владимир Слепцов.

Но как бы ни старались отечественные блиноделы, мировой рекорд пока по-прежнему остается за Великобританией, где в 1992 году испекли блин диаметром 15 м и весом почти 3 т. Возможно, дело в том, что в России блины предпочитают есть — а для этого подходят порции более скромных размеров.

С национальным колоритом

Без внимания не остается и другая национальная еда. Часто подобные рекорды становятся гвоздем региональных гастрономических фестивалей, которые, в свою очередь, призваны оживить культурный ландшафт города. В Ижевске, например, в 2015 году учредили Всемирный день пельменя. Двухнедельный фестиваль вошел в программу развития бренда «Удмуртия — родина пельменей». В 2017 году на нем был установлен рекорд по количеству национального блюда, съеденного в одном месте: эксперты насчитали 74 тыс. штук.

eda2 Лепка пельменей Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Москве летом 2017 года состоялся тематический «Самоварфест». Праздник сразу отметился собственным, весьма замысловатым достижением. На нем, по данным Книги рекордов России, состоялось «самое массовое многонациональное чаепитие», в котором приняли участие 1,7 тыс. гостей, принадлежащих к 107 национальностям. Тула, известная своими сладостями, весной 2017-го заявила о приготовлении самой тяжелой белевской пастилы (весом почти 200 кг).

eda3 Самовар «Москва» объемом 300 л и высотой 2 м во время семейного фестиваля «Самоварфест» Фото: ТАСС/Александр Щербак

Марий Эл вошла в российскую Книгу рекордов после того, как в 2017 году там приготовили самую высокую стопку коман мелна — марийской версии блинов, скорее напоминающей лепешки из слоеного теста. В Бурятии в 2014 году за час приготовили рекордное (2,6 тыс. штук) количество буузов (которые приходятся близкими родственниками мантам — с той лишь разницей, что в фарш для буузов добавляют молоко, чтобы сделать его сочнее). Анапа в 2014-м отметилась гигантской порцией приготовленных черноморских мидий — на одноименном гастрономическом фестивале повара представили порцию, состоявшую из 7,6 тыс. морепродуктов. Ее вес составил 127,5 кг.

Иногда, правда, речь идет не столько о гастрономических традициях, сколько о любви к соревнованию — нередко с самими собой. Так, самый длинный шашлык в мире в 2017 году приготовили вовсе не на Кавказе, как можно было ожидать, а в подмосковном Талдоме — так местные кулинары отметили 340-летие города. Длина блюда составила 210 м, при этом талдомцы на 10 м побили собственное достижение, зарегистрированное в 2015-м.

Судьба рекорда

На изготовление гигантских порций уходят центнеры, а то и тонны продуктов. Мероприятия, на которые специально приглашают наблюдателей от «Интеррекорда», компании, ответственной за регистрацию таких рекордов в России (часто, правда, они регистрируются заочно, чтобы избежать дополнительных расходов, — тогда прибегают к документам и помощи свидетелей, присутствовавших на месте), и местное руководство, активно освещают региональные СМИ. Между тем, как рассказал порталу iz.ru директор «Мастерской регионального туризма» Андрей Катаев, вряд ли такие меры помогают всерьез привлечь внимание к городу или региону, тем более — улучшить ситуацию с туризмом.

eda4 Измерение самого длинного куриного шашлыка в Ростове-на-Дону Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— С точки зрения развития туризма какой-то вклад это, конечно, вносит, но небольшой. Просто возникает информационный шум, который заставляет недолго говорить про регион. Но не думаю, что это имеет какой-то долгоиграющий эффект или дает необходимый толчок для дальнейшего развития, — отметил эксперт.

Гастрономические фестивали и установленные на них рекорды, по мнению Андрея Катаева, рассчитаны в первую очередь на местных рестораторов, которые начинают активнее взаимодействовать друг с другом и с жителями города, придумывают новые рецепты. Исключение составляют события, тесно привязанные к традициям региона, — например, продуктам-брендам. Таким, как тульский пряник или белевская пастила.

— Это работает, если связано с местными традициями. Если в регионе есть крупный производитель или если своя аутентичная история, ради которой люди будут приезжать. Вот в Коми, например, делали фестиваль рыбного пирога — там его готовят по своему, особому рецепту. Он был, с одной стороны, локальный, а с другой — достаточно массовый. Такие события помогают местному населению, у которого жизнь становится интереснее, и в конце концов имеют шанс стать туристическими, — рассказал глава «Мастерской регионального туризма».

Только на пельменном фестивале в Ижевске в 2017 году, по данным организаторов, побывали больше 30 тыс. человек. Но не факт, что большинство из них привлек именно рекорд по поглощению пельменей.

eda5 Участников масленичных гуляний угощают блинами с лопаты Фото: youtube.com

К тому же дальнейшая судьба таких блюд часто оказывается туманной. В 2015 году попытка установить очередной блинный рекорд в Ставрополе и вовсе закончилась конфузом. Тогда интернет заполонили фотографии и видео, на которых столпившимся за металлическими ограждениями жителям протягивали куски блинов на лопате. Справедливости ради администрация города не растерялась и среагировала с долей иронии — в 2017 году там в преддверии Масленицы объявили конкурс на самую креативную лопату. Не исключено, что именно печальный опыт ставропольцев натолкнул другие масленичные фестивали на мысль переключиться с «царь-блинов» на многокилограммовые конструкторы, которые проще поделить между желающими.

К тому же, как объяснили в Ярославле в 2017 году, Роспотребнадзор вообще не рекомендует угощать людей блинами, которые провели на улице несколько часов. Большую часть гигантского блинного пирога там отправили питомцам собачьего приюта. Организаторы вообще всё чаще заранее продумывают дальнейшее применение продуктов-рекордсменов и стремятся распорядиться ими максимально благоразумно. Причем не только в России — в Киргизии, например, часть гигантского бешбармака сразу передали в детские дома.

Символ изобилия

По словам главного редактора и основателя Книги рекордов России Алексея Свистунова, чаще всего рекорды используются для того, чтобы продемонстрировать достижения производителя. Рекордный урожай пшеницы, например, проще проиллюстрировать гигантским бубликом, чем сухими цифрами.

eda9 Хлебобулочные изделия на агропромышленной выставке Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Рекорд устанавливается для того, чтобы продемонстрировать изобилие, достаток или рекордный урожай, — рассказал он порталу iz.ru.

Правда, отметил эксперт, нередко компании заявляют о фейковых рекордах, в реальности никем не подтвержденных. Именно для того, чтобы обеспечить условия для справедливого соревнования между производителями, по его мнению, и нужна Книга рекордов с собственной базой данных. При этом регистрировать собственные достижения стремятся не только частные компании, но и города, целые регионы или простые россияне. Гастрономическая категория у потенциальных рекордсменов пользуется особой популярностью.

— В ближайшее время лично я буду регистрировать рядом с храмом Христа Спасителя самую большую пасху, которую приготовит компания из Ростова-на-Дону. Она будет весить тонну, — пообещал Алексей Свистунов.