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Пельмени предложили внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предложил внести русские пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Инициативу депутат выдвинул в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о внесении в него багета.

«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Куда бы ни ехал российский человек — везде, во всей стране продаются пельмени», — приводит сайт радиостанции «Говорит Москва» слова Курдюмова.

Парламентарий также отметил, что «иностранцы с удовольствием едят» пельмени. Он также обратил внимание на русскую традицию всей семьей лепить пельмени.

Портал iz.ru писал о том, что Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, назвав его «повседневной жизнью французов».

В настоящее время нематериальным наследием человечества ЮНЕСКО признаны культурное пространство и устное творчество староверов, проживающих в Забайкальском крае, а также якутский героический эпос «Олонхо».

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