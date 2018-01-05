В Миассе поставили памятник пельменю

В городе Миасс Челябинской области открыли памятник пельменю. Скульптуру поставили у стен единственного в стране музея этого кушанья.

Композиция монумента в человеческий рост представляет собой бородатого мужчину, сидящего за столом, перед которым лежит большой пельмень. Надпись на памятнике поясняет его замысел — «Большому пельменю рот радуется».

Внешний вид монумента определялся на специальном творческом конкурсе. Его выиграл местный скульптор Юрий Федоров, уточняет местный портал 31tv.ru

Миасс входит в список исторических городов России, он основан при Екатерине II — в 1773 году. Музей пельменя действует в одном из старинных особняков города — в Доме купца Смирнова.