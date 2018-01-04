Посещаемость столичных музеев выросла в полтора раза

Посещаемость московских музеев за последние семь лет увеличилась в полтора раза. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента культуры.

«С 2010 по 2017 г. посещаемость музеев и выставочных залов увеличилась в 1,5 раза», — говорится в сообщении департамента. Всего за прошедший год столичные музеи посетили около 20 млн москвичей и гостей города.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в новогодние каникулы более 70 московских музеев можно посетить бесплатно.