Черкесия изнутри: как не пройти мимо удовольствий

Карачаево-Черкесия — не самое популярное направление внутреннего туризма. Однако занять путешественника на выходные ей более чем по силам. Корреспондент «Известий» отправился в кавказскую республику, нырнул в ледяную воду, встал на сноуборд, увидел Цезаря и не прожил день зря без хычина.

Москва–Минводы

Ближайший к Черкесии аэропорт — в Минеральных Водах. По прилете пассажиров даже не пускают в здание аэровокзала, а выгоняют на улицу через узкую поскрипывающую калитку. Тут уже толпятся назойливые таксисты: «До центра за тысячу — как своим», — кричит один из них. Уезжаем на «Яндексе» за 100.

Долететь из Москвы до Минвод и обратно по акции можно за 2 тыс. рублей. Если не особо следить за распродажами, то билеты по 3,5–4 тыс. рублей найти более чем реально.

Фото: Тимур Юсупов

Из Минвод в Черкесию ежедневно отправляется несколько маршруток, главные направления — Черкесск и горнолыжный курорт Архыз. Но из-за позднего прилета пришлось задержаться до утра.

Рок-бар

— В субботу у нас выступает «Бригадный подряд», это самый крутой концерт за 9 лет, — не без гордости сообщает владелец единственного в городе рок-бара Антон.

Бар в хлипком сооружении из чего-то и палок, вдобавок обращенный фасадом к зданию горадминистрации, — главное место силы всех неформалов города. А ещё, как это ни удивительно, всех вэдэвэшников.

Антон служил. Каждое 2 августа перед баром накрывают столы и шумной толпой отмечают главный праздник всей десантуры страны. И, конечно, купаются в фонтане — единственном, который не отключают на день ВДВ. Свой фонтан, здесь же, перед входом в бар, Антон построил, кажется, исключительно ради купаний 2 августа.

Виды

За рассуждениями о том, кого именно «не должно быть в городе 2 августа», и разливным пивом по 30 рублей за бокал задерживаемся в рок-баре почти до утра и ожидаемо пропускаем единственный на сегодня автобус до Архыза. Такси до расположенного в 300 км курорта находим за 3 тыс. рублей. Поначалу цена кажется подозрительной — зачем таксисту переть в такую даль за такие невеликие деньги. Но ответ находится быстро: газ. Расход топлива такой же, а за литр берут всего 14 рублей.

Фото: Тимур Юсупов

Вообще негородская Черкесия выглядит примерно так: поля, сосны, отары овец, которые плевать хотели на машины, стада коров, которые плевать хотели на машины, кони, которые просто смотрят на машины с пренебрежением. Ближе к горам дороги превращаются в легкие серпантины, а верхушки елей покрывает снег.

А городская Черкесия — это, по сути, только Черкесск. Остальные города и станицы — скорее большие деревни, которые можно посетить исключительно для галочки.

Встать на доску

Архыз — курорт молодой, первых туристов он принял в декабре 2013 года. Сегодня тут всего пять подъемников, но этого пока достаточно. В Архызе мы задерживаемся на день с четким планом научиться кататься на сноуборде. Для этого есть всё: прокатная доска, отличный тренер (Маша, 25 лет, катает, как богиня) и запасной план — в местных кафе подают отличное местное пиво.

Аренда снаряжения (со шлемом), ски-пасс и услуги тренера обходятся примерно в 6 тыс. Еще 600 рублей ушло за ночлег и около 2 тыс. на завтраки, обеды и ужины. В общем, на всё про всё спортивный эксперимент удалось уложить в пределы 10 тыс.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Начинаем занятие с азов. Выясняем, где у сноуборда кант, определяемся с тем, как пользоваться креплениями и как перемещаться с доской на одной из ног. Дальше больше — съезжаю со склона с одной пристегнутой ногой, Маша ловит. Боюсь, что в какой-то момент миниатюрная Маша не сможет меня подцепить и я как 85-килограммовый шар в боулинге раскидаю людские кегли. К счастью, Маша сильная. И умная — меня она исключительно хвалит, так что спустя полтора часа я соглашаюсь ехать на зеленый склон. Спуск — 30 минут и 300 падений. В общем, план встать на день на сноуборд выполнен. Плакать будем завтра — вместе с коленями и левой кистью.

«Обжорка»

Она заслуживает отдельного упоминания. «Обжорка» — небольшое домашнее кафе в поселке Архыз (это в 10 км от курорта). Выглядит так, как если бы в гараже у вашей бабушки поставили стол. Готовят тоже, как ваша бабушка в деревне. Продукты — исключительно натуральные, рецепты — семейные, гостеприимство — искреннее. Заказывайте хычины, их тут видов 10, и домашний завтрак — яичницу, творог с мёдом и свежесваренный кофе. Да, и помните: «Прожитый без хычина в «Обжорке» день — прожит зря». По крайней мере, так говорится в рекламе на фасаде кафе.

Фото: Тимур Юсупов

Цезарь

— Вы поесть нормально хотите или как? — с укором бросает таксист в Черкесске и везет в «Цезарь».

По его словам, это лучший ресторан национальной кухни в республиканской столице: «Все таксисты здесь обедают».

Мы виновато киваем и соглашаемся на «Цезарь». Внутри ресторан больше похож на столовку — кованые скамейки, заляпанные столы и запрет на игру в карты (штраф — 500 рублей). В меню стандартно хычины, мясо по-горски (вкусно) и суусаб — напиток из айрана и минералки.

Фото: Тимур Юсупов

До уровня «Обжорки» не дотягивает, но всё компенсирует одна деталь — Цезарь. Нет, не салат, а тот самый Гай Юлий — его гигантская статуя в колеснице, запряженной двумя жеребцами, встречает всех гостей ресторана. По бокам от Цезаря — черепахи, постамент венчают львиные морды, а под ногами императора лежат шлемы поверженных врагов. Ей-богу, такого от Черкесска ждешь меньше всего.

Столица

Если бы Черкесск не был столицей, ему бы, наверно, можно было простить унылую, преимущественно советскую застройку, практически полное отсутствие сколько-нибудь оригинальной архитектуры и хоть каких-то развлечений. Но Черкесск — столица, и глаз постоянно ищет что-то любопытное. Не сразу, но находит — например, памятник Тургеневу. Который установили на месте памятника Пушкину. Тот убрали — якобы из-за недовольства местных жителей. Нет, Пушкина в Черкесске любят, просто памятник на Пушкина похож совсем не был.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев Первомайская улица в Черкесске

Второе место, которое стоит посетить в городе, — Первомайская улица, точнее, ее пешеходная часть, что тянется от Драмтеатра до улицы Ворошилова. Тут есть, пожалуй, наибольшая концентрация приличных кафе. Например, вкусный кофе с эклером можно выпить в заведении «Даханго». Внимание также заслуживает здание Филармонии — величественное, но с облупившемся фасадом и выкрашенное в отвратительный розовый цвет. Еще одно любопытное здание — «Почта России» с советским гербом над входной группой — расположено ровно по соседству. На этом достопримечательности города заканчиваются.

Кто-то возразит, что есть еще парк «Зеленый остров», но это просто еще один парк. Хотя туда стоит зайти — полюбоваться тем самым непохожим на себя Пушкиным.

Термы

Знаете, как добраться из Карачаево-Черкесии в Исландию за 350 рублей? Записывайте: едете до поселка Кавказский (это трасса на Минводы), находите неприметное синее здание с надписью: «Жемчужина Кавказа». Это настоящие термальные источники, облагороженные, но не лучшим образом. Не ждите от этого места шикарных видов, эксклюзивного сервиса и лучших фото для вашего Instagram. Зато и цены не как в Исландии. За 1 час 20 минут в бассейнах с вас возьмут 350 рублей, безлимит обойдется всего в 700 рублей.

Фото: Тимур Юсупов

Комплекс включает четыре открытых бассейна (один, тот, что с горками, работает только летом), один крытый, хамам и сауну (работает только по вечерам). Температура в открытых бассейнах: +37°C, +8°C и +42°C. Именно в такой последовательности в них и стоит забираться. Полезете сразу в +42°C — обожжетесь, в +8°C — умрете на подходе. Но если выбрать правильную последовательность, получите ни с чем не сравнимое удовольствие.

На заметку: без тапочек в бассейны не пустят. Зато их можно купить прямо на входе в комплекс за 150 рублей.