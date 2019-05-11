Родная заграница: приятные выходные в провинциальном Витебске

Белорусский Витебск, пожалуй, самое недооцененное зарубежное направление выходного дня из Москвы. Всего шесть часов на машине или восемь на поезде и вы уже любуетесь картинами Шагала, едите драники с мачанкой и встречаете закат на берегу Двины. Корреспондент «Известий» совершил марш-бросок в соседнюю страну и выяснил, как устроить идеальные выходные в Витебске.

Дорога ранняя

На Минском шоссе сейчас ремонт, так что, чтобы избежать пробок, лучше выезжать затемно. Желательно часа в три утра, максимум в четыре, тогда есть шанс добраться до Витебска часов за шесть. Если замешкаться, то эти 500 км придется ехать часов десять , срезая углы и ремонты через деревеньки по пыльным и разбитым дорогам.

Границы между союзными государствами де-юре нет, де-факто — немного есть. По пути в Белоруссию придется лишь немного притормозить, на обратном российские пограничники могут заглянуть в паспорт — проверяют гражданство. Напомним, для поездки в Белоруссию россиянам достаточно иметь с собой обычный паспорт.

От границы до Витебска около часа неспешной езды. Имейте в виду, штрафы в Белоруссии выписывают за превышение от 10 км , а не от 20, как в России.

Витебск Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

А еще не забудьте купить так называемую грин-карту — страховку на авто для поездки в Белоруссию, на Украину и множество других стран. Стоит она около 800 рублей, продается на каждой заправке на минском направлении.

Если путешествовать поездом, часть формальностей можно избежать, правда, ехать придется восемь с половиной часов. На направлении курсирует фирменный поезд «Двина» Москва — Полоцк, билеты в плацкарту обойдутся от 2 тыс. рублей.

В 2016 году Белоруссия провела денежную реформу, и теперь один местный рубль равен примерно 30 российским. В центре города хватает обменников и банкоматов, а в подавляющем большинстве заведений принимают карты, так что проблем с оплатой у гостя не возникнет .

Исторический центр и окрестности

Витебск — город, где не стоит никуда торопиться . Этому способствует и его география — исторический центр легко пробежать за 20 минут, и размеренность бытия местных жителей, неспешно потягивающих кофе на террасах в разгар рабочего дня, и неторопливая Двина, текущая через весь город.

От Двины и стоит начинать прогулку. Если приехали на машине, оставьте ее где-нибудь на улице Калинина — это как раз набережная реки. В самом ее начале, у пересечения с улицей Ленина расположен небольшой парк с аттракционами и военной техникой — понравится детям.

Взрослые оценят старейшее в Витебске каменное здание. Это, конечно же, храм. Благовещенскую церковь вроде бы вместе с основанием города в 974 году построила княгиня Ольга . С тех пор храм много раз перестраивали, во время Великой Отечественной войны он сильно пострадал, а в 1961 году и вовсе был взорван ради прокладки трамвайных путей. Правда, кусок стены всё же сохранился. Оригинальную кладку можно увидеть справа от главного входа в храм. Напротив — камень в честь 2000-летия христианства, а на нем герб Витебска: голова Христа с окровавленным мечом под ней.

Витебск Благовещенская церковь Фото: Depositphotos

Оставляя Двину по левую руку, двигаемся в сторону исторического центра. От храма хорошо видны две доминанты этой части города — Театр Якуба Колоса (Замковая, 2) и соборный Успенский храм (Крылова, 9), к ним и идем.

Огибая театр с правой стороны, выходим на улицу Пушкина с памятником великому поэту и Пушкинским мостом. За ним лестница к Успенскому собору (нам туда пока не нужно) и улица Толстого — самый-самый центр. Важный адрес здесь «Арт-пространство Толстого, 7», где выставляют произведения современного искусства и показывают постановки экспериментального театра.

Оканчивается Толстого Ратушной площадью с ратушей (Ленина, 36), где сегодня работает краеведческий музей (к сожалению, вполне ординарный), и памятником князю Ольгерду. При нем город вошел в состав Великого княжества Литовского.

LRM_EXPORT_122210529265725_20190504_155713375[1] Вид на город Витебск ИЗВЕСТИЯ/Тимур Юсупов LRM_EXPORT_45214231924349_20190503_131226365[1] На пути к Ратушной площади ИЗВЕСТИЯ/Тимур Юсупов RIAN_2884854 Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа в городе Витебске Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин RIAN_2884963 Памятник А.С. Пушкину на улице Пушкина в городе Витебске. На заднем плане башня Витебского областного краеведческого музея Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин RIAN_2882940 Памятник великому князю Литовскому Ольгерду Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

От ратуши поднимаемся к пятачку на углу Суворова и Крылова. В здании с булавой на шпиле когда-то располагался художественный техникум (Маяковского, 3), где, например, учился знаменитый советский писатель Василь Быков. Памятную табличку классику найдете с правой стороны здания. Сегодня в этом здании, помимо прочих, квартирует дирекция «Славянского базара». Сам фестиваль, кстати, проходит в Летнем амфитеатре, примерно в 10 минутах пешком.

От здания техникума свернем на улицу Крылова — не того, что баснописец, а того, что комиссар. Правда, об этом даже не каждый витьбич знает. В неплохой кофейне «Клюква» (Крылова, 3) в туалете торжественный голос из динамика зачитывает басни автора «Лебедя, щуки и рака». В десятом доме по Крылова когда-то заседали местные масоны. Ровно напротив, в доме 7, как и 100 лет назад, работает духовное училище. Оканчивается Крылова Успенским собором с обзорной площадкой, откуда открывается великолепный вид на центр города.

Витебск Вид на Свято-Успенский кафедральный собор со стороны Западной Двины в Витебске Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Если пойти вдоль Двины, оставляя собор по правую руку, вскоре выходишь к Губернаторскому дворцу (Советская, 18), где в 1812 году Наполеон отпраздновал день рождения, провел две недели и принял губительное для себя решение идти на Москву.

В сквере напротив установлена стела в память о битве под Витебским летом того же 1812 года. Основание памятника повреждено во время фашистских бомбардировок уже во время иной войны.

По другую от дворца сторону сквера расположился арт-центр Марка Шагала (Советская, 25). В собрании музея числится около 300 работ мастера. Правда, выставляют от силы десятую часть — вся экспозиция умещается на первом этаже. Второй отдан под временные выставки. Билет в музей стоит около трех белорусских рублей.

Витебск Арт-центр Марка Шагала Фото: Getty Images/Gabriele Fromm

Вернуться обратно к Благовещенской церкви можно по центральной улице Ленина, по обеим сторонам которой работает множество магазинчиков и сувенирных лавок.

На том берегу

Двина делит Витебск на две неравные части. В Задвинье, в районе Песковатика на окраине города провел детство Мовша Хацкелевич, более известный как Марк Шагал. Его дом до сих пор на месте, сегодня здесь работает небольшой музей (Покровская, 11).

Четыре комнаты, интерьеры неоригинальные — после Шагалов здесь жили другие семьи. Музей открылся в 1997 году. Реконструкторы попытались воссоздать первоначальный облик, но в виду отсутствия точных планов и фотографий сделать это сложно. Тем не менее проникнуться атмосферой еврейского дома столетней давности и посмотреть на зарисовки Шагала, посвященные детству и семье, здесь можно. Во дворе установлен памятник художнику.

Витебск На территории Дома-музея Марка Шагала Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Выйдя из музея, спускайтесь к Двине по улице Кондратьева, на перекрестке с Революционной оцените граффити «Абстрактный человек». Еще несколько любопытных рисунков, вроде портретов Шагала или Джимми Хендрикса, попадаются и в других частях города. На Ильинского можно заглянуть в лавку местного пивзавода (Ильинского, 25а), о продукции которого во время визита в Витебск писал Маяковский. Непременно стоит попробовать местные сбитни, особенно пряничный.

Спускаемся к началу улицы Ильинского. В какой-то момент она неожиданно превратится в короткую улицу Чайковского. Дома 3 и 5 — бывшие соляные склады. Сегодня здесь работает культурно-исторический центр Двина, где постоянно проходят ремесленные мастер-классы. Например, можно научиться росписи по керамике или соломоплетению.

Последний важный адрес на этом берегу — неоготический костел Святой Варвары (Ленинградская, 27), ехать до него минут 10–15. Нынешний храм с двумя башнями был освящен в 1885 году.

Витебск Неоготический костел Святой Варвары Фото: Depositphotos

Напротив церкви — Полоцкий рынок. Фермерские продукты, белорусский текстиль и непередаваемая атмосфера постсоветской провинции 1990-х.

За драниками

Белорусская кухня — то, ради чего хочется снова и снова возвращаться в страну. Первое, конечно, драники , над любовью белорусов к которым принято потешаться. Но ровно до того момента, пока сам не попробуешь свой первый драник и тут же не станешь адептом церкви святого картофельного блинчика.

Эталонные драники в Витебске подают в сетевых «Васильках» (Московский пр-т, 9/1). Их здесь несколько видов — «с припечка», с мясом, с мачанкой, «святочные».

Если у вас драники впервые — берите классические.

Если у вас предрассудки к картофелю, отбросьте их.

Витебск Фото: Depositphotos

Если не получается — берите колбаски с тушеной капустой (традиционное белорусское, а не немецкое блюдо, как можно было бы подумать), пельмени или щи . Вообще в «Васильках» готовят очень прилично, а цены ниже московских в разы.

Другое примечательное заведение национальной кухни — «Лямус» (пр-т Победы, 1). Кухня здесь не столь выразительна, зато на месте варят несколько сортов вкусного пива. Цены выше, чем в «Васильках», интерьеры — богаче.

И еще пара адресов: уже упомянутое кафе «Клюква» (Крылова,3) — чуть ли не единственное место в центре, где варят хороший кофе. Zdoba (Московский пр-т, 20а) — единственное место в городе с круглосуточными завтраками (не считая привокзальных кафе).

В последний вечер в Витебске едем в огромный супермаркет «Евроопт» (Московский пр-т, 130/1) на выезде из города по направлению к Москве . Кажется, гипермаркет построен специально для российских туристов — обменники у входа и единственный замеченный в городе банкомат Сбербанка.

Берем съестных сувениров — колбасу, белорусские (очень вкусные) и европейские сыры, бобруйский зефир, лидский квас и, разумеется, сало. А еще косметику — очень приличная и недорогая линейка у белорусской фабрики «Белита», и детские игрушки «Полесье» — выбор шире, чем в Москве, цены — чуть ниже.