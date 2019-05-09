Философия и пиво: путешествие из Кенигсберга в Калининград

Здесь соединяются вместе Восток и Запад, создавая неожиданный и неповторимый микс — русская речь, немецкая архитектура и совершенно особый в своем роде калининградский патриотизм. «Известия» отправились на родину великого философа Иммануила Канта (кстати, в этом году исполнилось 295 лет со дня его рождения и 215 со дня смерти — он прожил длинную жизнь), чтобы посмотреть, как живет сегодняшний Калининград и чем там заняться туристу с «большой земли».

калининград Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кенигсбергского собора в Калининграде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как добраться

«Пакуйте чемоданы! Скоро вы отправитесь в город Konigsberg», — бодро уведомил нас популярный сервис аренды жилья, через который мы сняли квартиру в столице самой западной области России. Подивившись неожиданной попытке пересмотра итогов Второй мировой со стороны калифорнийской компании, мы тем не менее прислушались к совету — и упаковали чемоданы. Точнее говоря, пару специально купленных по такому поводу сумок под размер ручной клади «Победы» — надо же было наконец опробовать главного российского лоукостера.

«Победа» оказалась вовсе не так страшна, как ее описывают пользователи соцсетей — точнее говоря, не страшна вовсе. Персонал на удивление корректный, бессмысленных придирок по части габаритов ручной клади не случилось. Те, кто желает летать по полному тарифу, могут выбрать «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» или S7 — всего в Калининград в день совершается около 20 рейсов из Внуково, Домодедово и Шереметьево. И вот спустя менее чем два часа перелета мы наконец в Калининградском аэропорту Храброво. Дорога до Калининграда займет минут 30–40 — зависит от пробок, которые здесь, как и в Москве, не редкость. Можно воспользоваться автобусом-экспрессом 244-Э, который ходит раз в 40 минут. Услугами частников, осаждающих прибывших у выхода из аэровокзала, как говорят, пользоваться вполне безопасно, но «Яндекс.Такси» обойдется дешевле — неорганизованный извоз просит 500 рублей, через агрегатор машина будет стоить, как правило, 470-480.

калининград Международный аэропорт Храброво в Калининграде Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Где остановиться

Выбор жилья для путешественников в Калининграде довольно широк, а цены на удивление доступны. Даже пафосные Radisson на площади Победы или Mercure на берегу живописного Верхнего пруда предлагают номера в диапазоне 5–8 тыс. за ночь. Трехзвездные предложения вполне сравнимы (а иногда и превосходят) с аналогичными отелями в «настоящей» Германии. Можно обратить внимание на отель «Дона» неподалеку от одноименной башни, входившей некогда в состав фортификационных сооружений Кенигсберга, и Росгартенских ворот или на советской еще постройки «Калининград», непритязательный фасад которого с лихвой компенсируется расположением в самом центре и полностью замененной «начинкой».

Впрочем, экономные путешественники, скорее всего, предпочтут снять частное жилье. Выбор в этом сегменте также весьма велик, от стандартных «однушек» и «двушек» в панельных девятиэтажках советских времен до прихотливо отделанных лофтов и студий. Мы выбрали как раз такой вариант — лофт в индустриальном стиле, с ночными столиками из катушек из-под кабеля, медными кранами и стальными этажерками (все необходимые бытовые удобства, от телевизора и холодильника до микроволновки и электроплиты, впрочем, прилагались). Цены на частный сектор, как правило, более чем приемлемые — хотя, разумеется, можно подыскать и виллу в Амалиенау или Россгартене (калининградцы, как правило любят пофорсить историческими немецкими названиями районов).

калининград НИС «Витязь» — первое научно-исследовательское судно, является экспонатом Музея Мирового океана в Калининграде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

А завзятые романтики могут соблазниться одной из кают знаменитого исследовательского судна «Витязь», стоящего на приколе возле Музея Мирового океана (сам корабль тоже входит в экспозицию, что, конечно, добавляет шарма). Всего доступно семь кают (кстати, по цене это один из самых бюджетных вариантов размещения — 1500–2000 рублей), каждая из них именная: «Герман Мелвилл», «Гомер», «Александр Беляев», «Даниель Дефо», «Эрнест Хемингуэй», «Жюль Верн» и несколько выбивающийся из стройного ряда морских бытописателей Карен Оганесян. Единственный минус — общие удобства в конце коридора.

Что посмотреть

Калининградская область — место с древней и непростой историей. Некогда балтские земли были захвачены Тевтонским орденом в XIII столетии; впоследствии именно здесь начиналась история Пруссии, вокруг которой и объединилась в конце XIX века вся Германия. После Второй мировой войны эта территория отошла к Советскому Союзу и стала самой западной областью РСФСР. Немецкое население было выселено, а старые топонимы заменены на русские — без особой, впрочем, фантазии, по причине чего на карте области фигурируют и Сокольники, и Митино, и неизбежные Малиновки-Рябиновки-Сосновки и даже своя собственная Шепетовка. Сам Калининград после интенсивных бомбардировок британской авиацией лежал в руинах, многие исторические здания (к примеру, Кафедральный собор) были восстановлены уже в постсоветское время. Поэтому архитектура города довольно эклектична: в пределах одной улицы могут соседствовать типовые дома советской застройки, сохранившиеся остатки фортификаций и здания периода бурного роста города в начале ХХ столетия.

калининград Кафедральный собор в историческом районе Калининграда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кафедральный собор и могила Канта

Сюда, безусловно, должен прийти любой интеллигентный турист: поклониться усыпальнице великого философа и полюбоваться внушительным собором, восстановленным в 1994–2005 годах. Домский собор Богоматери и Святого Адальберта (такого его историческое название) не был полностью разрушен во время налетов по той лишь причине, что пилоты Королевских ВВС использовали самое высокое здание города как реперную точку при бомбометании. Сегодня в соборе работают две часовни — православная и евангелическая — и музей. Также ежедневно проходят мини-концерты органной музыки (большие вечерние — один-два раза в неделю). В штате собора два органиста и два органа немецкой фирмы Alexander Schuke (большой и малый хоровой).

Аэродром Девау

Находится на восточной окраине Калининграда (Пригородная, 4). Сейчас здесь расположен Калининградский аэроклуб, а в 1922 году Девау был одним из первых коммерческих аэропортов мира. Эксплуатацию осуществляло Русско-германское общество воздушных сообщений «Дерулюфт», так что самый первый рейс из Девау был совершен в революционную Москву. Этот маршрут стал и первой регулярной международной авиалинией в нашей стране. Спроектированный известным архитектором Гансом Хоппом аэровокзал сегодня находится в несколько запущенном состоянии, но для энтузиастов истории гражданской авиации обойти это место стороной просто недопустимо.

калининград Кафедральный собор и могила Канта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Музей Мирового океана

Огромная экспозиция, изобилие экспонатов, изобретательная подача, способная заинтересовать посетителей всех возрастов — вот что такое Музей Мирового океана. В удовольствие будет и просто побродить по территории, расположенной в старом порту, и, конечно, подняться на борт главных экспонатов: легендарного исследовательского судна «Витязь», подводной лодки Б-413, рыболовецкого траулера СРТ-129 и судна космической связи «Космонавт Виктор Пацаев» (оно работает и сегодня, осуществляя связь с МКС, так что на него пускают только трижды в день строго по расписанию и с сопровождающим группы). Кроме того, в музее можно увидеть глубоководные аппараты «Пайсис-VII» и «Тетис», шлюпки с барка «Крузенштерн», противолодочный самолет-амфибию Бе-12, разнообразное минно-торпедное и артиллерийское вооружение, настоящую гарпунную пушку и многие другие связанные с морем предметы. Образовательная составляющая тоже на высоте (включая интерактивные экспонаты — к примеру, можно попробовать себя в качестве капитана входящего в порт сухогруза на компьютерном тренажере). А еще стоит отметить прекрасный морской аквариум — не очень большой, зато с довольно редкими рыбами (включая и акул).

Зоопарк

Если вы путешествуете с ребенком, то стоит заглянуть в Калининградский зоопарк — один из старейших в России (основан в 1896 году). На площади в 16,5 га собраны около 350 видов животных, включая такую экзотику, как, например, скаты-хвостоколы (живут в открытом бассейне в павильоне тропиков) или гигантские тропические пауки. На входе можно взять аудиогид, подробно рассказывающий про каждого зверя. Символ зоопарка — бегемот по кличке Ганс , один из четырех выживших после штурма города обитателей «Кенигсберг Тиргартен» (кроме него спаслись лань, осел и барсук). В Ганса попало семь шальных пуль, он был сильно истощен, но советскому ветеринару В.П. Полонскому удалось поставить зверя на ноги — и самым необычным способом (спросите — и эту историю вам охотно расскажет, кажется, любой житель Калининграда; тут о Гансе знают почти все).

калининград Подводная лодка «Б-413» проекта 641 на набережной Петра Великого — экспонат Музея Мирового океана в Калининграде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Где погулять

Для неспешных прогулок в Калининграде идеально подойдут набережные Верхнего и Нижнего прудов — здесь, в отличие от острова Канта (Кнайпхофа) или расположенной напротив него Рыбной деревни, нет толп туристов, зато есть утки, уютные лавочки, тишина и открыточные виды на виллы с черепичными крышами (частью сохранившиеся со старых времен, частью — новодел, но очень аккуратно вписывающийся в историческую застройку). Но при посещении самого Калининград будет неразумно не съездить хотя бы в еще два замечательных места области.

Зеленоградск

Старинный курортный городок в 26 км от столицы области, любимое место отдыха самих калининградцев. До 1946 года назывался смешным именем Кранц. Добраться сюда можно на электричке минут за 40 — для того чтобы погулять по деревянному променаду вдоль моря (почти как в Атлантик-сити!), полюбоваться старинными виллами и «пряничными» домиками, подышать запахом сосен в городском парке и, конечно, покормить кошек. Да-да, именно так — Зеленоградск, пожалуй, настоящая кошачья столица России, если не всей Европы. В исторической водонапорной башне здесь работает музей «Мурариум», посвященный понятно кому, а на Курортном проспекте функционирует «Котофейня» — столовая для кошек (пакетики с кормом можно купить в специальном автомате по соседству). Рядом — памятник зеленоградским кошкам и кошачий светофор для перехода проспекта (несмотря на громкое название, это пешеходная улица, так что недостаточно знакомым с ПДД кошкам ничего не угрожает — дети зато в восторге). А с 2018 года в штате городской администрации официально состоит котошеф Светлана, в обязанности которой входит забота о наполнении разбросанных по всему Зеленоградску кормушек для кошек — и, судя по упитанности хвостатого населения, с задачей она справляется. Если же серьезно, то Зеленоградск являет завидный пример того, как совместить заботу о животных с созданием работающего туристического бренда.

калининград Верхний пруд в Калининграде Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Куршская коса

Один из самых известных национальных парков России, объект всемирного наследия ЮНЕСКО — почти 100 км уникальных ландшафтов. Здесь до сих пор водятся дикие кабаны (кабаниха Машка — местная достопримечательность, как говорят, совершенно ручная), лоси, косули и лисы. На косе обитают более 100 видов птиц. Разумеется, нельзя не зайти в знаменитый «танцующий лес» со странно искривленными соснами. Причиной то ли гусеницы бабочки побеговьюна, то ли — как рассказывают местные — испытания вермахтом на этом участке леса химического оружия в 1930-е (документально не подтверждается, но птицы в этом «зачарованном» лесу действительно не поют — царит почти полная тишина). Не вздумайте сходить с тропы: призрак в противогазе не встретится, а вот егерь — очень может быть; дело закончится штрафом в 5 тыс. рублей. Въезд на косу платный (150 рублей с автомобиля + 150 за каждого человека, вне зависимости от возраста). До Морского на самой границе с Литвой (коса разделена примерно пополам) ходит из Калининграда через Зеленоградск автобус № 593, но довольно редко. Так что лучше или взять машину напрокат, или заказать частную экскурсию — в интернете или на стихийной «бирже» гидов у кафедрального собора; обойдется это в 3–5 тыс. рублей.

калининград Куршская коса в Калининградской области Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Чем полакомиться

Одно из самых приятных «потрясений», ожидающих туриста в Калининграде, — высокий уровень кулинарной культуры. Практически в любом кафе вас накормят вкусно — и, как правило, недорого. Особенно хочется отметить сеть кофеен-кондитерских «Кенигсбекер», которые есть не только в столице области, но также в Зеленоградске и Светлогорске — превосходная выпечка и пирожные, вкуснейшие сэндвичи и супы, достойного качества кофе. Идеальная замена стандартному фастфуду типа «Макдоналдса» (каковой, естественно, тоже присутствует). Для более солидного перекуса мест найдется также немало, отметим лишь проверенные на себе. Цены москвича приятно удивят.

«Верфь»

Итальянское заведение в Рыбной деревне. Меню небольшое, но составленное со вкусом, приличная винная карта. Отдельно стоит упомянуть здешний борщ — этакая апеннинская фантазия на тему украинского национального блюда, с рукколой и прочими неаполитанскими травками.

калининград Главная городская площадь Победы в Калининграде Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

«Пар»

Немного в стороне от главных туристических маршрутов, но не столь уж далеко — каких-нибудь 10 минут пешком от площади Победы — п аб с отличным выбором пива (британские, бельгийские, литовские и, естественно, немецкие — из ФРГ и местные крафтовые — сорта) по самым снисходительным ценам и хорошей мясной кухней. Разумеется, в меню представлены и знаменитые клопфы, фрикадельки в сливочно-каперсовом соусе. Интерьер выдержан в стилистике «стим-панк», среди посетителей по вечерам преобладают студенты расположенного по соседству Университета имени Канта (бывшей Альбертины).

«Огонек»