Замученные лайками: самые инстаграмные места планеты устали от туризма
Тайский пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Лей закрыли еще на пять лет из-за последствий агрессивного туризма. Побережье, на котором проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, пострадало от серьезных загрязнений: из-за воздействия людей на окружающую среду практически полностью исчезли участок кораллового рифа и несколько видов морских обитателей. В связи с неконтролируемым наплывом гостей многие красивейшие точки планеты теряют первозданный вид, а жители городов объявляют войну инстаграмщикам, мешающим спокойной жизни. Как в самых привлекательных локациях для фотографий пытаются бороться с овертуризмом — в материале «Известий».
Улицы, деревни и города
В начале апреля жители Парижа обратились к властям города с просьбой установить ворота на улице Рю Кремье (Rue Cremieux), чтобы оградить себя от бесконечного потока шумных гостей. Крохотная улочка с домами пастельных оттенков когда-то была «секретным местом» в столице Франции. Улица стала знаменитой благодаря снимкам тревелблогеров в Instagram: вслед за ними подтянулись и подражатели, число которых уже составляет несколько сотен в день. Из-за этого жители чувствуют себя в буквальном смысле в осадном положении, ежедневно пробираясь к своим домам через толпу людей, делающих однотипные фотографии на свои смартфоны. Даже самые понимающие и толерантные резиденты улицы считают, что гости могли бы вести себя с большим уважением к владельцам недвижимости. Например, не заглядывать в их окна и не включать громкую музыку по вечерам. Покой жителей нарушают и клипмейкеры, которые приходят на улицу ранним утром, пока до места не добрались массовые туристы.
Улица Рю Кремье
Помимо ограничений, местные решили бороться с инстаграмерами их же методами и стали фотографировать тех, кто ведет себя неподобающе. Улица завела свой аккаунт в Instagram Clubcremieux, в котором собраны «отбросы улицы». На снимках блогеры стоят в недвусмысленных позах, сидят или лежат на тротуаре в поисках удачного ракурса и наряжаются в странные наряды, чтобы удивить своих подписчиков. Больше всего местных раздражают шпагаты, в которые девушки растягиваются в чьем-то дверном проеме. К слову, число подписчиков этого аккаунта уже перевалило за 17 тыс., и судя по количеству просмотров видеозаписей, всё это реальные люди.
Местные власти откликнулись на призыв жителей улицы и пообещали регламентировать доступ экскурсионных групп на территорию. Информацию о привлекательности улицы как туристического объекта уже убрали с сайтов туристических бюро и регионального комитета по туризму.
Улица Ноттинг-Хилл
С аналогичной проблемой столкнулись и жители улицы Ноттинг-Хилл, которую называют одним из самых инстаграмных мест Лондона. Район занимает верхние строчки в списке самых фотогеничных локаций для фотосъемки во всевозможных списках путеводителей для блогеров. По хештегу #nottinghill уже можно найти свыше миллиона публикаций в Instagram. Практически все они мало отличаются друг от друга: на снимках девушки и юноши томно позируют на фоне разноцветных домиков. Шумное соседство доставляет резидентам улицы немало хлопот. Каждый день, выходя из дома, они наблюдают инстатуристов, часами сидящих на своих ступеньках в поисках удачного ракурса и ведущих прямые трансляции прямо возле окон.
Жители старинной голландской деревни Киндердейк, которая указывается практически во всех путеводителям по Нидерландам, беспокоятся о том, что из-за овертуризма им вскоре придется покинуть свои дома. Учитывая удобное расположение — всего 15 км от Роттердама — ежедневно до знаменитой деревни с мельницами добирается больше гостей, чем она способна принять. Сейчас экономика деревни полностью зависит от приезжающих, а число туристов уже превысило отметку 600 тыс. человек в год. Местное население — а это всего 60 жителей — крайне недовольно таким соотношением. Люди считают там, что власти не контролируют потоки приезжающих, а мнение жителей никто не учитывает. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, местные распечатали листовки, чтобы раздавать их туристам. На обратной стороне открыток написано: «Спасибо за ваш визит, мы жили здесь веками. 600 тыс. туристов ежегодно, 60 постоянных жителей. 10 000:1».
Голландская деревня Киндердейк
Не меньше страдает из-за туристического бума и столица Нидерландов — Амстердам. Но в отличие от небольших деревень здесь власти уже принимают решительные меры по ограничению числа въезжающих. Например, ограничивают сдачу квартир в краткосрочную аренду туристам. Недавно к властям обратились обитательницы Квартала красных фонарей, уставших от глазеющих зевак. Секс-работницы ежедневно платят внушительные суммы за аренду кабинок, но в итоге вместо клиентов к ним в основном приходят блогеры с фотоаппаратами. Фото- и видеосъемка в районе строжайше запрещена: на стенах зданий можно заметить многочисленные гневные призывы прекратить фотографирование. Тем не менее найти всё в том же Instagram снимки, сделанные туристами украдкой, не составляет никакого труда. Наглость и неуважение к работницам сферы секс-услуг со стороны туристов, праздно гуляющих по знаменитому кварталу, привели к тому, что мэр Амстердама Фемке Халсема решила закрыть исторический район от любопытных глаз и запретить экскурсии в Квартал красных фонарей с января 2020 года. По словам местных властей, нужно прекратить порочную практику выставления секс-работников как туристическую достопримечательность.
И в горах, и на ледниках
Рост числа массовых туристов наблюдается не только в городах, но и на природных локациях. Одним из самых желанных пунктов в списке любого тревел-блогера можно смело назвать Язык Тролля (Trolltunga), который находится неподалеку от города Одда в Норвегии. Восхождение к знаменитому выступу норвежской горы занимает много сил и времени. Расстояние, которое придется преодолеть туристу ради заветной фотографии, — около 25 км. Ради желания похвастаться перед подписчиками эффектным кадром инстатуристы готовы поступиться комфортом: встать на рассвете и около 10 часов карабкаться по горам. Но самое странное испытание ждет туристов на самом верху, всего в нескольких метрах от Языка. Им придется встать в конец огромной очереди, в которой каждый в течение часа, а иногда и больше, ждет возможности сделать фото. Дождавшись момента, большинство туристов либо прыгают, либо вскидывает руки в стороны, либо свешивает ноги с края уступа. Самые оригинальные инстаграмщицы приносят с собой вечерние платья, чтобы после длительного восхождения сделать фотографию «не как у всех».
Язык Тролля
Впечатляющие природные чудеса Норвегии подвергаются риску из-за растущего числа плохо подготовленных туристов, которые не уважают природу, предупредила Национальная туристическая группа. В 2010 году известную скалу посетило всего 800 туристов. Но всего за шесть лет ее разрекламировали настолько, что число желающих выросло в 100 раз и продолжает расти. В 2018 году на Языке уже побывало около 80 тыс. туристов. С учетом того, что по пути нет ни единого туалета или кафе, а в случае чрезвычайной ситуации выбраться оттуда можно только при помощи спасательного вертолета, инфраструктура не готова к потоку покорителей.
Исландия за последние несколько лет превратилась в рай для инстаграмщиков. Рост числа туристов был вызван кризисом и девальвацией валюты в 2015 году, а затем красоты Исландии появились в блогах и это вызвало цепную реакцию. Дополнительную популярность и без того раскрученному острову прибавило то, что здесь снимался сериал «Игра престолов». Пару лет назад в страну начали летать лоукостеры — и число новых визитеров стало существенно превышать допустимые в рамках этого острова нормы. Из-за этого неизбежно растут и цены на жилье. В прошлом году страну посетило более 2,3 млн человек, притом что население страны составляет всего около 350 тыс.
Каньон Фьядрарглюфур
В марте власти страны приняли решение закрыть каньон Fjaðrargljufur (Фьядрарглюфур), который приобрел вирусную известность благодаря клипу Джастина Бибера. Вслед за популярным исполнителем штурмовать каньон ринулись его многочисленные поклонники, что, в свою очередь, отразилось на хрупкой исландской природе. Число туристов, посетивших каньон, выросло с 150 тыс. до 282 тыс. в период с 2017 по 2018 год, а клип канадского певца набрал уже более 440 млн просмотров на YouTube. Закрыть ущелье собирались на две недели, но экологическое агентство Исландии приняло решение продлить работы до 1 июля.
Помимо ущелья, в клипе Бибер катается на скейте возле места крушения самолета Sólheimasandur неподалеку от деревни Вик, которая славится своим черным пляжем с вулканическим песком. Из-за популярности локации местные жители решили закрыть дорогу, ведущую к обломкам лайнера. Поэтому ради фотографии туристам приходится преодолевать 3 км пешком. Однако несмотря на трудности, туристов здесь настолько много, что снять фото обломков без людей в дневное время фактически невозможно. В октябре прошлого года молодой американский путешественник умер от переохлаждения возле популярной туристической локации.
Самолет «Дуглас Супер» DC-3 (США) на пляже Sólheimasandur
Старый-добрый овертуризм
С овертуризмом еще до появления Instagram сталкивались практически все локации, включенные в списки «чудес света». Колизей, Тадж-Махал, Стоунхендж, пирамиды Гизы, Великая китайская стена — ежедневно в любой день в году сюда автобусами привозят туристов со всего света. И чем длиннее становятся всевозможные списки «мест, которые нужно увидеть, прежде чем умереть», тем больше мест на планете становятся мишенью для овертуризма. Одно из таких рукотворных чудес света — Мачу-Пикчу с января этого года будет принимать заметно меньше посетителей, чем раньше. Из-за большого числа людей, направляющихся в древний город инков, власти Перу приняли решение пересмотреть билетную политику. По новым правилам туристам разрешено оставаться в городе не более четырех часов, а кроме того, задолго до поездки им придется забронировать временной интервал для посещения. Цену билетов при этом поднимать не стали, оставив ее на уровне €35 для взрослых.
Схожая идея пришла в голову греческим властям, которые решили ограничить число посетителей острова Санторини. Значительная часть посетителей приезжают на паромах и вечером уезжают обратно, в пиковый сезон их число достигает 18 тыс. человек ежедневно. Из-за высокого риска перегруженности пускать на остров для молодоженов будут не более 8 тыс. человек в день. Число ночевок всего за пять лет выросло на 66% — с 3,3 млн в 2012 году до 5,5 млн в 2017-м.
Мачу-Пикчу
Одно из самых живописных мест для отдыха в стране достигло точки насыщения, считают в комитете по транспорту Европейского парламента. В докладе комитета говорится, что «отсутствие управления потоками туристов и стратегического сотрудничества между местной и национальной властью может поставить под угрозу будущее этого направления».
Пожалуй, самые радикальные меры для борьбы с неконтролируемым туризмом приняли власти Филиппин, полностью закрыв курортный остров Боракай. Решение не пускать посетителей связали с внушительным ущербом для экологии райского острова. Только за год до закрытия там отдохнули 2 млн человек. Президент страны Родриго Дутерте заявил, что остров превратили в сточную канаву, и обвинил в этом гостиницы, рестораны и другие объекты туристической инфраструктуры. В течение шести месяцев на острове велись работы по его очистке, проведению новой канализацию и демонтажу самостроя. Спустя шесть месяцев туристам вновь разрешили вернуться. Но теперь ввели строгие правила для охраны окружающей среды. Вместе с тем власти ограничили допустимое число гостей на острове до 19 тыс. Причем авиакомпании сократят количество рейсов на соседний остров, откуда людей привозят на Боракай. На пляжах запретили любую торговлю, распитие спиртных напитков и курение, а также все виды пляжного спорта.