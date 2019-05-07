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Замученные лайками: самые инстаграмные места планеты устали от туризма

Ради одинаковых фотографий тысячи людей едут туда, где им не рады
Фото: Global Look Press/Paul Quayle/ZUMAPRESS
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Замученные лайками: самые инстаграмные места планеты устали от туризма
2019-04-18 16:56:28">
2019-04-18 16:56:28
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Тайский пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Лей закрыли еще на пять лет из-за последствий агрессивного туризма. Побережье, на котором проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, пострадало от серьезных загрязнений: из-за воздействия людей на окружающую среду практически полностью исчезли участок кораллового рифа и несколько видов морских обитателей. В связи с неконтролируемым наплывом гостей многие красивейшие точки планеты теряют первозданный вид, а жители городов объявляют войну инстаграмщикам, мешающим спокойной жизни. Как в самых привлекательных локациях для фотографий пытаются бороться с овертуризмом — в материале «Известий».

Незваный гость: в разных странах мира больше не хотят видеть туристов
Местных жителей раздражают теснота, плохая экология, пьяные выходки и непристойное поведение приезжих

Улицы, деревни и города

В начале апреля жители Парижа обратились к властям города с просьбой установить ворота на улице Рю Кремье (Rue Cremieux), чтобы оградить себя от бесконечного потока шумных гостей. Крохотная улочка с домами пастельных оттенков когда-то была «секретным местом» в столице Франции. Улица стала знаменитой благодаря снимкам тревелблогеров в Instagram: вслед за ними подтянулись и подражатели, число которых уже составляет несколько сотен в день. Из-за этого жители чувствуют себя в буквальном смысле в осадном положении, ежедневно пробираясь к своим домам через толпу людей, делающих однотипные фотографии на свои смартфоны. Даже самые понимающие и толерантные резиденты улицы считают, что гости могли бы вести себя с большим уважением к владельцам недвижимости. Например, не заглядывать в их окна и не включать громкую музыку по вечерам. Покой жителей нарушают и клипмейкеры, которые приходят на улицу ранним утром, пока до места не добрались массовые туристы.

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Улица Рю Кремье

Улица Рю Кремье

Фото: Depositphotos
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Помимо ограничений, местные решили бороться с инстаграмерами их же методами и стали фотографировать тех, кто ведет себя неподобающе. Улица завела свой аккаунт в Instagram Clubcremieux, в котором собраны «отбросы улицы». На снимках блогеры стоят в недвусмысленных позах, сидят или лежат на тротуаре в поисках удачного ракурса и наряжаются в странные наряды, чтобы удивить своих подписчиков. Больше всего местных раздражают шпагаты, в которые девушки растягиваются в чьем-то дверном проеме. К слову, число подписчиков этого аккаунта уже перевалило за 17 тыс., и судя по количеству просмотров видеозаписей, всё это реальные люди.

Местные власти откликнулись на призыв жителей улицы и пообещали регламентировать доступ экскурсионных групп на территорию. Информацию о привлекательности улицы как туристического объекта уже убрали с сайтов туристических бюро и регионального комитета по туризму.

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Улица Ноттинг-Хилл

Улица Ноттинг-Хилл

Фото: Depositphotos
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С аналогичной проблемой столкнулись и жители улицы Ноттинг-Хилл, которую называют одним из самых инстаграмных мест Лондона. Район занимает верхние строчки в списке самых фотогеничных локаций для фотосъемки во всевозможных списках путеводителей для блогеров. По хештегу #nottinghill уже можно найти свыше миллиона публикаций в Instagram. Практически все они мало отличаются друг от друга: на снимках девушки и юноши томно позируют на фоне разноцветных домиков. Шумное соседство доставляет резидентам улицы немало хлопот. Каждый день, выходя из дома, они наблюдают инстатуристов, часами сидящих на своих ступеньках в поисках удачного ракурса и ведущих прямые трансляции прямо возле окон.

Жители старинной голландской деревни Киндердейк, которая указывается практически во всех путеводителям по Нидерландам, беспокоятся о том, что из-за овертуризма им вскоре придется покинуть свои дома. Учитывая удобное расположение — всего 15 км от Роттердама — ежедневно до знаменитой деревни с мельницами добирается больше гостей, чем она способна принять. Сейчас экономика деревни полностью зависит от приезжающих, а число туристов уже превысило отметку 600 тыс. человек в год. Местное население — а это всего 60 жителей — крайне недовольно таким соотношением. Люди считают там, что власти не контролируют потоки приезжающих, а мнение жителей никто не учитывает. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, местные распечатали листовки, чтобы раздавать их туристам. На обратной стороне открыток написано: «Спасибо за ваш визит, мы жили здесь веками. 600 тыс. туристов ежегодно, 60 постоянных жителей. 10 000:1».

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Голландская деревня Киндердейк

Голландская деревня Киндердейк

Фото: Global Look Press/Günter Lenz/imagebroker
Туристам ограничили доступ к маковым полям Калифорнии

Не меньше страдает из-за туристического бума и столица Нидерландов — Амстердам. Но в отличие от небольших деревень здесь власти уже принимают решительные меры по ограничению числа въезжающих. Например, ограничивают сдачу квартир в краткосрочную аренду туристам. Недавно к властям обратились обитательницы Квартала красных фонарей, уставших от глазеющих зевак. Секс-работницы ежедневно платят внушительные суммы за аренду кабинок, но в итоге вместо клиентов к ним в основном приходят блогеры с фотоаппаратами. Фото- и видеосъемка в районе строжайше запрещена: на стенах зданий можно заметить многочисленные гневные призывы прекратить фотографирование. Тем не менее найти всё в том же Instagram снимки, сделанные туристами украдкой, не составляет никакого труда. Наглость и неуважение к работницам сферы секс-услуг со стороны туристов, праздно гуляющих по знаменитому кварталу, привели к тому, что мэр Амстердама Фемке Халсема решила закрыть исторический район от любопытных глаз и запретить экскурсии в Квартал красных фонарей с января 2020 года. По словам местных властей, нужно прекратить порочную практику выставления секс-работников как туристическую достопримечательность.

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Мельницы в Нидерландах
Киндердейк — маленькая деревня, расположенная в Голландии, в 15 км от Роттердама. В ее окрестностях расположены 19 старинных ветряных мельниц, которые еще в конце 1990-х внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. А еще здесь живет около 60 жителей. И они очень недовольны тем, что количество приезжающих в регион туристов продолжает расти с каждым годом — число гостей здесь уже превышает численность населения примерно в 10 тыс. раз
Фото: Depositphotos
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Мельницы в Нидерландах
Мельницы появились здесь еще в 1740 году. Большинство из них давно не действуют, но все остаются в прекрасной степени сохранности. Нигде больше в Нидерландах такого скопления старинных мельниц нет
Фото: Getty Images/Arthit Somsakul
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Мельницы в Нидерландах
Если раньше мельницы помогали местным крестьянам осушать болотистую почву, то теперь они являются одной из главных достопримечательностей страны — уже несколько лет экономика этой провинции почти целиком зависит от туристов
Фото: Getty Images/NurPhoto/Nicolas Economou
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Мельницы в Нидерландах
Две мельницы были превращены в музеи и открыты для туристов, вокруг остальных можно гулять и фотографировать их со стороны
Фото: Getty Images/Peter Langer
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Мельницы в Нидерландах
Однако в деревне по-прежнему живут местные жители — и, по их словам, туристы, количество которых продолжает увеличиваться, всё чаще доставляют им неудобства. Одна из жительниц рассказала журналистам The Guardian, что, проснувшись однажды утром, обнаружила в своем саду пару из Японии, присевшую позавтракать, а в другой раз фотограф сделал ей замечание за то, что крылья одной из мельниц были неудачно расположены для снимка
Фото: Getty Images/LightRocket/Wolfgang Kaehler
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Мельницы в Нидерландах
Изначально против туристов они не возражали, но ситуация начала выходить из-под контроля. В 2010-м, говорят в деревне, бизнес-план предполагал, что эта местность будет принимать не больше 400 тыс. человек ежегодно, потом цифра увеличилась до 600 тыс. Теперь люди опасаются, что им самим в итоге придется оставить свои дома, уступив эти места туристам
Фото: Getty Images/Justin Horrocks
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Мельницы в Нидерландах
Особое недовольство вызывает тот факт, что все решения по увеличению туристического потока принимаются без учета их мнения — за это отвечает специальный культурный фонд, работающий в этой местности
Фото: Depositphotos
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Мельницы в Нидерландах
В фонде, в свою очередь, указывают, что каждую неделю проводят специальные встречи с жителями — но те на них просто не приходят. Как старожилы объяснили журналистам, происходит это потому, что на собраниях их просто ставят перед фактами, рассказывая о принятых решениях
Фото: Depositphotos
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Мельницы в Нидерландах
Как многие голландские достопримечательности, деревня остается живописной и фотогеничной вне зависимости от сезона
Фото: Getty Images/Mischa Keijser
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Мельницы в Нидерландах
Чтобы бороться с возрастающим количеством туристов, жители начали раздавать всем приезжающим открытки, на обратной стороне которых говорится: «Спасибо за ваш визит, мы жили здесь веками. 600 тыс. туристов ежегодно, 60 постоянных жителей. 10 000:1»
Фото: Getty Images/Alan Copson

И в горах, и на ледниках

Эверест закрыли для туристов из-за мусора

Рост числа массовых туристов наблюдается не только в городах, но и на природных локациях. Одним из самых желанных пунктов в списке любого тревел-блогера можно смело назвать Язык Тролля (Trolltunga), который находится неподалеку от города Одда в Норвегии. Восхождение к знаменитому выступу норвежской горы занимает много сил и времени. Расстояние, которое придется преодолеть туристу ради заветной фотографии, — около 25 км. Ради желания похвастаться перед подписчиками эффектным кадром инстатуристы готовы поступиться комфортом: встать на рассвете и около 10 часов карабкаться по горам. Но самое странное испытание ждет туристов на самом верху, всего в нескольких метрах от Языка. Им придется встать в конец огромной очереди, в которой каждый в течение часа, а иногда и больше, ждет возможности сделать фото. Дождавшись момента, большинство туристов либо прыгают, либо вскидывает руки в стороны, либо свешивает ноги с края уступа. Самые оригинальные инстаграмщицы приносят с собой вечерние платья, чтобы после длительного восхождения сделать фотографию «не как у всех».

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Язык Тролля

Язык Тролля

Фото: Global Look Press/Gerhard Kraus/imagebroker
Посещение туристами Ольхона могут ограничить

Впечатляющие природные чудеса Норвегии подвергаются риску из-за растущего числа плохо подготовленных туристов, которые не уважают природу, предупредила Национальная туристическая группа. В 2010 году известную скалу посетило всего 800 туристов. Но всего за шесть лет ее разрекламировали настолько, что число желающих выросло в 100 раз и продолжает расти. В 2018 году на Языке уже побывало около 80 тыс. туристов. С учетом того, что по пути нет ни единого туалета или кафе, а в случае чрезвычайной ситуации выбраться оттуда можно только при помощи спасательного вертолета, инфраструктура не готова к потоку покорителей.

Исландия за последние несколько лет превратилась в рай для инстаграмщиков. Рост числа туристов был вызван кризисом и девальвацией валюты в 2015 году, а затем красоты Исландии появились в блогах и это вызвало цепную реакцию. Дополнительную популярность и без того раскрученному острову прибавило то, что здесь снимался сериал «Игра престолов». Пару лет назад в страну начали летать лоукостеры — и число новых визитеров стало существенно превышать допустимые в рамках этого острова нормы. Из-за этого неизбежно растут и цены на жилье. В прошлом году страну посетило более 2,3 млн человек, притом что население страны составляет всего около 350 тыс.

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Rаньон Фьядрарглюфур

Каньон Фьядрарглюфур

Фото: Global Look Press/Frauke Scholz/imagebroker
Названы города с рекордно растущей популярностью у туристов

В марте власти страны приняли решение закрыть каньон Fjaðrargljufur (Фьядрарглюфур), который приобрел вирусную известность благодаря клипу Джастина Бибера. Вслед за популярным исполнителем штурмовать каньон ринулись его многочисленные поклонники, что, в свою очередь, отразилось на хрупкой исландской природе. Число туристов, посетивших каньон, выросло с 150 тыс. до 282 тыс. в период с 2017 по 2018 год, а клип канадского певца набрал уже более 440 млн просмотров на YouTube. Закрыть ущелье собирались на две недели, но экологическое агентство Исландии приняло решение продлить работы до 1 июля.

Помимо ущелья, в клипе Бибер катается на скейте возле места крушения самолета Sólheimasandur неподалеку от деревни Вик, которая славится своим черным пляжем с вулканическим песком. Из-за популярности локации местные жители решили закрыть дорогу, ведущую к обломкам лайнера. Поэтому ради фотографии туристам приходится преодолевать 3 км пешком. Однако несмотря на трудности, туристов здесь настолько много, что снять фото обломков без людей в дневное время фактически невозможно. В октябре прошлого года молодой американский путешественник умер от переохлаждения возле популярной туристической локации.

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Самолет Дуглас Супер DC-3 (США) на пляже Sólheimasandur

Самолет «Дуглас Супер» DC-3 (США) на пляже Sólheimasandur

Фото: Global Look Press/Angela to Roxel/imagebroker

Старый-добрый овертуризм

Венецианский синдром
Почему на Байкале не рады китайским туристам

С овертуризмом еще до появления Instagram сталкивались практически все локации, включенные в списки «чудес света». Колизей, Тадж-Махал, Стоунхендж, пирамиды Гизы, Великая китайская стена — ежедневно в любой день в году сюда автобусами привозят туристов со всего света. И чем длиннее становятся всевозможные списки «мест, которые нужно увидеть, прежде чем умереть», тем больше мест на планете становятся мишенью для овертуризма. Одно из таких рукотворных чудес света — Мачу-Пикчу с января этого года будет принимать заметно меньше посетителей, чем раньше. Из-за большого числа людей, направляющихся в древний город инков, власти Перу приняли решение пересмотреть билетную политику. По новым правилам туристам разрешено оставаться в городе не более четырех часов, а кроме того, задолго до поездки им придется забронировать временной интервал для посещения. Цену билетов при этом поднимать не стали, оставив ее на уровне €35 для взрослых.

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24 июля 1911 года американский исследователь Хайрам Бингем на вершине горного хребта обнаружил древний заброшенный город инков. На снимке ученого — руины Мачу-Пикчу в 1912 году, до масштабной реконструкции. История одной из самых крупных исторических находок XX века — в галерее портала iz.ru
Фото: commons.wikimedia.org
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Бингем в Перу искал совсем не Мачу-Пикчу, а легендарную Вилькабамбу — город, куда по легенде инки вывезли сокровища и мумии от испанских конкистадоров. Ученого сопровождали выделенный правительством отряд охраны и мальчик-проводник из местных крестьян
Фото: commons.wikimedia.org
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Хайрам Бингем у входа в свою палатку возле Мачу-Пикчу в 1912 году. В течение нескольких лет велись тщательные работы по изучению города
Фото: commons.wikimedia.org
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Город инков расположен на высоте 2450 м над уровнем моря. Современные ученые отмечают, что для его возведения были проделаны сложнейшие инженерные работы по дренажу и закладке фундамента. Благодаря этому городу, построенному предположительно в середине XV века, оказались не страшны дожди и оползни
Фото: Global Look Press
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Местность была подобрана таким образом, чтобы Мачу-Пикчу не был виден снизу, от подножия горы
Фото: Depositphotos
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Под сельскохозяйственные террасы использовались все возможные свободные пространства, даже на самых крутых склонах
Фото: Depositphotos/Anya Mammoser
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Храм Солнца, неподалеку от которого был обнаружен и священный инкский крест — чакана. Уникальность храма в том, что в день летнего солнцестояния через самое верхнее окно сюда попадает первый луч солнца
Фото: Depositphotos/Nika Lerman
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Индейцы кечуа, живущие в окрестностях Мачу-Пикчу, — наследники культурной традиции инков
Фото: Global Look Press/Wigbert Röth
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Археологические раскопки продолжаются и сегодня, ученые всё еще надеются выяснить, сколько жителей было в городе и почему они его покинули
Фото: Depositphotos
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Ламы — обязательный атрибут местного пейзажа
Фото: Depositphotos/Savina Irina
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Мачу-Пикчу — одно из самых посещаемых мест на планете. Власти Перу даже приняли решение ограничить количество посетителей и время нахождения туристов в древнем городе
Фото: Global Look Press/Harald von Radebrecht

Схожая идея пришла в голову греческим властям, которые решили ограничить число посетителей острова Санторини. Значительная часть посетителей приезжают на паромах и вечером уезжают обратно, в пиковый сезон их число достигает 18 тыс. человек ежедневно. Из-за высокого риска перегруженности пускать на остров для молодоженов будут не более 8 тыс. человек в день. Число ночевок всего за пять лет выросло на 66% — с 3,3 млн в 2012 году до 5,5 млн в 2017-м.

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Мачу Пикчу

Мачу-Пикчу

Фото: Depositphotos
Туристам запретят подниматься на гору Мунку-Сардык в Монголии

Одно из самых живописных мест для отдыха в стране достигло точки насыщения, считают в комитете по транспорту Европейского парламента. В докладе комитета говорится, что «отсутствие управления потоками туристов и стратегического сотрудничества между местной и национальной властью может поставить под угрозу будущее этого направления».

Пожалуй, самые радикальные меры для борьбы с неконтролируемым туризмом приняли власти Филиппин, полностью закрыв курортный остров Боракай. Решение не пускать посетителей связали с внушительным ущербом для экологии райского острова. Только за год до закрытия там отдохнули 2 млн человек. Президент страны Родриго Дутерте заявил, что остров превратили в сточную канаву, и обвинил в этом гостиницы, рестораны и другие объекты туристической инфраструктуры. В течение шести месяцев на острове велись работы по его очистке, проведению новой канализацию и демонтажу самостроя. Спустя шесть месяцев туристам вновь разрешили вернуться. Но теперь ввели строгие правила для охраны окружающей среды. Вместе с тем власти ограничили допустимое число гостей на острове до 19 тыс. Причем авиакомпании сократят количество рейсов на соседний остров, откуда людей привозят на Боракай. На пляжах запретили любую торговлю, распитие спиртных напитков и курение, а также все виды пляжного спорта.

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