Замученные лайками: самые инстаграмные места планеты устали от туризма

Тайский пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Лей закрыли еще на пять лет из-за последствий агрессивного туризма. Побережье, на котором проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, пострадало от серьезных загрязнений: из-за воздействия людей на окружающую среду практически полностью исчезли участок кораллового рифа и несколько видов морских обитателей. В связи с неконтролируемым наплывом гостей многие красивейшие точки планеты теряют первозданный вид, а жители городов объявляют войну инстаграмщикам, мешающим спокойной жизни. Как в самых привлекательных локациях для фотографий пытаются бороться с овертуризмом — в материале «Известий».

Улицы, деревни и города

В начале апреля жители Парижа обратились к властям города с просьбой установить ворота на улице Рю Кремье (Rue Cremieux), чтобы оградить себя от бесконечного потока шумных гостей. Крохотная улочка с домами пастельных оттенков когда-то была «секретным местом» в столице Франции. Улица стала знаменитой благодаря снимкам тревелблогеров в Instagram: вслед за ними подтянулись и подражатели, число которых уже составляет несколько сотен в день. Из-за этого жители чувствуют себя в буквальном смысле в осадном положении, ежедневно пробираясь к своим домам через толпу людей, делающих однотипные фотографии на свои смартфоны. Даже самые понимающие и толерантные резиденты улицы считают, что гости могли бы вести себя с большим уважением к владельцам недвижимости. Например, не заглядывать в их окна и не включать громкую музыку по вечерам. Покой жителей нарушают и клипмейкеры, которые приходят на улицу ранним утром, пока до места не добрались массовые туристы.

лайки Улица Рю Кремье Фото: Depositphotos

Помимо ограничений, местные решили бороться с инстаграмерами их же методами и стали фотографировать тех, кто ведет себя неподобающе. Улица завела свой аккаунт в Instagram Clubcremieux, в котором собраны «отбросы улицы». На снимках блогеры стоят в недвусмысленных позах, сидят или лежат на тротуаре в поисках удачного ракурса и наряжаются в странные наряды, чтобы удивить своих подписчиков. Больше всего местных раздражают шпагаты, в которые девушки растягиваются в чьем-то дверном проеме. К слову, число подписчиков этого аккаунта уже перевалило за 17 тыс., и судя по количеству просмотров видеозаписей, всё это реальные люди.

Местные власти откликнулись на призыв жителей улицы и пообещали регламентировать доступ экскурсионных групп на территорию. Информацию о привлекательности улицы как туристического объекта уже убрали с сайтов туристических бюро и регионального комитета по туризму.

лайки Улица Ноттинг-Хилл Фото: Depositphotos

С аналогичной проблемой столкнулись и жители улицы Ноттинг-Хилл, которую называют одним из самых инстаграмных мест Лондона. Район занимает верхние строчки в списке самых фотогеничных локаций для фотосъемки во всевозможных списках путеводителей для блогеров. По хештегу #nottinghill уже можно найти свыше миллиона публикаций в Instagram. Практически все они мало отличаются друг от друга: на снимках девушки и юноши томно позируют на фоне разноцветных домиков. Шумное соседство доставляет резидентам улицы немало хлопот. Каждый день, выходя из дома, они наблюдают инстатуристов, часами сидящих на своих ступеньках в поисках удачного ракурса и ведущих прямые трансляции прямо возле окон.

Жители старинной голландской деревни Киндердейк, которая указывается практически во всех путеводителям по Нидерландам, беспокоятся о том, что из-за овертуризма им вскоре придется покинуть свои дома. Учитывая удобное расположение — всего 15 км от Роттердама — ежедневно до знаменитой деревни с мельницами добирается больше гостей, чем она способна принять. Сейчас экономика деревни полностью зависит от приезжающих, а число туристов уже превысило отметку 600 тыс. человек в год. Местное население — а это всего 60 жителей — крайне недовольно таким соотношением. Люди считают там, что власти не контролируют потоки приезжающих, а мнение жителей никто не учитывает. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, местные распечатали листовки, чтобы раздавать их туристам. На обратной стороне открыток написано: «Спасибо за ваш визит, мы жили здесь веками. 600 тыс. туристов ежегодно, 60 постоянных жителей. 10 000:1».

лайки Голландская деревня Киндердейк Фото: Global Look Press/Günter Lenz/imagebroker

Не меньше страдает из-за туристического бума и столица Нидерландов — Амстердам. Но в отличие от небольших деревень здесь власти уже принимают решительные меры по ограничению числа въезжающих. Например, ограничивают сдачу квартир в краткосрочную аренду туристам. Недавно к властям обратились обитательницы Квартала красных фонарей, уставших от глазеющих зевак. Секс-работницы ежедневно платят внушительные суммы за аренду кабинок, но в итоге вместо клиентов к ним в основном приходят блогеры с фотоаппаратами. Фото- и видеосъемка в районе строжайше запрещена: на стенах зданий можно заметить многочисленные гневные призывы прекратить фотографирование. Тем не менее найти всё в том же Instagram снимки, сделанные туристами украдкой, не составляет никакого труда. Наглость и неуважение к работницам сферы секс-услуг со стороны туристов, праздно гуляющих по знаменитому кварталу, привели к тому, что мэр Амстердама Фемке Халсема решила закрыть исторический район от любопытных глаз и запретить экскурсии в Квартал красных фонарей с января 2020 года. По словам местных властей, нужно прекратить порочную практику выставления секс-работников как туристическую достопримечательность.

01_Windmills_Depositphotos_208090234_xl-2015 Киндердейк — маленькая деревня, расположенная в Голландии, в 15 км от Роттердама. В ее окрестностях расположены 19 старинных ветряных мельниц, которые еще в конце 1990-х внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. А еще здесь живет около 60 жителей. И они очень недовольны тем, что количество приезжающих в регион туристов продолжает расти с каждым годом — число гостей здесь уже превышает численность населения примерно в 10 тыс. раз Фото: Depositphotos 02_Windmills_GettyImages-559327867 Мельницы появились здесь еще в 1740 году. Большинство из них давно не действуют, но все остаются в прекрасной степени сохранности. Нигде больше в Нидерландах такого скопления старинных мельниц нет Фото: Getty Images/Arthit Somsakul GettyImages-954143646 Если раньше мельницы помогали местным крестьянам осушать болотистую почву, то теперь они являются одной из главных достопримечательностей страны — уже несколько лет экономика этой провинции почти целиком зависит от туристов Фото: Getty Images/NurPhoto/Nicolas Economou 04_Windmills_GettyImages-528266600 Две мельницы были превращены в музеи и открыты для туристов, вокруг остальных можно гулять и фотографировать их со стороны Фото: Getty Images/Peter Langer 05_Windmills_GettyImages-453801442 Однако в деревне по-прежнему живут местные жители — и, по их словам, туристы, количество которых продолжает увеличиваться, всё чаще доставляют им неудобства. Одна из жительниц рассказала журналистам The Guardian, что, проснувшись однажды утром, обнаружила в своем саду пару из Японии, присевшую позавтракать, а в другой раз фотограф сделал ей замечание за то, что крылья одной из мельниц были неудачно расположены для снимка Фото: Getty Images/LightRocket/Wolfgang Kaehler 06_Windmills_GettyImages-157403971 Изначально против туристов они не возражали, но ситуация начала выходить из-под контроля. В 2010-м, говорят в деревне, бизнес-план предполагал, что эта местность будет принимать не больше 400 тыс. человек ежегодно, потом цифра увеличилась до 600 тыс. Теперь люди опасаются, что им самим в итоге придется оставить свои дома, уступив эти места туристам Фото: Getty Images/Justin Horrocks 07_Windmills_Depositphotos_225785924_xl-2015 Особое недовольство вызывает тот факт, что все решения по увеличению туристического потока принимаются без учета их мнения — за это отвечает специальный культурный фонд, работающий в этой местности Фото: Depositphotos 08_Windmills_Depositphotos_223351922_xl-2015 В фонде, в свою очередь, указывают, что каждую неделю проводят специальные встречи с жителями — но те на них просто не приходят. Как старожилы объяснили журналистам, происходит это потому, что на собраниях их просто ставят перед фактами, рассказывая о принятых решениях Фото: Depositphotos 09_Windmills_GettyImages-152829983 Как многие голландские достопримечательности, деревня остается живописной и фотогеничной вне зависимости от сезона Фото: Getty Images/Mischa Keijser 10_Windmills_GettyImages-478331065 Чтобы бороться с возрастающим количеством туристов, жители начали раздавать всем приезжающим открытки, на обратной стороне которых говорится: «Спасибо за ваш визит, мы жили здесь веками. 600 тыс. туристов ежегодно, 60 постоянных жителей. 10 000:1» Фото: Getty Images/Alan Copson

И в горах, и на ледниках

Рост числа массовых туристов наблюдается не только в городах, но и на природных локациях. Одним из самых желанных пунктов в списке любого тревел-блогера можно смело назвать Язык Тролля (Trolltunga), который находится неподалеку от города Одда в Норвегии. Восхождение к знаменитому выступу норвежской горы занимает много сил и времени. Расстояние, которое придется преодолеть туристу ради заветной фотографии, — около 25 км. Ради желания похвастаться перед подписчиками эффектным кадром инстатуристы готовы поступиться комфортом: встать на рассвете и около 10 часов карабкаться по горам. Но самое странное испытание ждет туристов на самом верху, всего в нескольких метрах от Языка. Им придется встать в конец огромной очереди, в которой каждый в течение часа, а иногда и больше, ждет возможности сделать фото. Дождавшись момента, большинство туристов либо прыгают, либо вскидывает руки в стороны, либо свешивает ноги с края уступа. Самые оригинальные инстаграмщицы приносят с собой вечерние платья, чтобы после длительного восхождения сделать фотографию «не как у всех».

лайки Язык Тролля Фото: Global Look Press/Gerhard Kraus/imagebroker

Впечатляющие природные чудеса Норвегии подвергаются риску из-за растущего числа плохо подготовленных туристов, которые не уважают природу, предупредила Национальная туристическая группа. В 2010 году известную скалу посетило всего 800 туристов. Но всего за шесть лет ее разрекламировали настолько, что число желающих выросло в 100 раз и продолжает расти. В 2018 году на Языке уже побывало около 80 тыс. туристов. С учетом того, что по пути нет ни единого туалета или кафе, а в случае чрезвычайной ситуации выбраться оттуда можно только при помощи спасательного вертолета, инфраструктура не готова к потоку покорителей.

Исландия за последние несколько лет превратилась в рай для инстаграмщиков. Рост числа туристов был вызван кризисом и девальвацией валюты в 2015 году, а затем красоты Исландии появились в блогах и это вызвало цепную реакцию. Дополнительную популярность и без того раскрученному острову прибавило то, что здесь снимался сериал «Игра престолов». Пару лет назад в страну начали летать лоукостеры — и число новых визитеров стало существенно превышать допустимые в рамках этого острова нормы. Из-за этого неизбежно растут и цены на жилье. В прошлом году страну посетило более 2,3 млн человек, притом что население страны составляет всего около 350 тыс.

лайки Каньон Фьядрарглюфур Фото: Global Look Press/Frauke Scholz/imagebroker

В марте власти страны приняли решение закрыть каньон Fjaðrargljufur (Фьядрарглюфур), который приобрел вирусную известность благодаря клипу Джастина Бибера. Вслед за популярным исполнителем штурмовать каньон ринулись его многочисленные поклонники, что, в свою очередь, отразилось на хрупкой исландской природе. Число туристов, посетивших каньон, выросло с 150 тыс. до 282 тыс. в период с 2017 по 2018 год, а клип канадского певца набрал уже более 440 млн просмотров на YouTube. Закрыть ущелье собирались на две недели, но экологическое агентство Исландии приняло решение продлить работы до 1 июля.

Помимо ущелья, в клипе Бибер катается на скейте возле места крушения самолета Sólheimasandur неподалеку от деревни Вик, которая славится своим черным пляжем с вулканическим песком. Из-за популярности локации местные жители решили закрыть дорогу, ведущую к обломкам лайнера. Поэтому ради фотографии туристам приходится преодолевать 3 км пешком. Однако несмотря на трудности, туристов здесь настолько много, что снять фото обломков без людей в дневное время фактически невозможно. В октябре прошлого года молодой американский путешественник умер от переохлаждения возле популярной туристической локации.

лайки Самолет «Дуглас Супер» DC-3 (США) на пляже Sólheimasandur Фото: Global Look Press/Angela to Roxel/imagebroker

Старый-добрый овертуризм

С овертуризмом еще до появления Instagram сталкивались практически все локации, включенные в списки «чудес света». Колизей, Тадж-Махал, Стоунхендж, пирамиды Гизы, Великая китайская стена — ежедневно в любой день в году сюда автобусами привозят туристов со всего света. И чем длиннее становятся всевозможные списки «мест, которые нужно увидеть, прежде чем умереть», тем больше мест на планете становятся мишенью для овертуризма. Одно из таких рукотворных чудес света — Мачу-Пикчу с января этого года будет принимать заметно меньше посетителей, чем раньше. Из-за большого числа людей, направляющихся в древний город инков, власти Перу приняли решение пересмотреть билетную политику. По новым правилам туристам разрешено оставаться в городе не более четырех часов, а кроме того, задолго до поездки им придется забронировать временной интервал для посещения. Цену билетов при этом поднимать не стали, оставив ее на уровне €35 для взрослых.

01_Мачу-Пикчу_Machupicchu_hb10 24 июля 1911 года американский исследователь Хайрам Бингем на вершине горного хребта обнаружил древний заброшенный город инков. На снимке ученого — руины Мачу-Пикчу в 1912 году, до масштабной реконструкции. История одной из самых крупных исторических находок XX века — в галерее портала iz.ru Фото: commons.wikimedia.org 02_Мачу-Пикчу_2880px-Sergeant_Carrasco_at_Machu_Pichhu_on_24_July_1911 Бингем в Перу искал совсем не Мачу-Пикчу, а легендарную Вилькабамбу — город, куда по легенде инки вывезли сокровища и мумии от испанских конкистадоров. Ученого сопровождали выделенный правительством отряд охраны и мальчик-проводник из местных крестьян Фото: commons.wikimedia.org 03_Мачу-Пикчу_Hiram_Bingham_III_at_his_tent_door_near_Machu_Picchu_in_1912 Хайрам Бингем у входа в свою палатку возле Мачу-Пикчу в 1912 году. В течение нескольких лет велись тщательные работы по изучению города Фото: commons.wikimedia.org 05_Мачу-Пикчу_20061013_gaf_u34_107 Город инков расположен на высоте 2450 м над уровнем моря. Современные ученые отмечают, что для его возведения были проделаны сложнейшие инженерные работы по дренажу и закладке фундамента. Благодаря этому городу, построенному предположительно в середине XV века, оказались не страшны дожди и оползни Фото: Global Look Press 04_Мачу-Пикчу_Depositphotos_130601970_xl-2015 Местность была подобрана таким образом, чтобы Мачу-Пикчу не был виден снизу, от подножия горы Фото: Depositphotos 06_Мачу-Пикчу_Depositphotos_119700830_xl-2015 Под сельскохозяйственные террасы использовались все возможные свободные пространства, даже на самых крутых склонах Фото: Depositphotos/Anya Mammoser 07_Мачу-Пикчу_Depositphotos_85154226_xl-2015 Храм Солнца, неподалеку от которого был обнаружен и священный инкский крест — чакана. Уникальность храма в том, что в день летнего солнцестояния через самое верхнее окно сюда попадает первый луч солнца Фото: Depositphotos/Nika Lerman 08_Мачу-Пикчу_20160619_gaf_u40_995 Индейцы кечуа, живущие в окрестностях Мачу-Пикчу, — наследники культурной традиции инков Фото: Global Look Press/Wigbert Röth 09_Мачу-Пикчу_Depositphotos_126137238_xl-2015 Археологические раскопки продолжаются и сегодня, ученые всё еще надеются выяснить, сколько жителей было в городе и почему они его покинули Фото: Depositphotos 10_Мачу-Пикчу_Depositphotos_80979756_xl-2015 Ламы — обязательный атрибут местного пейзажа Фото: Depositphotos/Savina Irina 11_Мачу-Пикчу_20180321_gaf_uw8_638 Мачу-Пикчу — одно из самых посещаемых мест на планете. Власти Перу даже приняли решение ограничить количество посетителей и время нахождения туристов в древнем городе Фото: Global Look Press/Harald von Radebrecht

Схожая идея пришла в голову греческим властям, которые решили ограничить число посетителей острова Санторини. Значительная часть посетителей приезжают на паромах и вечером уезжают обратно, в пиковый сезон их число достигает 18 тыс. человек ежедневно. Из-за высокого риска перегруженности пускать на остров для молодоженов будут не более 8 тыс. человек в день. Число ночевок всего за пять лет выросло на 66% — с 3,3 млн в 2012 году до 5,5 млн в 2017-м.

лайки Мачу-Пикчу Фото: Depositphotos

Одно из самых живописных мест для отдыха в стране достигло точки насыщения, считают в комитете по транспорту Европейского парламента. В докладе комитета говорится, что «отсутствие управления потоками туристов и стратегического сотрудничества между местной и национальной властью может поставить под угрозу будущее этого направления».