Форт приписки: что нужно знать для путешествия по Гибралтару

Недавно завершившиеся переговоры по Brexit едва не сорвались из-за Гибралтара, маленького кусочка суши на юге Пиренейского полуострова, по поводу которого уже долгое время ведутся споры между Испанией и Англией. Туристы обычно не рассматривают Гибралтар в качестве направления, достойного отдельной поездки. Быть может, и так, но как своего рода вишенка на торте в конце самостоятельного путешествия по Испании Гибралтар — идеальное место. На территории 6,5 кв. км воссоздана настоящая Англия — с даблдекерами, красными телефонными будками, Гиннессом и фиш-энд-чипс в барах, — но своим неповторимым колоритом. Подробности — в материале «Известий».

Граница

С другой стороны единственной сухопутной границы Гибралтара находится испанский Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. В 20 м от границы установлен памятник испанскому рабочему на велосипеде, который каждый день ездит в Гибралтар на заработки.

гибралтар Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst/dpa

Казалось бы, при таких вводных даже мысль об очереди на границе должна вызывать шок и трепет, но нет — очередей просто нет. Всем обладателям гражданства одной из стран Евросоюза (или Британии) достаточно показать пограничникам открытый паспорт. Над КПП висит огромная надпись: «Просьба не останавливаться». Обладателям российского паспорта в рамках особого соглашения получать визу в Гибралтар тоже не нужно. Достаточно загранпаспорта, правда, формальности на границе займут немного больше времени и остановиться всё же придется.

Ваш паспорт заберут, а через минут 10 вернут — уже с печатью Гибралтара.

Кстати, если планируете выезжать и возвращаться в Гибралтар — предупредите об этом пограничников, по умолчанию ставят штамп на 21 день, но с правом одноразового въезда. Поставить второй никаких проблем не представляет, но оно вам надо?

Запасной аэродром

Первое, на что натыкается фортовый путешественник, — пробка перед взлетно-посадочной полосой местного аэропорта. Единственный въезд в страну буквально пересекает ВПП, а значит, если садится или взлетает самолет, — дорогу закрывают. Благо аэропорт Гибралтара не Шереметьево — вылеты тут всего несколько раз в день.

гибралтар Аэропорт Гибралтара — один из немногих аэропортов в мире, где взлетно-посадочную полосу пересекает автомобильная дорога Фото: Global Look Press/Markus Mainka/picture alliance

Насыпную полосу построили в то время, когда отношения между Великобританией и Испанией особенно накалились (Испания, как известно, оспаривает суверенитет Гибралтара) и граница со страной была закрыта. За короткий срок здесь была воздвигнута насыпная взлетно-посадочная полоса и аэропорт. Сегодня из Гибралтара прямые рейсы летают в Лондон, Бристоль, Манчестер, Касабланку и Танжер.

Тарифы — без капли гуманизма. Даже если живете в Лондоне, проще и дешевле долететь до Испании, а уже оттуда рвануть в Гибралтар.

Скала

Центральную и большую часть территорию страны занимает скала. Она так и называется — Гибралтарская. Наверх можно добраться за несколько минут на фуникулере. Билет, если покупать через интернет, обойдется в 15,5 фунта. Да, если еще не поняли, — в Гибралтаре фунты.

гибралтар Смотровая площадка на Гибралтарской скале Фото: Global Look Press/K. Fitzmaurice-Brown/blickwinkel

Наверху скалы имеются пара смотровых площадок с видом на всю страну (что несложно) и единственная в Европе колония обезьян. Если быть точным, маготов или магрибских макак. Это достаточно крупные (а порой и агрессивные) животные, вес взрослого магота достигает 15 кг, рост — 80 см.

Поедете на скалу, возьмите с собой пару яблок. Только не доставайте их из сумки заранее — украдут. Да, и внимательно следите за вещами, маготы — виртуозные воришки.

Если по погодным условиям фуникулер закроют, что периодически случается, на помощь придут тусующиеся у станции канатной дороги таксисты. Отвезут наверх, да еще и пару баек расскажут. Только имейте в виду, что на собственной машине наверх не добраться — путь преграждает шлагбаум, который частнику просто не откроют.

Европа пойнт

Европа пойнт, или мыс Европа, — самая южная точка Гибралтара и всего Пиренейского полуострова. В солнечный день отсюда отлично видно Африку. Существует поверье, что маготы, которые якобы своими силами доплыли из Африки в Европу, высадились именно тут, а уже потом взобрались на скалу подальше от мерзких людишек.

Точка Европы — это такая идеально ровная поверхность, что в Гибралтаре редкость, где разместились большая парковка, небольшая набережная, крохотный военный музей в укреплениях, маяк и мемориал Владислава Сикорского. Есть еще несколько пушек, у которых можно сфотографироваться, и шикарные виды — десятки гражданских и военных кораблей, Атласские горы и Марокко.

гибралтар Мечеть Ибрагим-аль-Ибрагим Фото: Global Look Press/Egon Bömsch/imagebroker

Кроме того, на мысе Европы работает небольшое кафе и мечеть Ибрагим-аль-Ибрагим, построенная в 1997 году. Кстати, здесь же раскинулась одна из самых больших в стране детских площадок, так что практически в любой день на мысе куча местных жителей с детьми.

Дорога к Европа пойнт так и называется Европа-роуд и проходит по побережью через очень кинематографичные туннели — они вырублены прямо в скале и никак не облагорожены. Никакой бездушной штукатурки, только голая порода и капающая с потолка вода.

По главной улице

Можно сказать, что центр города начинается от нижней площадки фуникулера (в сторону границы) и формируется вдоль двух улиц Мейн-стрит и Айриш-таун. По пути от фуникулера обязательно загляните на Трафальгарское кладбище — первые захоронения на небольшом клочке земли появились два века назад, но, несмотря на название, здесь покоятся лишь два участника Трафальгарской битвы, остальные могилы принадлежат по большей части жертвам трех эпидемий желтой лихорадки.

Мейн-стрит — такой причесанный гибралтарский Арбат, где можно и сувениров купить, и пива выпить. За последним идите в любой бар, только не забудьте взять там же непременные фиш-энд-чипс. Практически в любом заведении можно заказать комплексный обед — цены от 8 до 15 фунтов, порции — внушительные. Сувенирных лавок — куча, самый ходовой товар — брелоки на ключи в форме пушек, коих в Гибралтаре сотни, даблдекеры, точилки в виде красных телефонных будок и почтовых ящиков, плюшевые маготы и алкоголь. О последнем отдельно.

гибралтар Мейн-стрит Фото: Global Look Press/Jevgenija Pigozne/imagebroker

Хотя Гибралтар — заморская территория Великобритании, часть законодательных актов Евросоюза и соглашений на него не распространяются. Например, Гибралтар не входит в Шенгенскую зону. Он также не является таможенной территорией ЕС, именно поэтому здесь нет НДС. Иными словами, Гибралтар — это такой один (не очень) большой Duty Free.

Водку, виски, джин, бурбон, текилу, коньяк, вермут можно купить в любом индийском магазине, кои на Мейн-стрит попадаются через каждые 10–20 м. В большинстве из мест можно также приобрести сигареты, какую-нибудь косметику и сувениры.

Как понять, что алкоголь нужно брать именно в этом магазине? Лучший индикатор — очереди, которые выплескиваются из магазина прямо на улицу.

Хороший сувенир — отправленная из Гибралтара и проштампованная на местной почте открытка. Только имейте в виду, что почтовое отделение (расположено на Мейн-стрит) работает со вторника до субботы. Полный рабочий день только в пятницу, в остальное время — лишь до обеда (до часу-двух).

Morrisons

Единственный крупный супермаркет в стране — Morrisons (1 Westside Rd) в десяти минутах езды от центра. Сюда стоит приезжать за более существенными сувенирами, нежели магнитики или плюшевые маготы. Например, за настоящими английскими пирогами (только из печи), 20 сортами овсяной каши, чипсами в килограммовых упаковках, конфетами со странным вкусом и огромным выбором английского и ирландского пива. А еще сувениры, посуда и прочее-прочее — всё из Великобритании. Прибыло прямыми рейсами.

гибралтар Почему стоит опасаться пушек (на заднем плане гибралтарский полицейский) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тимур Юсупов

На заметку. Личный, но точно небесполезный совет: остерегайтесь британских пушек. Несмотря на 200 лет простоя, они всё еще опасны. Например, сдаете вы задом у ворот единственной в стране военной базы и слышите сначала приглушенный хлопок, а потом звук опадающего стекла. А на заднем сиденье в кресле спит ребенок, а машина прокатная. Одно хорошо, местные полицейские — лучшие люди на свете, начинающие разговор фразой Don’t worry. Даже если у них выходной.

Но вы всё равно лучше поаккуратней. А кроме пушек в Гибралтаре опасаться нечего.