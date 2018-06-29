Лейпциг по праву считается культурным и историческим центром Саксонии, да и всей восточной Германии. Но в последнее время его также всё чаще называют «вторым Берлином» — в том числе благодаря прогрессивному подходу к планированию и организации городского пространства. Как Лейпциг превратился в по-настоящему открытый город, передвигаться по которому одинаково комфортно и велосипедистам, и людям с детской коляской, и чем вообще так примечательны его улицы, разбирался портал iz.ru.

В едином пространстве

В 1990-е годы, когда в Лейпциге разрабатывалась одна из первых стратегий по возрождению города, исходные данные были, прямо скажем, не лучшими.

Фабрики остановились, жители бывшего промышленного центра, спасаясь от безработицы, массово уезжали в более благополучный западный регион, всего в городе пустовали и медленно приходили в упадок почти три четверти зданий. Многие из которых, особенно в центральной части, имеют богатую историю. Лейпциг — город средневековый, в свое время расцвел благодаря удачному расположению на пересечении торговых путей и, главное, нажитого архитектурного богатства в годы Второй мировой почти не потерял.

Лишившись экономической опоры на промышленность (сейчас этот сектор удалось оживить благодаря заводам BMW и Porsche) и ища путей для возрождения, город сделал ставку именно на историю и на живущих здесь людей. И это чувствуется на его улицах.

Несмотря на сохранившуюся старую брусчатку — живописную, но, как известно, не всегда дружелюбно настроенную по отношению к пешеходам, — передвигаться по центральному району, сохраняющему свое буржуазно-купеческое обаяние, легко. Вся историческая часть города практически лишена ступеней или сложных переходов (если, конечно, не считать лабиринта узких средневековых улочек в самом его сердце, но здесь бессилен даже самый гениальный современный архитектор).

Широкие магистрали, облагороженные набережные городских каналов и площади плавно перетекают друг в друга. Бонус — заботливо высаженные на любом свободном от исторической застройки клочке земли клумбы и деревья, включая неожиданные в этих широтах магнолии, и кропотливо вписанные в городской ландшафт многочисленные скамейки.

Доступная архитектура

В единое городское пространство включены даже общественные здания — от музеев до крупных магазинов. Большинство из них, как это чаще всего и бывает в европейских городах, порогов и лестниц при входе лишены в принципе.

лей1 Городской художественный музей Лейпцига Фото: commons.wikimedia.org/LutzBruno

А некоторые и вовсе были спроектированы так, чтобы стать олицетворением открытости и доступности. Так, например, случилось с Музеем изобразительных искусств, вообще-то расположенном в изящном старом особняке. Уже в 2000-е у него появилась эффектная пристройка в виде стеклянного куба — дань последним архитектурным трендам.

Как пишет обозреватель международного трэвел-издания T+L, «доступность была заложена в его архитектуру». Прозрачность конструкции как будто приглашает людей зайти внутрь, к тому же в здании нет деления на этажи и вообще лестницы отсутствуют как класс.

«Это как будто тизер, который уже несет свое сообщение людям, проходящим снаружи. Здесь всё — про прозрачность и доступность», — рассказала журналисту куратор Юлия Шэфер.

Возможно даже, что заложенное в архитектурную конструкцию сообщение в начале 2000-х несколько опередило свое время — поскольку большинство прохожих сначала были уверены, что здесь находится не музей, а дилерский центр дорогой автомобильной марки.

Теперь, впрочем, такой подход к проектированию уже не диковинка, а обязательное условие — в том числе для зданий, построенных задолго до наступления XXI столетия. Доступными для людей с ограниченными возможностями, а также для тех, кто путешествует с детьми или просто привык видеть перед собой открытое и легкодоступное пространство, стали большинство музеев, галерей и театров города, включая знаменитую Лейпцигскую оперу и главный концертный зал города «Гевандхаус».

Вписанные в историю

В 2017 году в городе закончили строительство нового кампуса Лейпцигского университета (одного из местных центров силы). Здание из стекла на площади Аугустcплац получило название «Паулинум» — по уничтоженному в 1968 году собору святого Павла, стоявшему на этом месте. Поэтому сияющая конструкция из стекла, шедевр современной архитектуры и гордость его создателей, напоминает… кирху. Воспоминания и, главное, атмосфера прошлого, помещенные в комфортный контекст современных технологий, — вот что лучше всего характеризует подход к планированию городского пространства в Лейпциге.

лей2 Лейпцигский университет Фото: commons.wikimedia.org/Concord

Впрочем, одним только культурно-историческим центром его достопримечательности не ограничиваются. Здесь расположены второй по размерам зоопарк в Европе и крупнейший в восточной Германии парк развлечений «Белантис».

И тот и другой могут, конечно, потрясти и взрослого (особенно если в нем еще живет хотя бы небольшая доля ребячества), но в первую очередь рассчитаны на тех, кто путешествует с детьми. Поэтому удобные способы передвижения — широкие пандусы, переходы и практически полное отсутствие лестниц, — здесь закладывались создателями изначально.

Так что сюда смело можно отправляться с детьми, не опасаясь, что весь запас сил придется потратить не на развлечения, а на складывание, раскладывание и перетаскивание коляски через бесконечные пороги и ступеньки.

Ярмарка высоких технологий

К чести Лейпцига, стоит отметить, что думают здесь не только об эффектном оформлении парадных центральных районов и оживлении пригородов, но и о том, как всё это сделать с минимальным ущербом для окружающей среды. Используют здесь для этого, как водится, не только знаменитое немецкое здравомыслие, но и новые технологии.

Сейчас Лейпциг участвует в европейском проекте Uber Smart Cities. Программа предусматривает в том числе проведение всевозможных образовательных мероприятий для жителей. Но практические результаты — прямо на улицах города — можно увидеть уже сегодня.

Так, Лейпциг с его обилием велодорожек уже сегодня считается одним из самых «велосипедных» городов Германии. Тем, кто активно борется за сокращение вредных выбросов в атмосферу и при этом не готов отказываться от поездок на автомобиле, здесь тоже будет где развернуться: на улицах, разумеется, оборудованы места для зарядки набирающих популярность электрокаров.

лей3 Новая ратуша в Лейпциге Фото: commons.wikimedia.org/Concord

При этом город, как и подобает студенческому центру, не только адаптирует уже проверенные инструменты, но и участвует в экспериментах. Даже работу городского транспорта здесь пытаются оптимизировать с помощью «цифры».

Не так давно Лейпциг был включен в список пилотных городов (вторым стал Гамбург) одного из самых амбициозных национальных транспортных проектов: немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил о планах создать сеть стоянок велосипедов и автомобилей, которые жители отдаленных районов смогут брать в аренду (к чести Москвы стоит отметить, что российская столица экспериментальную стадию уже прошла — повод при случае съездить и сравнить немецкие успехи с нашими).

В 2018 году проект начали тестировать, но предполагается, что со временем он и вовсе заменит привычные автобусы, а также поможет многим жителям отказаться от владения личными автомобилями.

«Мы считаем очень перспективными транспортные сервисы, позволяющие доставлять людей с окраин к остановкам трамваев и железнодорожным станциям по мере необходимости и без использования фиксированных автобусных маршрутов, которые зачастую вообще не пользуются спросом вне пиковых часов», — пояснил журналистам латвийского издания SmartCity Бертольд Хубер, отвечающий в Deutsche Bahn за обслуживание пассажиров.

Так что не исключено, что вскоре Лейпциг и вовсе станет одной большой ярмаркой достижений современных технологий, а приезжать сюда будут в том числе и для того, чтобы посмотреть на новые чудеса техники, поставленные на службу городского пространства. Тем более что уже сейчас многие жители начали называть свой город «Хайпцигом» — от популярного сегодня слова «хайп».