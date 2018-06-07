Гордость Индии

Почти 400 лет назад, 7 июня 1632 года, в городе Агра был заложен знаменитый Тадж-Махал — «жемчужина Индии», которую регулярно посещают десятки тысяч туристов со всего мира. В этом году правительство страны заявило, что ограничит доступ для туристов ради сохранности здания, которое действительно сейчас находится не в лучшем состоянии. Но по-прежнему впечатляет своим величием. Один из самых грандиозных памятников мира и история его создания — в галерее портала iz.ru