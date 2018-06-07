Гордость Индии

История создания Тадж-Махала имеет характер романтический. Возвести его приказал Шах-Джахан I в память о любимой жене Мумтаз-Махал после того, как она скончалась при родах 14-го по счету ребенка
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Само строительство заняло больше 20 лет — начавшись в 1632 году, оно завершилось лишь в 1653-м
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Здание Тадж-Махала, окруженное четырьмя минаретами, в мае 1910 года
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Над возведением архитектурного шедевра работали больше 20 тыс. ремесленников и мастеров и около 30 тыс. простых рабочих
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Основной материал, из которого исполнен дворец — полупрозрачный мрамор, который меняет цвет в зависимости от времени суток. Рано утром он кажется розовым, днем — белым, а ночью — серебристым
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Сначала мрамор добывали почти в 300 км от места строительства, на подходе к будущему Тадж-Махалу построили специальный пандус, по которому тяжелые блоки тянули упряжки, каждая из которых состояла из 30 быков
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Внутри стены дворца инкрустированы бирюзой, агатом, малахитом и сердоликом
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Фото: Getty Images/Amir Ghasemi
Вскоре после завершения строительства, в 1658 году, в Тадж-Махале был похоронен и сам Шах-Джахан
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Ежегодно памятник архитектуры посещают несколько миллионов туристов, в день их число может достигать 10 тыс. человек. Весной 2018-го власти страны заявили, что ограничат время посещения, опасаясь за сохранность здания
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Фото: depositphotos.com
Впрочем, страдает древний Тадж-Махал не только от наплыва людей — на стенах появились трещины из-за обмеления протекающей поблизости реки (потенциально оно также может привести к проседанию грунта под зданием), кроме того, из-за загрязнения воздуха они потеряли свой белый цвет
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Почти 400 лет назад, 7 июня 1632 года, в городе Агра был заложен знаменитый Тадж-Махал — «жемчужина Индии», которую регулярно посещают десятки тысяч туристов со всего мира. В этом году правительство страны заявило, что ограничит доступ для туристов ради сохранности здания, которое действительно сейчас находится не в лучшем состоянии. Но по-прежнему впечатляет своим величием. Один из самых грандиозных памятников мира и история его создания — в галерее портала iz.ru
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