Погрузились в молчание

Заброшенное здание Центрального вокзала Мичигана благодаря своему мрачному величию стало одним из самых известных в мире. Между тем в 1913 году, когда его построили, вокзал был признан самым высоким в мире. Станция работала до конца 1980-х. Увидеть ее изнутри можно было и в 1990-х, а вот затем из-за многочисленных фактов вандализма вход в нее закрыли
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael S. Williamson
После того как город начал приходить в упадок, большинство жителей покинули его — если в 1950-е здесь жили почти 2 млн человек, то к 2014-му — лишь 680 тыс. Именно по ним банкротство Детройта ударило сильнее всего. Дом Лолы Холтен (на фото) теперь стоит в разы меньше, чем во времена, когда она его приобретала. Большинство зданий на противоположной стороне улицы стоят пустые. Это тем больше пугает Лолу, что в городе сейчас один из самых высоких уровней преступности в США
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Фото: Getty Images/Corbis/Timothy Fadek
После банкротства города в 2013 году заброшенными оказались не только жилые дома, но и административные здания и отели. На фото: лобби Lee Plaza Hotel, шедевра архитектуры эпохи ар-деко
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Salwan Georges
Один из жителей города, 38-летний Джонатан Поммервилл, пришел к заброшенному зданию, которое недавно сожгли в его районе. Поджоги в Детройте в основном происходят во время так называемой ночи демонов накануне хеллоуина
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Фото: Getty Images/Bill Pugliano
По количеству жителей сегодня город приблизился к показателям 1910 года, когда индустрия автомобилестроения еще только зарождалась. Сегодня здесь пустует даже некогда престижный деловой квартал, в котором располагались офисы крупных компаний
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Фото: Getty Images/Tudor ApMadoc
По печальной иронии судьбы Детройт — не только один из самых экономически проблемных городов в стране, но и настоящая архитектурная жемчужина. На его улицах можно увидеть множество построек начала прошлого века. На фото: здание, которе начали восстанавливать только недавно
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Patrick Gorski
Уже несколько лет различные политики и предприниматели выступают со своими предложениями о возрождении города. Большую часть из них объединяет стремление дать новую жизнь многочисленным историческим постройкам. На фото: одно из заброшенных зданий, превращенное в парковку
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Nicolaus Czarnecki
Когда-то на этом заводе Packard работало около 11 тыс. человек. Сейчас он, как и многие другие предприятия, стоит пустым. А местные жители приходят сюда в поисках бесплатного строительного материала
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Фото: TASS/Barcroft Images/Ioanna Sakellaraki
Интерьер городской пресвитерианской церкви, которая входит в число главных достопримечательностей города. Она стоит пустой с 2005 года
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Фото: Depositphotos/Jerry Bernard
Многие пейзажи здесь скорее напоминают декорации из фильма — например, вот эти корпуса заброшенной сталелитейной фабрики в пригороде Детройта
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Фото: TASS/Benjamin Beytekin
Президент США Дональд Трамп, намеренный возродить американскую промышленность, в мае 2018-го заявил, что Детройт «уже прогревает свои двигатели». Впрочем, до былого величия бывшей автомобильной столице мира все-таки пока далеко
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Мертвый город — именно так чаще всего называют американский Детройт. Когда-то он был центром мировой автомобильной промышленности, а сегодня известен как город-банкрот, на пустых улицах которого процветает преступность. Впрочем, местная архитектура была и остается одной из наиболее интересных в стране. Самые известные и необычные здания заброшенного промышленного гиганта — в галерее портала iz.ru
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