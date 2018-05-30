Погрузились в молчание

После того как город начал приходить в упадок, большинство жителей покинули его — если в 1950-е здесь жили почти 2 млн человек, то к 2014-му — лишь 680 тыс. Именно по ним банкротство Детройта ударило сильнее всего. Дом Лолы Холтен (на фото) теперь стоит в разы меньше, чем во времена, когда она его приобретала. Большинство зданий на противоположной стороне улицы стоят пустые. Это тем больше пугает Лолу, что в городе сейчас один из самых высоких уровней преступности в США