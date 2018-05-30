Жизнь в цвету

Визитная карточка Барселоны, парк Гуэль, был создан по заказу испанского промышленника Эусеби Гуэля в 1914 году. Архитектором стал знаменитый Антонио Гауди. В соответствии с пользовавшейся тогда популярностью концепцией города-сада, этот парк представляет собой сочетание зеленых и жилых зон
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Одним из самых популярных и известных городских парков в Германии стал Английский сад, раскинувшийся на берегу реки Изар в Мюнхене. Известен он, в первую очередь, плавным переходом из ухоженного регулярного парка в тенистый лес
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Мало кто из тех, кто приезжает в Париж, обходится без визита в Люксембургский сад, который был разбит еще в XVII веке. Относительно небольшой по размеру, он отличается строго распланированными лужайками. Деревьев здесь почти нет, за тенью лучше всего отправляться к находящемуся тут же фонтану Марии Медичи
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Нижний парк в Петергофе известен своей точной и сложной планировкой. Созданный в XVIII веке целой группой архитекторов (под руководством Растрелли) и садовых мастеров, он делится на три части: Парадную, Марлинскую и Монплезирскую. Все они связаны между собой двумя системами аллей, в конце каждой из которых выстроен дворец или павильон. При этом благодаря точности работы архитекторов, все аллеи спланированы так точно, что ни одно из украшающих их зданий не может укрыться от взглядов гуляющих
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Фото: Global Look Press
Остров Маргит, расположенный на Дунае, стал одной из главных достопримечательностей Будапешта. Его протяженность — около 3 км, при этом большую часть территории занимает тенистый парк со множеством запутанных аллей
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Если Голландия — страна тюльпанов, то парк Кекенхоф в голландском городе Лиссе — их столица. Здесь собраны около семи миллионов тюльпанов разных видов, при этом увидеть все это можно лишь два месяца в году. В остальное время парк закрыт для посетителей
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Венский парк Пратер раскинулся на пять километров вдоль берегов Дуная. На его территории можно найти все — от аллей для спокойных прогулок, до ипподрома, велодрома и павильонов Венской международной ярмарки
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Один из крупнейших парков в Европе, Феникс-парк, расположен в ирландском Дублине, его площадь составляет 707 га. Именно здесь находится резиденция президента Ирландии, однако отдыхающих больше привлекает другое — на территории парка обитают около 500 ланей и оленей
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В списке главных достопримечательностей Болгарии — Морской сад, протянувшийся почти на 4 км вдоль берега Черного моря в Варне. Парк был создан в конце XIX века на пустыре, располагавшемся по соседству со старым кладбищем и городскими скотобойнями, однако сегодня о его мрачноватом прошлом здесь ничего не напоминает — в Болгарии не зря с гордостью называют его произведением искусства
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Пожалуй, самый известный парк в Европе (и как минимум в Великобритании) — лондонский Гайд-парк. По совместительству, он является самым большим в британской столице и к тому же соседствует с аристократическими Кенсингтонскими садами: королевским парком, расположенным у одноименного дворца
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Лето — пора отдыха на природе. Прогуляться в тени деревьев можно даже если вы остаетесь в городе — например, отправившись в ближайший парк. А вот как выглядят шедевры европейского паркового искусства, прославившиеся на весь мир, можно посмотреть в галерее портала iz.ru
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