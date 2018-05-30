Жизнь в цвету

Нижний парк в Петергофе известен своей точной и сложной планировкой. Созданный в XVIII веке целой группой архитекторов (под руководством Растрелли) и садовых мастеров, он делится на три части: Парадную, Марлинскую и Монплезирскую. Все они связаны между собой двумя системами аллей, в конце каждой из которых выстроен дворец или павильон. При этом благодаря точности работы архитекторов, все аллеи спланированы так точно, что ни одно из украшающих их зданий не может укрыться от взглядов гуляющих