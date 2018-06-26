Русский Вудсток

В России пошла вторая неделя чемпионата мира по футболу, который пока проходит на удивление (для события такого масштаба) гладко — пользователи социальных сетей соревнуются в том, кто и как смог помочь иностранным болельщикам, сами болельщики отвечают за создание атмосферы круглосуточного праздника на улицах принимающих городов, а тех, кто лезет в драку, собственные страны просят выслать домой. К тому же еще и российская сборная начала чемпионат с результатов, которых от нее никто не ожидал. Портал iz.ru изучил публикации в зарубежных СМИ, чтобы посмотреть, что особенно часто удивляет или восхищает иностранных журналистов, освещающих ЧМ.

«Улица огней»

Главным открытием для иностранцев (как, по их мнению, и для многих москвичей) стала Никольская улица, которую еще до начала игр неожиданно облюбовали болельщики. С нее начинается практически любой материал, так или иначе связанный с обстановкой в городах, принимающих чемпионат мира.

«Спустя 10 дней она сменила свое название на «Улицу огней»: место, где находит свое выражение весь калейдоскоп турнирного безумия. Тут и мексиканские танцы, и аргентинцы, танцующие гаучо, и неутомимые перуанцы, которые разворачивают гигантскую форменную майку своей команды, чтобы все желающие могли на ней расписаться», — пишет из Москвы спортивный обозреватель The Telegraph Оливер Браун.

Шон Уолкер из The Guadian добавляет, что Москва вообще стала «хабом для болельщиков» благодаря тому, что большинство маршрутов в другие города проходит через столицу — в результате, в городе, особенно в его туристическом центре, не иссякает оживленное движение, скорее напоминающее карнавал.

бол Главным открытием для иностранцев и для многих москвичей стала Никольская улица, которую еще до начала игр неожиданно облюбовали болельщики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Правда, большинство, кажется, недооценивают светского прошлого Никольской, считая, что популярность ей принес только чемпионат мира по футболу. Тот же Браун, например, отмечает, что до начала матчей это была «всеми забытая боковая улочка с бездушными бутиками».

Дружелюбная (и заботливая) полиция

Пожалуй, одним из главных героев праздника весьма неожиданно стали сотрудники российских правоохранительных органов, которые работают на чемпионате. Именно столкновений с ними едва ли не больше всего побаивалось большинство иностранных гостей.

«Для многих болельщиков, сначала опасавшихся оказаться в полицейском государстве, расслабленность и полицейских, и властей шокировала. Видео, на котором полицейский возится с уснувшими на газоне шведами, и вовсе стало вирусным», — пишет The Guardian.

бол1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев

С ними согласен все тот же Оливер Браун. Описывая безумства фанатов, он отмечает, что едва ли «не самым потрясающим стал ответ на это местной полиции, которая, кажется, просто тихо развлекалась, наблюдая за происходящим». И даже нарушения порядка — например, конфликт марокканских болельщиков с израильскими у стадиона «Лужники», — был, по его словам, разрешен без применения грубой силы.

Авторы The Independent предположили, что это происходит потому, что в первые ряды были поставлены «двадцатилетние выпускники полицейских академий» с «молодыми и свежими лицами». Но, признают журналисты, даже обязательная на всех матчах «опытная «группа поддержки», состоящая из бойцов ОМОНа, была замечена улыбающейся».

Британцы подружились с россиянами

Одной из главных неигровых сенсаций чемпионата стало мирное сосуществование английских и российских болельщиков. После массовых столкновений в Марселе в 2016 году их встречи на ЧМ в России все, включая чиновников ФИФА, ожидали с опаской.

Включая самих англичан, которых на этот чемпионат в Россию приехало в разы меньше, чем могло бы. Впрочем, те, кто приехали, встретили здесь неожиданно теплый прием — для многих градус теплоты и вовсе оказался шокирующим.

Так, 43-летний Джеймс Локетт, наблюдавший за игрой своей сборной в Волгограде, рассказал The Independent, что «был не готов к такому вежливому обращению», назвав всех людей, встреченных в городе, «очень дружелюбными».

бол2 Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фанат из восточного Лондона, побывавший в Марселе в 2016 году, заверил издание, что «Марсель остался в прошлом», а все, кто живет здесь, по его словам, — «очаровательные люди». Впрочем, другой футбольный фанат, разговаривая с корреспондентами издания, рассказал, что иногда градус дружелюбия, по его мнению, достигал совсем неожиданных высот. Так, по его словам, накануне он «говорил с одним из ультрас (членом радикальной группировки болельщиков. — iz.ru), у которого на руке были набиты слова «Марсель 2016». И все, что он хотел сделать — это обнять меня».

Более того, россияне даже поддержали сборную Англии во время матча с Панамой в Нижнем Новгороде — болельщиков панамской сборной там оказалось в разы больше, чем английской. Зато в футболках со львами на трибуны пришли сразу несколько россиян. Нижегородцы Алексей Костенко, Дмитрий Воронин и Андрей Ульянов пояснили, что поддерживают английскую сборную с 1994 года. Для них эта страна — родина футбола.

И вообще все очень дружелюбные

Пока неизвестно, как дальше сложится с игровыми сенсациями, но уже сейчас очевидно, что ЧМ-2018 превзошел все ожидания в том, что касается дружелюбия и атмосферы.

«Когда-то все боялись, что это будет суровый, холодный чемпионат мира, с большим количеством официоза и сценами погони российских ультрас в балаклавах за английскими фанатами. Пока случилось ровно противоположное: Россия, в том числе благодаря толпам ярко наряженных туристов и некоторым послаблениям, дала свой ответ Вудстоку», — пишет The Telegraph.

В качестве примера издание приводит зал вылетов в Шереметьево, где «на посадке на рейс «Аэрофлота» 1758 в Волгоград фанаты из Исландии в костюмах викингов <…> с трудом дожидаются момента, чтобы сделать селфи с нигерийскими фанатами в традиционных шапках-йоруба».

Еще больше иностранцев впечатлило оживление, с которым к приветствию гостей отнеслись сами россияне. Так, швейцарец, возвращавшийся в Цюрих после тура по югу России, в столичном аэропорту рассказал изданию Suissepic, что «русские делали с нами множество фотографий. Они спрашивали, откуда мы, и предлагали помощь. Они были суперсчастливы, если ты мог что-то сказать по-русски, но молодое поколение очень хотело попрактиковать английский».

бол3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев

Сайт The Guardian еще 19 июня выпустил материал под заголовком «10 вещей, которые мы узнали по итогам первого тура чемпионата мира». Первым в списке стал пункт «Россия может быть великолепным местом для проведения ЧМ».

«Люди взволнованно приветствуют чемпионат и приезд фанатов, и, по крайней мере пока, это создает потрясающе позитивные вибрации», — пишет автор The Guardian Шон Уолкер, добавляя, что хотя позднее напряжение может вернуться снова, большинство людей, скорее всего, покинут Россию «с самыми лучшими воспоминаниями и полностью изменившимися представлениями о стране».