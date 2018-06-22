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Испанские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Испанские болельщики приехали на чемпионат мира в Ростов-на-Дону, но забронировали отель в Ростове Великом. С просьбой помочь заблудившимся иностранцам в «Службу 112» позвонил таксист, которого четверо молодых людей попросили довезти по адресу, находившемуся в 1,3 тыс. км от их местоположения.

Как уточнили в спасательной службе, инцидент произошел в четверг, 21 июня. «РИА Новости» пишет, что болельщикам оказали консультативную помощь по размещению в близлежащих отелях города, после чего туристы самостоятельно выбрали гостиницу. 

Похожая ситуация произошла 16 июня с болельщиками из Швейцарии. Они также забронировали отель в Ростове Великом, хотя приехали в Ростов-на-Дону. 

Куда сложнее пришлось любителям футбола из Китая, которые перепутали города и вместо Вологды приехали в Волгоград. Города находятся на расстоянии около 1 тыс. км друг от друга. 

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