Китайские болельщики перепутали Вологду и Волгоград

Китайские болельщики перепутали города и вместо Вологды приехали в Волгоград. Об этом рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Было начало первого ночи. Посмотрели внимательнее на билет и оказалось, что поезд должен был ехать из Вологды, а они находились в Волгограде», — цитирует слова министра издание «Р-Спорт».

Дитрих отметил, что с такой проблемой столкнулись минимум трое болельщиков.

«Им объяснили, что Вологда и Волгоград находятся на расстоянии около тысячи километров друг от друга, но иностранным болельщикам не всегда можно это понять самим», — добавил министр.

По его словам, заблудившихся иностранцев посадили на другой поезд, который отправлялся через два с половиной часа.

По данным издания Global Times, во время ЧМ-2018 года Россию планируют посетить не менее 100 тыс. китайских болельщиков, несмотря на то, что сборная их страны не попала на соревнование.

Чемпионат мира проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.