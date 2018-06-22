Посольство Бразилии осудило поведение оскорбивших россиянку болельщиков

Посольство Бразилии в Москве осудило поведение своих болельщиков, которые оскорбили россиянку.

Как заявили в диппредставительстве, любители футбола, приехавшие в Россию на чемпионат мира, были хорошо осведомлены относительно правил поведения, этикета, однако действия некоторых из них противоречат бразильским ценностям.

Вместе с тем, в посольстве подчеркнули, что «подавляющее число бразильских болельщиков и туристов миролюбивы и уважительно относятся к женщинам и иностранным традициям», передает «Федеральное агентство новостей».

На выложенном в Twitter видео россиянка стоит в окружении бразильских болельщиков. Мужчины выкрикивали непристойные выражения на португальском языке. При этом россиянка повторяла за ними, явно не понимая значения фраз.

Одного из участников произошедшего, сотрудника авиакомпании LATAM Airlines Brasil Фелипе Уилсона, уволили с работы за этот инцидент.