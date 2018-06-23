Аргентина попросила Россию депортировать устроивших драку болельщиков

Аргентинские власти попросили Россию задержать и выслать граждан страны, которые участвовали в драке болельщиков на стадионе в Нижнем Новгороде. Речь идет о четверых мужчинах.

«Мы просим власти России задержать их и депортировать. Мы подписали соглашение для защиты аргентинцев и будем непоколебимы с теми, кто нарушает закон», — написала в Twitter министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Elía, Pardo, Eslejer y Catalán son los 4 violentos identificados en el video que golpean salvajemente al ciudadano croata. Le pedimos a las autoridades de #Rusia que los detengan y deporten. Firmamos un acuerdo para cuidar a los argentinos y ser firmes con los que quiebran la ley pic.twitter.com/Ap2t4oUXbu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 июня 2018 г.

По ее словам, хулиганов зовут Элиа, Пардо, Каталан и Эслехер, К посту прилагаются их фото.

Драка произошла 21 июня во время матча между командами Аргентины и Хорватии. Нарушители напали на болельщика Хорватии, повалили его на землю и начали бить. Другие зрители разняли их, после этого драчуны ушли на трибуны, а пострадавший остался лежать.