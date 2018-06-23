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Аргентина попросила Россию депортировать устроивших драку болельщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Аргентинские власти попросили Россию задержать и выслать граждан страны, которые участвовали в драке болельщиков на стадионе в Нижнем Новгороде. Речь идет о четверых мужчинах.

«Мы просим власти России задержать их и депортировать. Мы подписали соглашение для защиты аргентинцев и будем непоколебимы с теми, кто нарушает закон», — написала в Twitter министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

 

 

По ее словам, хулиганов зовут Элиа, Пардо, Каталан и Эслехер, К посту прилагаются их фото.

Драка произошла 21 июня во время матча между командами Аргентины и Хорватии. Нарушители напали на болельщика Хорватии, повалили его на землю и начали бить. Другие зрители разняли их, после этого драчуны ушли на трибуны, а пострадавший остался лежать.

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