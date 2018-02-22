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Драка московских дворников из-за лопаты попала на видео

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Фото: vk.com/teplakmos
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В Сети появилось видео драки, которую, как утверждает его автор, московские дворники затеяли из-за лопаты. По его словам, мужчины сначала пытались договорится, кому достанется инструмент, но в итоге решили выяснить это с помощью кулаков. 

Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

На видеозаписи видно, что инструмент, который рассорил работников, лежит на асфальте. При этом участники конфликта старательно пытаются повалить друг друга, но ни у одного из них это не получается.

«Очевидцы строят ироничные предположения, что, судя по качеству уборки на их улице, подобный бойцовский клуб собирается здесь довольно часто», – сообщает телеканал.

Ране 16 февраля в одном из гипермаркетов Брянска покупатели устроили настоящую давку в очереди за подешевевшим сахаром. Люди начали штурмовать прилавки после объявления о том что цена за 1 кг сахара снизилась до 22 рублей 90 копеек.

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