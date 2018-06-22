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Болельщики Аргентины избили болельщика Хорватии во время матча

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Агрессивные болельщики сборной Аргентины напали на болельщика команды Хорватии прямо во время матча команд этих стран на ЧМ-2018. Кадры инцидента опубликованы на видео-сервисе YouTube.

ЧП произошло 21 июня на матче между командами в Нижнем Новгороде. На видео толпа болельщиков сборной Аргентины набрасывается на хорватского фаната, валит его на пол и начинает бить его ногами. Другие любители футбола пытаются вмешаться и остановить драку, но удается у них это не сразу, сообщает телеканал «Звезда». В ролике также видно, как нападавшие вновь вернулись на трибуны, а пострадавший остался лежать на полу.

Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0 в матче группы D ЧМ-2018 по футболу. После неудачного выступления сборной 21 июня аргентинские болельщики обругали главного тренера команды Хорхе Сампаоли. ЧМ-2018 продлится в РФ до 15 июля.

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