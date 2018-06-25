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Болельщик из Англии забыл дома билет на матч в Нижнем Новгороде

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Английский болельщик Дуглас Мортон приехал в Нижний Новгород на матч сборной Англии против Панамы на ЧМ-2018 по футболу и обнаружил, что забыл свой билет дома в Бристоле. Об этом рассказал журналист ITV News Дэн Хаулс.

Репортер встретил англичанина в отеле в Волгограде, и тот поделился с ним своей проблемой. Хаулс опубликовал на своей странице в Twitter совместный снимок с невезучим болельщиком и призвал пользователей соцсети найти свободный билет для Мортона. Как отмечает НСН, билет действительно нашли, однако на тот момент связь уже была потеряна с самим Дугласом. Известно, что на момент начала матча между англичанами и панамцами болельщику всё еще не был передан найденный билет.

Вместе с тем британские поклонники футбола отметили гостеприимство и отзывчивость россиян.

«Здесь фантастические люди. Все очень отзывчивые. Когда нам понадобилось такси, молодая женщина помогла нам. Она не просто показала, куда нужно идти, но и проводила нас вместе со своей маленькой дочерью. Этого никогда бы не произошло в Англии», — цитирует «Ридус» слова болельщика по имени Элиотт Черч.

50-летний директор нефтегазовой компании Стивен Огден приехал на футбольный праздник вместе с 17-летним сыном Тео. По его словам, многие его друзья побоялись приехать на соревнования в Россию, однако это оказался одним из «самых дружеских чемпионатов мира», на которых ему доводилось бывать, а Россия «действительно фантастическая страна». Его сына Тео впечатлили русские девушки, которых он назвал «невероятно красивыми».

ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. 24 июня сборная Англии разгромила национальную команду Панамы со счетом 6:1, чем обеспечила себе выход из группы G наряду со сборной Бельгии.

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