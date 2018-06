Болельщик из Англии забыл дома билет на матч в Нижнем Новгороде

Английский болельщик Дуглас Мортон приехал в Нижний Новгород на матч сборной Англии против Панамы на ЧМ-2018 по футболу и обнаружил, что забыл свой билет дома в Бристоле. Об этом рассказал журналист ITV News Дэн Хаулс.

Репортер встретил англичанина в отеле в Волгограде, и тот поделился с ним своей проблемой. Хаулс опубликовал на своей странице в Twitter совместный снимок с невезучим болельщиком и призвал пользователей соцсети найти свободный билет для Мортона. Как отмечает НСН, билет действительно нашли, однако на тот момент связь уже была потеряна с самим Дугласом. Известно, что на момент начала матча между англичанами и панамцами болельщику всё еще не был передан найденный билет.

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa