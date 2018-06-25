Около 5 тыс. кафе и баров Москвы стали альтернативной фан-зоной ЧМ-2018

Порядка 5 тыс. московских кафе и спортивных баров превратились в альтернативную фан-зону для просмотра матчей ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, большинство таких заведений подготовились к мундиалю заранее и установили большие экраны для трансляций. Всего в столице работают больше 10 тыс. кафе и ресторанов. Помимо этого, по словам Немерюка, игры мирового первенства также можно посмотреть в большинстве гостиниц. Он также отметил, что подобные трансляции создают атмосферу настоящего праздника футбола во всем городе, а также распределяют группы болельщиков во избежание давки и дискомфорта, пишет НСН.

В частности, около 4 тыс. болельщиков могут бесплатно посмотреть матчи на большом экране в Национальном доме болельщиков Мексики в Гостином дворе. Также трансляции матча ведут Музей Москвы, музей футбола на Новом Арбате. Игры ЧМ-2018 можно увидеть в столичной подземке и на борту речных трамвайчиков.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в РФ 14 июня и продлится до 15 июля.

25 июня в 17:00 сборная России проведет встречу с командой Уругвая, это будет последняя игра подопечных Станислава Черчесова в рамках группового этапа. По словам главного тренера сборной РФ, игроки должны быть готовы к игре с уругвайцами, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе А. 19 июня россияне выиграли у египтян со счетом 3:1 и впервые в новейшей истории вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу.