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Роспотребнадзор рассказал об «идеальной» дыне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни. Об этом 1 августа сообщается на сайте ведомства.

По мнению специалистов, для выбора этой ягоды чаще всего подходят те же правила, что и для арбузов, однако должен различаться подход. В частности, противоположная от хвостика сторона дыни должна быть немного мягкой, а твердость — признак незрелости, пишет RT.

Кроме этого, при щелчке по корке дыни звук должен быть глухим. Также от нее должен исходить аромат, а его отсутствие говорит о том, что от покупки дыни лучше воздержаться, отмечает НСН.

Ранее 1 августа Роспотребнадор рассказал о выборе арбуза. В частности, спелый арбуз должен иметь целостный покров, яркий окрас, твердую блестящую корку и желто-оранжевое пятно на боку. Усик и плодоножка должны быть сухими.

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