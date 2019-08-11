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Роспотребнадзор рассказал о требованиях к производству кваса

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Роспотребнадзор опубликовал основные принципы и требования к производству и продаже кваса. Рекомендации размещены на сайте ведомства в воскресенье, 11 августа.

Отмечается, что на этикетке напитка обязательно должны быть указаны дата изготовления, пищевая ценность продукта, рекомендации и ограничения по использованию, срок годности и условия хранения, а также адрес производителя.

Кроме того, в ведомстве указали на необходимость соблюдать технологические процессы при производстве кваса. Помещения, где производится и разливается напиток, обязательно должны проходить санитарную обработку и дезинфекцию, а персоналу, который занимается приготовлением кваса, необходимо проходить медосмотры.

В Роспотребнадзоре отметили, что квас как продукт молочнокислого брожения по действию на организм во многом подобен кефиру, простокваше, ацидофилину и кумысу. Напиток улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

В июне экспертный центр «Росконтроль» исследовал квас, который можно встретить на российских прилавках, и назвал лучший из представленных продуктов.

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