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В России упал спрос на мороженое и квас

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России упал спрос на традиционно летние продукты, такие как мороженое и квас, рассказали опрошенные «Газетой.ру» торговые сети. Причина этому — холодная погода.

Также россияне стали меньше покупать пива, прохладительных напитков и даже арбузов и дынь. Это привело к тому, что магазины вынуждены предлагать скидки 25-50% на «летние» товары, чтобы увеличить спрос.

Вместе с тем издание отмечает, что холодная погода никак не отразилась на покупках мяса для летних шашлыков.

Ранее в июле эксперты назвали продукт, на котором россияне никогда не экономят. Выяснилось, что даже в случае падения доходов жители страны продолжают покупать мороженое с привычной регулярностью.

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