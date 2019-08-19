Прямой эфир

Роспотребнадзор назвал рекомендованное время выполнения школьного д/з

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На выполнение домашней работы школьники 2 и 3 классов должны тратить не более 1,5 часов в день, заявили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В 4–5 классах время на выполнение домашнего задания не должно превышать двух часов, в 6–8 классах — 2,5 часов, в 9–11 классах — 3,5 часов, передает в понедельник, 19 августа, агентство ТАСС.

Делать домашнюю работу рекомендуется в 15–16 часов дня. Кроме того, во время занятий иногда следует отвлекаться на перерывы и на «физкультурные минутки».

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили вопросы, которые больше всего беспокоят россиян в преддверии путешествий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты подсчитали стоимость сборов ребенка в школу
Школьница из Москвы узнала о беременности лишь во время родов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019