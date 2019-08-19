Роспотребнадзор назвал рекомендованное время выполнения школьного д/з

На выполнение домашней работы школьники 2 и 3 классов должны тратить не более 1,5 часов в день, заявили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В 4–5 классах время на выполнение домашнего задания не должно превышать двух часов, в 6–8 классах — 2,5 часов, в 9–11 классах — 3,5 часов, передает в понедельник, 19 августа, агентство ТАСС.

Делать домашнюю работу рекомендуется в 15–16 часов дня. Кроме того, во время занятий иногда следует отвлекаться на перерывы и на «физкультурные минутки».

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