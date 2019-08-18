Прямой эфир

Школьница из Москвы узнала о беременности лишь во время родов

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская школьница лишь во время родов узнала о том, что ей предстоит стать матерью, сообщает в субботу, 17 августа, «Регион Online».

По данным издания, 16-летняя москвичка внезапно плохо себя почувствовала — у нее сильно заболел живот. Когда девушку доставили больницу, выяснилось, что она находится на девятом месяце беременности.

Как отмечается, в последнее время школьница начала замечать, что набирает в весе. В итоге у нее родился здоровый ребенок.

25 июня сообщалось, что в Красноярске женщина родила в салоне движущегося автобуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рожающую итальянку высадили из автобуса и оштрафовали за проезд без билета
Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019