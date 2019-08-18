Школьница из Москвы узнала о беременности лишь во время родов

Московская школьница лишь во время родов узнала о том, что ей предстоит стать матерью, сообщает в субботу, 17 августа, «Регион Online».

По данным издания, 16-летняя москвичка внезапно плохо себя почувствовала — у нее сильно заболел живот. Когда девушку доставили больницу, выяснилось, что она находится на девятом месяце беременности.

Как отмечается, в последнее время школьница начала замечать, что набирает в весе. В итоге у нее родился здоровый ребенок.

25 июня сообщалось, что в Красноярске женщина родила в салоне движущегося автобуса.