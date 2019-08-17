Рожающую итальянку высадили из автобуса и оштрафовали за проезд без билета

Итальянку высадили из автобуса и оштрафовали за проезд без билета прямо во время предродовых схваток. Об этом в пятницу, 16 августа, пишет газета La Repubblica.

Инцидент произошел около недели назад в Неаполе. 28-летняя Федерика рассказала, что находилась на девятом месяце беременности. Выйдя на улицу, она почувствовала схватки, после чего решила незамедлительно направиться в больницу. Женщина, не купив билет, села на автобус, который шел напрямую в клинику.

Находясь в транспорте, она наткнулась на контролеров, которые вместо того, чтобы помочь женщине добраться в медучреждение как можно скорее, высадили ее и выписали ей штраф, несмотря на усиливающиеся схватки. По словам Федерики, она попыталась объяснить контролерам отсутствие билета своим состоянием, однако те остались невозмутимы.

Как отмечает «РИА Новости», женщине всё же удалось добраться в больницу — там через несколько часов она родила девочку. Позже Федерика попыталась оспорить штраф в размере 71 евро, но получила ответ, что ее «обстоятельства не могут служить причиной отмены».

25 июня сообщалось, что в Красноярске женщина родила в салоне движущегося автобуса.