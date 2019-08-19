Прямой эфир

Эксперты подсчитали стоимость сборов ребенка в школу

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среднем базовый набор российского школьника из рюкзака, пенала и школьной формы обойдется родителям в 2619 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито».

Урок 3D: школам рекомендовали закупать шлемы дополненной реальности
Новое оборудование будут использовать на уроках технологии, если у регионов хватит на это денег

Аналитики сравнили данные о стоимости школьных принадлежностей в период с 1 июня по 14 августа 2019 и 2018 годов. Выяснилось, что больше всех потратить на сборы ребенка в школу в этом году придется жителям Москвы.

Базовый набор в столице оценивается в 3326 рублей. (Подорожание за год на 5%).

На втором месте по дороговизне находится Иркутск — 3147 рублей. На третьем месте – Санкт-Петербург. Там родителям придется потратить 3041 рубль (подорожание на 4%).

Дешевле всего необходимые для школы товары можно найти в Ижевске и Волгограде — базовый комплект обойдется в 2020 и 2170 рублей соответственно.

Также сэкономить могут жители Перми, там набор потерял в цене 3% и составил 2142 рубля.

«Из 2619 рублей, которые российская семья в среднем тратит на подготовку к школе, больше всего уходит на рюкзак. На втором месте в списке трат школьная форма — в среднем 1080 рублей. Пенал в среднем стоит 324 рубля», — приводит данные исследования «РИА Новости».

9 августа сообщалось, что в 2020 году в России появится единый стандарт для школьной формы. В Минпромторге отметили, что это позволит повысить качество одежды, так как сегодня до 80% рынка формы для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тюменские школы оснастят «Науколабами» в рамках нацпроекта
В Роскачестве проверили школьные пиджаки для мальчиков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019